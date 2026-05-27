Հանձնակատարների մեքենաները պետք է լիցքավորվեն Ստրասբուրգ կատարած ուղևորությունների ժամանակ

2022 թվականի կանաչ արշավի շրջանակներում ներկայացված էլեկտրական մեքենաները փորձության են ենթարկում հանձնակատարների համբերությունը Ստրասբուրգ տանող երկար ճանապարհին։
Եվրոպացի հանձնակատարները նյարդայնացած են, որ Ստրասբուրգ կատարած իրենց ուղևորությունները ներառում են Լյուքսեմբուրգի բենզալցակայաններից մեկում կանգառ՝ իրենց էլեկտրական մեքենաները լիցքավորելու համար, որոնց մարտկոցները չեն կարողանում լիովին հաղթահարել Բրյուսելից 440 կիլոմետր հեռավորությունը։
Ճանապարհի եզրին կանգառը դարձել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի ղեկավար թիմի որոշ անդամների համար աճող գրգռվածության աղբյուր, հայտնել են երեք հանձնակատարների կաբինետների պաշտոնյաները, քանի որ ԵՄ գործադիր մարմնի կանաչ նավատորմը դժվարանում է մեկ անգամ հասնել Եվրախորհրդարան կատարվող կանոնավոր ուղևորությանը։
Մեքենաները, որոնք Հանձնաժողովը տրամադրել է նախագահ ֆոն դեր Լեյենին և նրա հանձնակատարներին պաշտոնական պարտականությունների կատարմանը տեղափոխելու համար, ճանապարհի եզրին միացված լինելու համար անհրաժեշտ է մոտ 20-30 րոպե, ինչը արդեն իսկ երկար հինգժամյա ուղևորությունը վերածում է ավելի երկար աշխատանքի, ասել են ընդհանուր առմամբ ութ կաբինետների պաշտոնյաները։
Նրանց բողոքները համընկնում են քաղաքական խմբերի և արդյունաբերական լոբբիստների հետ, որոնք ասում են, որ հանձնաժողովը պնդում է, որ կանաչ անցումը տեղի ունենա ավելի արագ, քան թույլ են տալիս սպառողների սովորությունները՝ կամ լիցքավորման ենթակառուցվածքները։
Մինչ հանձնաժողովը ցանկանում էր աստիճանաբար դադարեցնել այրման շարժիչով մեքենաների նոր վաճառքը 2035 թվականից սկսած, ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը և դրա քաղաքական կողմնակիցները մշտապես հայտարարել են, որ ենթակառուցվածքները և գնման սովորությունները չեն համապատասխանում այդ ժամանակացույցին։ Սպառողները հաճախ էլեկտրական մեքենա չգնելու հիմնական պատճառ են նշում հեռավորության հետ կապված անհանգստությունը։
Մեքենաները հանձնաժողովի ջանքերի մի մասն են՝ իր գործունեությունը կանաչացնելու համար՝ 2022 թվականին ֆոն դեր Լեյենի առաջին ժամկետի ընթացքում ձեռնարկված ջանքեր, որոնք վերահաստատվեցին անցյալ տարվա դեկտեմբերին՝ մինչև 2027 թվականը իր 128 մեքենաներից բաղկացած ավտոպարկը լիովին զրոյական արտանետումներ ապահովելու համար։ Հանձնաժողովի խոսնակի խոսքով՝ ավտոպարկի մոտ 80 տոկոսն այժմ էլեկտրական է։
Մեկ այլ պաշտոնյա ասել է, որ ավտոպարկում ներառված են BMW-ի մեծ մոդելներ, որոնք հարմար չեն երկար հեռավորությունների ճանապարհորդությունների համար՝ առանց լիցքավորման։ Հանձնաժողովը չի հաստատել ավտոպարկում օգտագործվող մեքենայի մոդելը։
Հանձնաժողովը զիջել է եվրոպական ավտոարտադրողների արտանետումների սահմանաչափերը՝ թույլատրելով բոլոր տեսակի շարժիչային համակարգերը 2035 թվականից հետո, եթե ապրանքանիշերը ներառեն կլիմայական փոխհատուցումներ: Սակայն մեղմացումը դեռևս չի հասել իր աշխատակիցներին։
Մեկ այլ պաշտոնյա ասաց, որ լիցքավորման կանգառներ կատարելու անհրաժեշտության հարցը բարձրացվել է այս տարվա սկզբին Հանձնակատարների կոլեգիայի նիստի ժամանակ, այն բանից հետո, երբ հանձնակատարներից մեկը բողոքել է էլեկտրական մեքենաների անհարմարության մասին: Նրանց հանձնարարվել է քննարկել այդ հարցը բյուջետային հանձնակատար Պյոտր Սերաֆինի հետ, որը զբաղվում է վարչարարությամբ։
Կանգառի այլընտրանքը ավտոմայրուղով սողալով վարելն է՝ մարտկոցի էներգիան խնայելու համար: «Բայց դա իրականում չի աշխատում», – ասաց նյարդայնացած հանձնակատարի համար աշխատող մի պաշտոնյա, որը անանուն մնաց՝ այս հոդվածում մյուսների նման անկեղծ խոսելու համար: Այդպես ճանապարհորդությունը կարող է տևել մինչև յոթ ժամ, ասաց մեկ այլ պաշտոնյա։
Հանձնակատարները դժկամությամբ են գնում Ստրասբուրգ գնացող գնացքով, քանի որ ճանապարհին կարող են անհրաժեշտ լինել զգայուն հեռախոսազանգեր կատարել, ասաց երկրորդ նյարդայնացած հանձնակատարի համար աշխատող պաշտոնյան։ Սակայն նրանք նաև դժգոհ են, որ ստիպված են կանգ առնել լիցքավորման համար, երբեմն ուշ գիշերը, երկար լիագումար շաբաթներից հետո, երբ նրանք անհամբեր սպասում են Բրյուսել վերադառնալուն, ասացին նրանք։
Մի հանձնակատար, կարծես, գտել է խնդրի լուծման մեկ այլ ճանապարհ. երեք պաշտոնյաներ ասացին, որ Հունգարիայի Օլիվեր Վարհելին երբեմն Ստրասբուրգ է մեկնել միկրոավտոբուսով իր թիմի հետ՝ հրաժարվելով ծառայողական մեքենայից։
Ֆոն դեր Լեյենը նույնպես ազատված է էլեկտրական մեքենաների հետ կապված գլխացավանքից։ Հանձնաժողովի նախագահի մեքենան պետք է զրահապատ լինի անվտանգության նկատառումներից ելնելով, ասաց մի պաշտոնյա՝ հավելելով, որ ներկայումս ոչ մի համապատասխան զրահապատ էլեկտրական մոդել հասանելի չէ։
Հանձնաժողովը պետք է ներկայացնի իր երկար սպասված էլեկտրաֆիկացման ծրագիրը հուլիսին, այն բանից հետո, երբ փաթեթը շեղվեց հունիսի կեսերի սկզբնական ժամանակացույցից։ Ծրագրի շրջանակներում ԵՄ գործադիր մարմինը, ինչպես պաշտոնյաները նկարագրում են, կհրապարակի այն, ինչը «հավակնոտ էլեկտրաֆիկացման նպատակ» է։
Փաթեթն առաջին անգամ ապրիլին հայտարարել է ֆոն դեր Լեյենը՝ որպես Մերձավոր Արևելքի ճգնաժամից հետո բրածո վառելիքից կախվածությունը նվազեցնելու ԵՄ-ի ավելի լայն ջանքերի մաս։ «Մենք նաև պետք է արագացնենք մեր տնտեսության, մեր արդյունաբերական գործունեության, մեր տների ջեռուցման, մեր շարժունակության էլեկտրաֆիկացումը», – այդ ժամանակ ասել էր հանձնաժողովի նախագահը։
