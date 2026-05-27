RT France-ի նախկին ղեկավար Քսենիա Ֆեդորովան նոր հարթակ է գտել երկրի պահպանողական լրատվական հաղորդումներում։
Կրեմլի գլխավոր հեռարձակողը կարող է արգելվել ամբողջ ԵՄ-ում։ Ֆրանսիական հեռուստաընկերության նախկին ղեկավարը՝ ոչ։
RT France-ի նախկին նախագահ Քսենիա Ֆեդորովան ծանոթ դեմք է երկրի պահպանողական լրատվական հաղորդումներում, որտեղ նրա ռուսամետ մեկնաբանությունները Ուկրաինայի, ՆԱՏՕ-ի և եվրոպական անվտանգության վերաբերյալ անհանգստություն են առաջացնում օրենսդիրների և ապատեղեկատվության փորձագետների շրջանում՝ Ֆրանսիայի 2027 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ։
Ռուսական առաջատար քարոզիչ Մարգարիտա Սիմոնյանի նախկին հովանավորյալ Ֆեդորովան մի ժամանակ Փարիզից ղեկավարում էր Մոսկվայի պետական լրատվամիջոցների ֆրանսիական թևը։ Այժմ, երբ RT France-ը փակվել է ԵՄ պատժամիջոցների ներքո, նա նոր հարթակ է գտել մեդիա մագնատ Վինսենթ Բոլորեի աջակողմյան կայսրության ներսում՝ պարբերաբար հայտնվելով CNews TV-ում և Europe 1 ռադիոյում, որտեղ քննադատները նշում են, որ Կրեմլի հետ կապված փաստարկները հեռարձակվում են առանց որևէ արձագանքի։
Նրա նոր դերը բացահայտվեց այս ամսվա սկզբին, երբ CNews-ը նրան հրավիրեց վերլուծելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մայիսի 9-ի «Հաղթանակի օրվա» ուղերձը։ Նրա առաջարկած վերլուծությունը՞։ Ծանոթ Կրեմլի խոսակցական թեմաներ։
«Մենք հիմա գիտենք, որ հենց Արևմուտքն է որոշել երկարաձգել այս հակամարտությունը», – ասաց Ֆեդորովան իր անվիճելի ռուսական առոգանությամբ՝ արձագանքելով 2022 թվականի ձախողված խաղաղության բանակցությունների մասին ռուսական պատմությանը, որը Մոսկվան օգտագործել է Ուկրաինայում պատերազմի մեղքը Կրեմլի կողմից երկիր ներխուժելու վրա տեղափոխելու համար։ Հաղորդավարը շարունակեց առանց նրան մարտահրավեր նետելու՝ փոխարենը դիմելով մեկ այլ հյուրի, որը հաստատեց նույն փաստարկը։
Այս հատվածը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի մտերիմ դաշնակից և Եվրախորհրդարանում նրա լիբերալ «Renew» խմբակցության ղեկավար Վալերի Հայերին դրդեց բողոք ներկայացնել Ֆրանսիայի հեռուստատեսային կարգավորող մարմնին։ Սա առաջին դեպքը չէր, որ Ֆեդորովայի ելույթը պաշտոնական ուշադրության կենտրոնում էր, բայց մինչ այժմ նրանք քիչ բան են արել նրա հեղինակության վրա ազդելու համար։
Մակրոնի կողմից հաջորդ տարվա ընտրություններից առաջ արտաքին միջամտության դեմ պայքարի նոր միջոցառումների խոստման հետ մեկտեղ, Ֆեդորովայի եթերային ներկայությունը վկայում է Եվրոպայի ջանքերում ռուսական ապատեղեկատվության դեմ պայքարի բացթողման մասին: Պատժամիջոցները կարող են փակել հեռարձակողը, բայց դրանք քիչ բան են անում Կրեմլի ուղերձը հիմնական լրատվամիջոցներում հայտնվելուց կանխելու համար, երբ Ռուսաստանին բարեկամ մեկնաբանը հայտնվում է ֆրանսիական հեռուստատեսությամբ:
«Մարդիկ իրավունք ունեն իրենց քաղաքական կարծիքն ունենալ», – ասաց Նատալյա Պուզիրեֆը, Renew-ի օրենսդիրը, որը նույնպես բողոք էր ներկայացրել անցյալ տարի: Կարևոր կետն այն է, որ «Քսենիա Ֆեդորովայի դիտողությունները գրեթե անդրադառնում են ազգային անվտանգության հարցերին. դրանք կրում են Կրեմլի անսխալական հետքը»:
Ֆեդորովան հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ, եթե չհամաձայներ տպագրել նրա պատասխանները ամբողջությամբ՝ առանց որևէ տեսադաշտում հարց ու պատասխանի ձևաչափով՝ «ամեն ինչ կամ ոչինչ» պայման, որը մերժվեց: CNews-ը և Europe 1-ը հրաժարվեցին մեկնաբանություն տալ։
«Ազդեցության գործիք»
Հասկանալու համար, թե ինչու է Ֆեդորովայի ներկայությունը ֆրանսիական հեռուստատեսությունում այդքան քաղաքականապես զգայուն դարձել, օգտակար է վերադառնալ այն պահին, երբ նա առաջին անգամ աղմուկ բարձրացրեց ֆրանսիական քաղաքական շրջանակներում՝ 2017 թվականին Վերսալում Մակրոնի և Պուտինի միջև լարված հանդիպումը։
RT France-ը դեռևս չէր մեկնարկել որպես հեռուստաալիք, բայց նրա կայքը ագրեսիվորեն լուսաբանել էր Ֆրանսիայի նախագահական մրցավազքը, իսկ Մակրոնի թիմը մեղադրում էր ռուսական լրատվամիջոցին քարոզարշավի ընթացքում ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ։
Քարոզարշավի վերջին փուլը հարվածել էր նաև այն, ինչը հայտնի դարձավ որպես Մակրոնի արտահոսք, երբ այն ժամանակվա թեկնածուի թիմի ներքին էլեկտրոնային նամակները հրապարակվեցին առցանց՝ մի գործողության ընթացքում, որը ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիայի կառավարությունը հետագայում վերագրեցին GRU-ին՝ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզական ծառայությանը։
Մեծ ճակատամարտերի պատկերասրահում համատեղ մամուլի ասուլիսի կես ժամ անց Ֆեդորովան, որը պատրաստվում էր Փարիզում RT France-ի մեկնարկին, ոտքի կանգնեց բարձր ոսկե առաստաղի տակ: Սկզբում նա հարցրեց Մակրոնին Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի դերի մասին Սիրիայում պատերազմը դադարեցնելու գործում: Ապա նա հարցրեց նրան, թե ինչու է RT-ին և Sputnik-ին՝ մեկ այլ ռուսական լրատվամիջոցին, արգելվել մուտք գործել վերջերս ընտրված նախագահի նախընտրական շտաբ:
Կանգնելով Պուտինի կողքին՝ Մակրոնը տվեց մի կծու պատասխան, որը կորոշեր նրա դիրքորոշումը ռուսական պետական լրատվամիջոցների նկատմամբ։ «Ես միշտ ունեցել եմ օրինակելի հարաբերություններ օտարերկրյա լրագրողների հետ, եթե նրանք իրականում լրագրողներ են», – ասաց Մակրոնը։ «Երբ լրատվամիջոցները տարածում են զրպարտչական կեղծիքներ, նրանք լրագրողներ չեն։ Նրանք ազդեցության գործիքներ են»։
Մակրոնի անկեղծությունը չխանգարեց RT France-ին մի քանի ամիս անց եթեր դուրս գալ։ Դա նաև չխանգարեց Ֆեդորովային դառնալ Ֆրանսիայում ռուսական լրատվամիջոցների ամենահայտնի ղեկավարներից մեկը։
Ֆրանսիական գործողություն
Անցյալ տարի հրապարակված հուշագրությունում Ֆեդորովան հիշատակում է իր «խորը անձնական» կապը Ուկրաինայի հետ, որտեղ ծնվել են իր երկու ծնողներն էլ, երբ այն դեռևս Խորհրդային Միության մաս էր կազմում։ Նա մասամբ մեծացել է Ավստրիայում, որտեղ նրա այրիացած մայրը, որին նա նկարագրում է որպես նախկին լրագրող, որը դարձել է ձեռնարկատեր, գաղթել է իր յոթ երեխաների հետ՝ խուսափելու «երկաթե վարագույրի» փլուզումից հետո առաջացած քաոսից։
Ֆեդորովան ասաց, որ սկզբում մտածել է դիվանագիտության ոլորտում կարիերայի մասին և ուսումնասիրել է միջազգային հարաբերություններ, նախքան լրագրությանը դիմելու որոշում կայացնելը։ Նրա միջազգային կրթությունը և լեզվական հմտությունները՝ ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն և որոշ չափով ֆրանսերեն, որոնք նա մի քանի ամիս ուսումնասիրել էր Փարիզում, նրան աշխատանքի բերեցին RT-ում, որտեղ նա արագորեն բարձրացավ պաշտոններում։
RT France-ի գործարկման պահին 37 տարեկան Ֆեդորովան իր կարիերայի մեծ մասն անցկացրել էր RT խմբում՝ աշխատելով Մոսկվայում և Բեռլինում, նախքան ֆրանսիական գործողությունը ղեկավարելու նշանակումը։ Սիմոնյանի խրախուսանքով նա դարձավ լրատվամիջոցի նախագահը և խմբագրական տնօրենը՝ կառուցելով լրատվական բաժինը, վերահսկելով գործունեությունը և ձևավորելով ալիքի ռազմավարությունը։
Հեռուստաընկերությունը երբեք չի դարձել զանգվածային լսարանի համար նախատեսված հեռարձակող, ըստ Փարիզի Արևելյան լեզուների և քաղաքակրթությունների ազգային ինստիտուտի ազդեցության ռազմավարությունների ամբիոնի վարիչ Մաքսիմ Օդինեի, որը գիրք է գրել RT-ի մասին։ Սակայն կայանը քաղաքականապես օգտակար եղավ Կրեմլի համար, մասնավորապես՝ 2018-2020 թվականների «Դեղին բաճկոնավորների» ճգնաժամի ժամանակ, երբ RT France-ը կառավարության դեմ բողոքի շարժմանը տվեց աչքի ընկնող և համակրելի լուսաբանում եթերում և սոցիալական ցանցերում։
Իր հուշագրությունում Ֆեդորովան հպարտանում էր հեռուստաընկերության լուսաբանումը ղեկավարելով։ «Ոմանք մեզ մեղադրում էին «Դեղին բաճկոնավորների» շարժումը մեծացնելու մեջ, կարծես մենք կեղծել էինք պատմությունը», – գրել է նա՝ մեղադրանքները որակելով «ծիծաղելի և զրպարտչական»։
RT France-ում Ֆեդորովան ղեկավարում էր լրատվական սենյակը, որը հիմնականում աշխատում էր ֆրանսիացի լրագրողներից, նույնիսկ եթե, ըստ այդ ժամանակ այնտեղ աշխատող ավագ խմբագրի, նրա տարրական ֆրանսերենը թույլ չէր տալիս նրան ուշադիր վերահսկել լուսաբանումը։
Ավագ խմբագիրը հիշեցրել է, որ նա համառորեն ընտրում էր հյուրերին։ Քանի որ Մեծ Բրիտանիան պայքարում էր ԵՄ-ից դուրս գալու երկրի որոշման հետևանքների դեմ, այս թեմայով խոսելու հրավիրված բոլորը «պետք է պաշտպանեին Brexit-ը», – ասել է ավագ խմբագիրը, որին թույլատրվել էր անանուն մնալ՝ ազատ խոսելու համար։
RT France-ի գործունեությունը կտրուկ ավարտվեց Պուտինի Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից հետո, կամ, ինչպես Ֆեդորովան դեռ անվանում է այն, Ռուսաստանի «հատուկ գործողությունից» հետո: ԵՄ-ն արգելեց RT-ն և Sputnik-ը 2022 թվականին՝ որպես իր պատժամիջոցների պատասխանի մաս, իսկ ֆրանսիական գործողությունը հետագայում լուծարվեց, ինչի հետևանքով Ֆեդորովայի խմբագրությունը, որը բաղկացած էր ֆրանսիացի և ռուս լրագրողներից, դադարեցրեց իր գործունեությունը։
Վերականգնվել
RT France-ը պաշտոնապես փակվեց 2023 թվականին, բայց Ֆեդորովան մնաց Ֆրանսիայում: Մի քանի տարվա ընթացքում նա նոր տեղ գտավ աջակողմյան մագնատ Վինսենթ Բոլորեի մեդիա կայսրությունում, որը հրատարակեց նրա հուշագրությունները և վարձեց նրան որպես մշտական հեղինակ մի քանի լրատվամիջոցներում։
Նրա կապերը Բոլորեի աշխարհի հետ նախորդել էին RT France-ի փակմանը։ Որպես Ռուսաստանի կողմից աջակցվող հեռուստաալիքի ղեկավար՝ Ֆեդորովան լոբբինգ էր անում հեռահաղորդակցության և հեռուստատեսության ղեկավարների շրջանում՝ RT-ի տարածումը Ֆրանսիայում ընդլայնելու համար:
2020 թվականին նա ապահովեց հեռուստաալիքի համար տեղ Canal+ հեռուստաալիքի հեռուստատեսային փաթեթում, ինչը արժեքավոր ձեռքբերում էր հեռարձակողի համար, որը դեռևս պայքարում էր լայն հանրությանը հասանելի դառնալու համար։
«Այդ ժամանակ նա շատ էր խոսում Բոլորեի մասին, թե որքան բարի էր նա, որ նա մի քանի անգամ ճաշել էր նրա հետ», – ասաց RT-ի նախկին ավագ խմբագիրը։
Հեզախոս, դեմքը շրջանակող երկար շագանակագույն մազերով Ֆեդորովան արագ դարձավ ծանոթ ներկայություն CNews-ում՝ 24/7 լրատվական ցանցում, որը իր հաջողությունը կառուցել է անվտանգության հարցերի և միգրացիայի վերաբերյալ մեկժամյա թոք-շոուների շնորհիվ, որը վարում է ներքին աստղ Պասկալ Պրոն: Այժմ նա շաբաթը երկու անգամ հայտնվում է հեռուստաալիքի լրատվական հաղորդումներում, որտեղ նա կիսվում է Կրեմլի տեսակետներին մոտ տեսակետներով, լինի դա Ռուսաստանի սպառնալիքի նվազեցումը Եվրոպայի համար, թե «ՆԱՏՕ-ի պատերազմ հրահրող հռետորաբանության» քննադատությունը։
Նրա քննադատների համար խնդիրը միայն այն չէ, թե ինչ է ասում Ֆեդորովան, այլ այն միջավայրը, որտեղ նա դա ասում է: «Ներկայիս համատեքստում, երբ Ուկրաինայում պատերազմը լրատվական առաջատար թեմաներից մեկն է, նա հաճախ է իր ներդրումն ունենում», – ասել է Օդինեն, RT-ի գրքի հեղինակը: «Խնդիրն այն է, որ նա դա անում է առանց որևէ մեկի մարտահրավեր նետելու: CNews-ում ոչ ոք չի ասում. «այն, ինչ դուք այստեղ ասում եք, իրականում ճիշտ չէ»»:
CNews-ի աստղային հաղորդավարուհի Պրոն վերջերս կրկնել է երկարատև ռուսամետ պատմությունը, որ ՆԱՏՕ-ի արևելյան ընդլայնումն է առաջացրել Ուկրաինայում պատերազմը, ինչը վախեր է առաջացրել ապատեղեկատվության վերահսկողների շրջանում, որ Ֆեդորովայի պատմությունները թափանցել են կայանի սննդային շղթա:
Նրա վերելքը նաև մեղմվել է RT France-ի նախկին աշխատակիցների CNews տեղափոխվելու շնորհիվ: Մի ծրագրում, որտեղ նա պարբերաբար հայտնվում է, հաղորդավարը նրա նախկին աշխատակիցներից մեկն է, որը նրան դիմավորում է «Սիրելի՛ Քսենիա»:
«Նա թագուհու պես է», – ասել է Անդրե Լանժը՝ Դիդերոյի կոմիտեի հիմնադիրը և համակարգողը, որը ռուսական քարոզչական ցանցերին ուղղված ոչ պաշտոնական լոբբիստական խումբ է, որը նախկինում վիճաբանել է Ֆեդորովայի հետ։
«Ինչպես Դարթ Վեյդերը»
Նախկինում Ֆեդերովայի հետ նկարահանման հրապարակում հանդիպած մի լրագրող նրան նկարագրել է որպես վախեցնող ներկայություն՝ ասելով, որ քչերն էին պատրաստ նրան մարտահրավեր նետել հեռուստաալիքի ավագ ղեկավարության հետ նրա ենթադրյալ մոտ լինելու պատճառով։
«Դա նման է Դարթ Վեյդերի սենյակ մտնելուն, բոլորը դադարում են խոսել», – ասել է նախկին լրագրողը՝ հիշելով մի դեպք, երբ նրանք կատակում էին իրենց ղեկավարի մասին, երբ Ֆեդորովան մտավ ստուդիա։
Բրունո Կլերմոնը՝ թոշակառու գեներալը, որը CNew-ի մշտական պաշտպանության խորհրդատուներից մեկն էր, հրապարակավ մեղադրել է նրան լրագրողական կազմից իրեն հեռացնելու մեջ, այն բանից կարճ ժամանակ անց, երբ նա բացասական մեկնաբանություններ էր արել Ռուսաստանի մասին՝ Իրանի դեմ պատերազմի հետ կապված զարգացման վերաբերյալ։ «Իմ մեղքը պարզ է՝ ռուս Քսենիա Ֆեդորովային դժգոհեցնելը», – գրել է նա LinkedIn-ում։ Կլերմոնը հրաժարվեց մեկնաբանել այս հոդվածը։
«Կան անուղղակի կանոններ», – ասաց վերևում մեջբերված նախկին հեղինակը, որին անանունություն էր տրամադրվել՝ իրենց մասնագիտական հեռանկարները չվտանգելու համար։ «Դուք գիտեք, որ պետք է համաձայնվեք, կամ գոնե չխոսեք [նրա] դեմ, հակառակ դեպքում դուք ավարտել եք»։
Առայժմ, կարծես թե, ֆրանսիական իշխանությունները քիչ բան կարող են անել նրա հետ կապված։ Ֆրանսիայի հեռուստատեսային կարգավորող մարմնին ուղղված բողոքները քիչ տեսանելի ազդեցություն են ունեցել, և չկան ապացույցներ, որ նա գումար է ստանում Կրեմլից։
«Նա ոգով օտարերկրյա գործակալ է, բայց գուցե ոչ ֆինանսավորման առումով», – ասաց Ֆեդորովայի դեմ բողոք ներկայացրած Renew-ի օրենսդիր Պուզիրեֆը։ «Այս ամենի հետևում կա իրավական բարդություն, քանի որ մենք օրենքի գերակայությամբ կառավարվող պետություն ենք»։
«Ի տարբերություն Ռուսաստանի»։
