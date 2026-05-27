Կալլասը, ֆոն դեր Լեյենը և ԵՄ հետախուզության շուրջ մրցակցությունը

Բրյուսելը հզորացնում է իր հետախուզական մեքենան։
Զոյա Շեֆտալովիչը և Քեթրին Կարլսոնը խոսում են INTCEN-ի՝ Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության ներսում ԵՄ-ի քիչ հայտնի հետախուզական-վերլուծական կենտրոնի՝ աճող դերի և Կայա Կալլասի դիվանագիտական ծառայության և Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հանձնաժողովի միջև իշխանության համար լուռ պայքարի մասին, թե ով պետք է կառավարի Բրյուսելում անվտանգության վերաբերյալ զգայուն տեղեկատվությունը։
Այնուհետև. Եվրոպական խորհրդարանի «կանաչները» բախվում են ինքնության ճգնաժամի, քանի որ նրանց ամենամեծ ազգային կուսակցություններից մեկը քննարկում է սոցիալիստների և դեմոկրատների կողմը անցնելու հարցը, և թե ինչու է Բաս Այքհուտի դրամատիկ հեռանալը շատ ավելի կարևոր, քան մեկ հարաբերությունների սկանդալը։
Եվ վերջապես. եվրոպացի հանձնակատարները հայտնաբերում են, որ Ստրասբուրգ էլեկտրական մեքենաներով գնալը կարող է անհարմար լիցքավորման կանգառներ ունենալ Լյուքսեմբուրգի մոտակայքում գտնվող որևէ տեղ։
