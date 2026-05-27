Թրամփի խաղաղության խորհուրդը փող չունի․ Փաշինյանն էլ է անդամ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Խաղաղության խորհրդի հիմնադրամը դատարկ է, և կազմակերպությունը գտնվում է իրավական և քաղաքական անորոշության մեջ, հաղորդում է Financial Times-ը՝ հղում անելով աղբյուրներին։
Աղբյուրների համաձայն՝ ստեղծումից չորս ամիս անց հիմնադրամը ոչ մի նվիրատվություն չի ստացել։ «Ոչ մի դոլար չի ստացվել», – հրատարակությանը հայտնել է աղբյուրը։
Ավելին, նվիրատվությունները ուղղակիորեն ուղարկվել են կազմակերպության JPMorgan հաշվին, որը չունի անկախ թափանցիկության պահանջներ, նշում է FT-ն։
Խաղաղության խորհրդի խոսնակը թերթին ասել է, որ «մշակվել են մի քանի ֆինանսավորման տարբերակներ», այդ թվում՝ Համաշխարհային բանկի մեխանիզմը, և որ «այս պահին ծրագրի մասնակիցները նախընտրել են այլ տարբերակներ փնտրել»։
Խաղաղության խորհուրդը ֆինանսական հաշվետվություններ կներկայացնի իր գործադիր խորհրդին, որը ներառում է Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաներ և այլ խորհրդականներ, «համապատասխան ժամանակին», – ասել է աղբյուրը։
Մարոկկոյի մոտ 20 միլիոն դոլարի ներդրումները օգնել են ֆինանսավորել Ղազայի գերագույն ներկայացուցիչ Նիկոլայ Մլադենովի գրասենյակը, ինչպես նաև Գազայի հատվածը կառավարելու համար ստեղծված Պաղեստինի տեխնոկրատական կոմիտեի աշխատավարձերը։ Երկու աղբյուրների փոխանցմամբ՝ ԱՄԷ-ն 100 միլիոն դոլար է հատկացրել Գազայում ոստիկանների վերապատրաստման համար, սակայն ծրագիրը դեռ չի սկսվել, և ֆինանսավորումը սառեցված է։
ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը մտադիր է վերաբաշխել մոտ 1.2 միլիարդ դոլար օգնության միջոցներ խորհրդի օրակարգին վերաբերող նախագծերին։ Սակայն այս միջոցները, որոնք ուղղակիորեն չեն փոխանցվի խորհրդին, դեռևս չեն ծախսվել։
«Այս գումարի ոչ մի մասը չի հատկացվել խորհրդին։ Խաղաղության խորհուրդը չի կառավարում այս գումարը։ Եվ Պետդեպարտամենտը հայտարարել է, որ չի մտադիրվում այս գումարի կառավարումը փոխանցել Խաղաղության խորհրդին», – ասել է կոնգրեսի բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Պետդեպը ցանկանում է մոտ 50 միլիոն դոլար ուղղակիորեն հատկացնել խորհրդին իր գործունեությունը ֆինանսավորելու համար, սակայն այդ միջոցները նույնպես դեռևս չեն հատկացվել։
Աղբյուրի փոխանցմամբ՝ պաշտոնյաները վստահեցրել են Կոնգրեսին, որ կազմակերպությանը թույլ չի տրվի օգտագործել այդ միջոցները, մինչև ֆինանսական վերահսկողությունը և այլ համակարգերը չհաստատվեն։ Պետդեպարտամենտը ընդգծել է, որ «աջակցում է նախագահի տեսլականին» խորհրդի վերաբերյալ և «շարունակում է գնահատել, թե ինչպես կարող են գործող լիազորությունները, ծրագրերը և միջգերատեսչական համակարգումը լավագույնս առաջ մղել այս նպատակները»։
Չնայած խորհուրդը սկսել է մրցույթներ անցկացնել Գազայի անվտանգության և վերակառուցման համար, պայմանագրերը դեռևս չեն շնորհվել: Աղբյուրը դա բացատրում է խորհրդի գործառնական կարողությունների բացակայությամբ այնտեղ, քանի որ պաղեստինյան «Համաս» խմբավորումը դեռևս չի զինաթափվել։
Թրամփը խորհուրդն անվանել է երբևէ ստեղծված «ամենանշանակալի» միջազգային կազմակերպություններից մեկը: Անդամ պետությունները խոստացել են 7 միլիարդ դոլար Գազայի խորհրդի համար «օգնության փաթեթի» համար, իսկ Թրամփը խոստացել է լրացուցիչ 10 միլիարդ դոլար ԱՄՆ բյուջեից։
Փետրվարին «Խաղաղության խորհրդի» առաջին նիստը տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգներում: Ամերիկացի առաջնորդը հայտնել է, որ Ղազախստանը, Ադրբեջանը, ԱՄԷ-ն, Մարոկկոն, Բահրեյնը, Կատարը, Սաուդյան Արաբիան, Ուզբեկստանը և Քուվեյթը ներդրել են ավելի քան 7 միլիարդ դոլար, իսկ Միացյալ Նահանգներն ինքը մտադիր է ներդրում կատարել 10 միլիարդ դոլարով:
Հայաստանը ևս անդամակցում է խորհրդին՝ ի դեմս Փաշինյանի։
