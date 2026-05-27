ԵՄ հետախուզական կենտրոնը ավելի մեծ դեր է ցանկանում ունենալ անվտանգության բարեփոխումների գործում

ԵՄ նոր անվտանգության ռազմավարությունը, ինչպես սպասվում է, կառաջարկի փոփոխություններ INTCEN-ում, քանի որ պաշտոնյաները քննարկում են, թե ինչպես ուժեղացնել հետախուզական տվյալների փոխանակումը։
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ծառայությունը ձգտում է ընդլայնել իր հետախուզական վերլուծության բաժինը՝ ամրապնդելու իր դիրքը որպես Բրյուսելի գաղտնի տեղեկատվության փոխանցման խողովակ, ասել են այս հարցի վերաբերյալ տեղեկացված ԵՄ երեք պաշտոնյաներ։
Քայլը հաջորդել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի անցյալ տարվա փորձին՝ ստեղծելու սեփական հետախուզական տվյալների հավաքագրման գործողություն, սակայն ծրագիրը խափանվել է երկրների մայրաքաղաքների դիմադրության պատճառով։
ԵՄ-ի անվտանգության ռազմավարության վերանայման շրջանակներում Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունը նախատեսում է առաջարկել իր հետախուզական և իրավիճակային կենտրոնին (INTCEN) տրամադրել մարդկային ռեսուրսների բաժին և սեփական տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթակառուցվածք, ինչը նրան ավելի մեծ բյուրոկրատական կշիռ կհաղորդի հաստատության ներսում, ըստ ԵՄ երեք պաշտոնյաների, որոնց անանունությունը թույլատրվել է, որպեսզի նրանք կարողանան ազատորեն քննարկել Հանձնաժողովի և EEAS-ի ներքին գործունեությունը։
INTCEN-ը չունի սեփական օպերատիվ լրտեսության հնարավորություններ։ Փոխարենը, այն վերլուծում է ԵՄ երկրների կողմից կամավոր կերպով տրամադրված հետախուզական տվյալները և իր գնահատականները փոխանցում է EEAS-ի, Հանձնաժողովի և Եվրոպական խորհրդի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին:
Վերստին ուշադրությունը նոր կշիռ է հաղորդում այն ստորաբաժանմանը, որը հաճախ անտեսվում է որպես անատամ, և տեղի է ունենում այն բանի հետ մեկտեղ, երբ Բրյուսելի և ազգային մայրաքաղաքների պաշտոնյաները բարձրացրել են այն հարցը, թե արդյոք ԵՄ-ն կարիք ունի իր սեփական լրտեսական գործակալությանը։
ԵՄ-ի նոր Եվրոպական անվտանգության ռազմավարությունը, որը մշակվում է Հանձնաժողովի և EEAS-ի կողմից, պետք է հրապարակվի այս ամռանը: Այս մասին հայտնել է ռազմավարության վերաբերյալ տեղեկացված չորրորդ անձը, որին ծանոթ է ռազմավարության մասին:
Փաստաթուղթը, որը գովազդվել է որպես «մեծ ռազմավարություն», ենթադրվում է, որ կլինի կարճ և կներառի աշխարհաքաղաքական սպառնալիքի գնահատում, եվրոպական անվտանգության վիճակի մասին զեկույց և ապագա գործողությունների ճանապարհային քարտեզ, ասել է անձը:
Երեք պաշտոնյաներից մեկը ասել է, որ ճանապարհային քարտեզում կառաջարկվեն մինչև 10 հիմնական փոփոխության գաղափարներ, այդ թվում՝ INTCEN-ի ընդլայնում: Քանի որ առաջարկը չի փոխի մարմնի իրավական մանդատը, չի տա նրան հավաքագրման լիազորություններ կամ չի պահանջի նոր բյուջետային տողեր, ասել է մի պաշտոնյա, այն, հավանաբար, կարող է դիտարկվել որպես վարչական հարց EEAS-ի շրջանակներում։
EEAS-ի խոսնակ Անիտա Հիպպերը հերքել է, որ որևէ փոփոխություն է նախատեսվում։ Նա ասել է, որ INTCEN-ի անձնակազմի մակարդակը, գրասենյակային տարածքը և անվտանգ տեղեկատվական գործիքները կառավարվում են EEAS-ի կողմից, որը գործում է համախմբված բյուջեի շրջանակներում, այլ ոչ թե առանձին կազմակերպությունների համար առանձին բյուջեների շրջանակներում։
Հրապարակային մակարդակում եվրոպական հետախուզության պաշտոնյաները ցանկանում են ընդգծել ԵՄ լրտեսական գործակալությունների միջև համագործակցության դեպքերը, սակայն ԵՄ տարբեր երկրների երկու ավագ հետախուզության պաշտոնյաներ, անանունության պայմանով խոսելով, կասկածանքով են մոտեցել INTCEN-ի օգտակարությանը՝ վկայակոչելով ազգային հետախուզական գործակալությունների շրջանում արժեքավոր տեղեկատվությունը իրենց համար պահելու մշակույթը և նույնիսկ ԵՄ բարեկամ երկրների շրջանում անվստահության շարունակական տիրող անվստահությունը։
«Մենք գործընկերներ ենք», – ասել է ազգային հետախուզության ավագ պաշտոնյաներից մեկը։ «Բայց մենք ընկերներ չենք»։
Էստոնիայի արտաքին հետախուզության ղեկավար Կաուպո Ռոսինը ասել է, որ լիովին աջակցում է ավելի սերտ համագործակցությանը՝ INTCEN-ը դրականորեն համեմատելով ՆԱՏՕ-ի նմանատիպ ջանքերի հետ։
Սակայն նա մերժեց որոշ գերմանացի օրենսդիրների կոչերը «Եվրոպական հինգ աչքերի» վերաբերյալ, որը վերաբերում էր Ավստրալիայի, Կանադայի, Նոր Զելանդիայի, Միացյալ Թագավորության և Միացյալ Նահանգների միջև հետախուզական սերտ փոխանակման համաձայնագրին։
«Ես չեմ տեսնում, որ դա իրականում տեղի ունենա իրական աշխարհում», – ասաց Ռոզինը։ «Հետախուզությունը ազգային բիզնես է, և ոչ ոք չի ցանկանում, որ ինչ-որ մեկը ղեկավարի այն»։
Ֆինլանդիայի հետախուզության ղեկավար Յուհա Մարտելիուսը համաձայնեց, որ ԵՄ առաջնորդները պետք է հասանելիություն ունենան հուսալի հետախուզական տվյալներին անվտանգության հարցերով որոշումներ կայացնելիս։ Այնուամենայնիվ, նա ասաց, որ այդ նպատակին հասնելու բազմաթիվ եղանակներ կան։ Նա ընդգծեց, որ ԵՄ պայմանագրերի համաձայն՝ դաշինքը չի կարող ղեկավարել ազգային կառավարությունների անվտանգության կամ հետախուզական գործունեությունը։
ԵՄ-ի կողմից հետախուզական տվյալների հավաքագրման նկատմամբ կասկածամտությունը խափանեց Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից անցյալ տարվա նոյեմբերին Եվրոպայից հետախուզական տվյալներ հավաքելու համար ներքին բջիջ ստեղծելու ջանքերը։ Միավորը պետք է վերահսկվեր ֆոն դեր Լեյենի գրասենյակի կողմից՝ որպես դաշինքը ռուսական թվային հարձակումներից և դիվերսիաներից պաշտպանելու ջանքերի մի մաս։
Սակայն այս ծրագիրը առաջացրեց եվրոպական մայրաքաղաքների և ԵՄ արտաքին գործերի ծառայության բացասական արձագանքը՝ ստիպելով ԵՄ գործադիր մարմնին նվազեցնել իր հավակնությունները: Նախագահի կաբինետի ղեկավար Բյորն Զայբերտը այժմ ջանքերը կենտրոնացնում է տնտեսական անվտանգության ստորաբաժանման վրա, ասաց ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը:
