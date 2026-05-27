Ուկրաինայում կոռուպցիայի հետաքննությունները ցույց են տալիս, որ Կիևը անում է «հենց այն, ինչ ԵՄ-ն է ուզում». փոխվարչապետ

Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետաքննությունները ապացույցն են այն բանի, որ Ուկրաինայի օրենսդրությունը գործում է, ասել է Ուկրաինայի եվրոպական ինտեգրման հարցերով փոխվարչապետ Տարաս Կաչկան՝ պնդելով, որ Կիևը «չի փնտրում որևէ արդարացում իր գործընկերների մոտ»։
Ուկրաինայում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետաքննությունները ցույց են տալիս, որ երկրի ինստիտուտները շարունակում են արդյունավետ մնալ՝ չնայած Ռուսաստանի պատերազմին, Euronews-ին ասել է Ուկրաինայի փոխվարչապետ Տարաս Կաչկան։
Կաչկան, որը պատասխանատու է երկրի ԵՄ ինտեգրման համար, գործընթացը բնութագրել է որպես «ամենաառողջ բանը» մոտ 44 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում, որը շարունակում է պաշտպանվել Ռուսաստանի լիակատար ներխուժումից, որն արդեն հինգերորդ տարին է, ինչ գործում է։
«Ուկրաինան այժմ ապրում է պատերազմը և իր քաղաքական մշակույթի դրամատիկ փոփոխությունը», – ասել է նա երեքշաբթի օրը տված հարցազրույցում։
«Մի բան, որը խնդիր էր Ուկրաինայի անդամակցության համար անցյալում, այսինքն՝ 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ։ Այսպիսով, կոռուպցիան, համակարգային կոռուպցիան, այժմ շատ դրամատիկ և արագ անցնում է անցյալի գիրկը»։
Վերջերս կոռուպցիայի դեմ պայքարի խոշոր հետաքննությունները ցնցող ալիքներ են առաջացրել ամբողջ Ուկրաինայում։
Ուկրաինայի ազգային կոռուպցիայի դեմ պայքարի բյուրոն (NABU) և կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասնագիտացված դատախազությունը (SAPO) հետաքննում են խոշոր սխեմա, որը ենթադրաբար ներառում է մոտ 9 միլիոն եվրոյի լվացում 2021-2025 թվականների ընթացքում՝ Կիևի հարավում գտնվող հարուստ արվարձան Կոզինում էլիտար բնակելի շենքերի կառուցման միջոցով։
Ասում են, որ ֆինանսավորման մի մասը ստացվել է Ուկրաինայի պետական «Էներգոատոմ» ընկերության շուրջ կոռուպցիոն սխեմաներից ստացված միջոցներից։
Կասկածյալների թվում է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու աշխատակազմի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակը, որը չորս օր կալանքի տակ անցկացնելուց հետո ազատ է արձակվել 2,7 միլիոն եվրո գրավի դիմաց։
«Սա հենց այն է, ինչ ԵՄ-ն ուզում է, որ մենք անենք՝ մաքրել կառավարությունը, ազատվել ցանկացած կոռուպցիայից, ապահովել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակը գործի, և այն գործի», – ասել է Կաչկան։
Նա ասել է, որ անցյալ տարի NABU-ն հարուցել է 737 գործ, մինչդեռ Ուկրաինայի Բարձրագույն հակակոռուպցիոն դատարանի կողմից ավելի քան 200 մարդու դեմ ներկայացվել է 125 SAPO մեղադրանք, իսկ 130 անձի դեմ՝ 93 դատավճիռ։
«Դա նշանակում է, որ այն գործում է, այս հակակոռուպցիոն շրջանակը գործում է», – ասել է Կաչկան։
Կաչկան նաև նշել է, որ այս շրջանակը ավարտվել և լիովին գործարկվել է 2023 թվականին, երբ Ռուսաստանի պատերազմն արդեն մոլեգնում էր «ամենալայն մասշտաբով»։
Եվ ընդունելով, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի սկանդալը «դեռևս սկանդալ է», որը կարող է վնասել Ուկրաինայի հեղինակությանը, նա ասել է, որ Ուկրաինան «չի փնտրում որևէ արդարացում գործընկերների հետ»։
«Մենք մեր տնային աշխատանքը կատարում ենք հնարավորինս լիարժեք ճշգրտությամբ», – հայտարարել է Կաչկան։
Ուկրաինայի կոռուպցիայի դեմ պայքարի վերահսկող մարմինները
NABU-ն և SAPO-ն ստեղծվել են 2015 թվականին՝ Ուկրաինայի 2014 թվականի «Արժանապատվության հեղափոխությունից» հետո արևմտամետ բարեփոխումների շրջանակներում, որը տապալեց Ուկրաինայի նախկին ռուսամետ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին։
NABU-ն հետաքննում է բարձր մակարդակի կոռուպցիան, իսկ SAPO-ն վերահսկում և հետապնդում է դրա գործերը։ Ուկրաինայի Բարձրագույն կոռուպցիայի դեմ պայքարի դատարանը հետագայում քննում է այդ գործերը։
Երկու հաստատություններն էլ ստեղծվել են կաշառակերության մեջ կասկածվող ուկրաինացի առաջատար պաշտոնյաներին անկախ հետաքննելու և հետապնդելու համար՝ առանց քաղաքական ազդեցությունից կամ միջամտությունից։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործերը վերահսկում է գլխավոր կոռուպցիայի դեմ պայքարի դատախազը, որը անկախ է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազից։
NABU-ի և SAPO-ի ստեղծումը Եվրոպական հանձնաժողովի և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից ԵՄ-ի հետ Ուկրաինայի վիզային ռեժիմի ազատականացման համար սահմանված պահանջներից մեկն էր։
Անցյալ ամռանը Ուկրաինայի պետական անվտանգության ծառայության SBU-ն մի շարք խուզարկություններ սկսեց NABU-ի վրա՝ որպես կասկածելի ռուսական ներթափանցման լայնածավալ հետաքննության մաս։
Խուզարկվել է տասնյակից ավելի աշխատակից, և ձերբակալվել են երկու դետեկտիվներ։
Անվտանգության դաշնային ծառայությունը (SBU) հայտարարել է, որ ձերբակալել է NABU-ի մեկ պաշտոնյայի՝ ռուս լրտես լինելու կասկածանքով, իսկ մեկ ուրիշին՝ Մոսկվայի հետ ենթադրյալ գործարար կապերի համար: NABU-ի մյուս պաշտոնյաները կապեր ունեն փախստական ուկրաինացի քաղաքական գործչի արգելված կուսակցության հետ, ըստ պետական անվտանգության ծառայության։
Երկու հակակոռուպցիոն գործակալություններն էլ հերքել են իրենց աշխատակիցների դեմ ներկայացված մեղադրանքները: Վերահսկող մարմինները նաև պնդել են, որ SBU-ի հակահետախուզական ջանքերը, ըստ նրանց, «նախապատրաստություն» էին Ուկրաինայի խորհրդարանի կողմից օրենքում փոփոխություններ կատարելու և մեկ ամիս անց երկրի հակակոռուպցիոն ինստիտուտների անկախությունը փաստացի վերացնելու համար։
Հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել Ուկրաինայի փողոցներ՝ բողոքելու օրինագծի դեմ և կոչ անելու Զելենսկիին վետո դնել դրա վրա։
