ՊՆ-ն կպատժի՞ ՔՊ-ականին. ՊՆ արգելքը ՔՊ-ական պատգամավորն է խախտել. Տեսանյութ

Մինչ պաշտպանության նախարարությունը խիստ նախազգուշացնում է քաղաքացիներին՝ չլուսանկարահանել և չտեսանկարահանել մայիսի 28-ի զորահանդեսին մասնակցող ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժը, նույնիսկ արգելել են ԱԹՍ-ների կիրառման նկարահանումները և սպառնում են` պատասխանատվության ենթարկել նրանց, ով կխախտի այս արգելքը, պարզվում է՝ այդ արգելքը առաջիններից մեկը խախտել է հենց իշխանական թիմի ներկայացուցիչը։
ԱԺ ՔՊ խմբակցության պատգամավոր, Աննա Հակոբյանի ազգական Էդգար Հակոբյանը հրապարակել է զինտեխնիկայի շարժի տեսանյութ՝ հպարտությամբ նշելով, թե «տուրիստները հետեւում են» շքերթին պատրաստվող տեխնիկային։ Երբ սովորական քաղաքացիներին սպառնում են պատասխանատվությամբ, ինչու նույն սկզբունքը չի գործում նաև իշխանական պատգամավորի դեպքում։
Տեսնենք՝ ՊՆ-ն կպատժի՞ ՔՊ-ականին։
