Հունաստանը դառնում է մանկական ճարպակալման դեմ պայքարի մոդելային երկիր՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի օգնությամբ

Ներկայացվել են Հունաստանում մանկական ճարպակալման դեմ պայքարի նախաձեռնությունների արդյունքները, որոնք ցույց են տալիս ակնառու առաջընթաց։
Երկրի հանրային առողջապահության ոլորտում իրավիճակը փոխող առարկայական գույքագրման և շոշափելի, չափելի արդյունքների շնորհիվ տեղի է ունեցել Հունաստանում մանկական ճարպակալման դեմ պայքարի ազգային գործողությունների պաշտոնական ամփոփիչ միջոցառումը։
Այս խոշոր նախաձեռնությունն իրականացվել է Առողջապահության նախարարության կողմից՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ համագործակցությամբ, «Հունաստան 2.0» ազգային վերականգնման ծրագրի շրջանակներում և Եվրամիության ֆինանսավորմամբ։
Ներկայացված տվյալները ցույց են տալիս, որ այս ջանքերը հաջողությամբ փոխել են հույն ընտանիքների վերաբերմունքը սննդակարգի և վարժությունների նկատմամբ։
Ավելին, հունական մոդելի հաջողությունը հատել է սահմանները, և Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) այժմ Հունաստանը բնութագրում է որպես «մոդելային երկիր» և ճանաչում է նրա առաջատար դերը Հարավային Եվրոպայում համապատասխան քաղաքականության քննարկումներում։
Իր խոսքում առողջապահության փոխնախարար Իրինի Ագապիդակին սահմանեց հաջորդ փուլի ուղղությունը՝ նշելով. «Տարիներ շարունակ մեր երկիրը բախվել է մի իրականության, որը մեզանից ոչ մեկին չէր պատվում: Հունաստանի աննախանձելի առաջին տեղերը Եվրոպայում պարզապես որևէ զեկույցում տխուր թվեր չէին: Դրանք հստակ նախազգուշացում էին հաջորդ սերնդի առողջության մասին: Մենք որոշեցինք անգործ չնստել։
«UNICEF-ի հետ միասին մենք մշակեցինք ռազմավարություն, որը գրասենյակներից տեղափոխվեց դպրոցներ և փոխեց մտածելակերպը: Ամենախրախուսականն այն է, որ Հունաստանը ժխտումից անցավ գործողության, քանի որ ծնողների ավելի քան 75%-ն այժմ տեղեկացված է կամ ներգրավվել է ծրագրի մեջ: Սա ցույց է տալիս, որ նախաձեռնությունը հասել է ամբողջ երկրին»։
Ծրագրի արդյունքները
Ծրագիրը իրականացվել է բազմաթիվ մակարդակներում՝ հասնելով Հունաստանի յուրաքանչյուր անկյուն. Անհատականացված սննդային խորհրդատվություն. Ավելի քան 1900 ավելորդ քաշ կամ ճարպակալում ունեցող երեխաներ ստացել են անվճար մասնագիտական աջակցություն 60 դիետոլոգ-սննդաբանների հետ անցկացված 13000 անհատական հանդիպումների միջոցով: Նրանցից 10 երեխայից 8-ը կորցրել են քաշ և այժմ ունեն նորմալ մարմնի զանգվածի ինդեքս: Բացի այդ, 10 երեխայից 4-ը, ովքեր ճարպակալում էին և ունեին կլինիկական վիճակ, ինչպիսիք են շաքարախտը, հիպերտոնիան կամ հիպերխոլեստերինեմիան, բարելավեցին իրենց ցուցանիշները և ընդհանուր առողջությունը, և նրանց դեղորայքը զգալիորեն նվազեց: Միևնույն ժամանակ, վերապատրաստվել են 1124 մանկաբույժներ և առողջապահական մասնագետներ, միաժամանակ ստեղծվել է հատուկ թվային ուղեգրման հարթակ: Մանկաբույժի մոտ այցելությունների ժամանակ երեխաների քաշի և հասակի գրանցման հաճախականությունը նույնպես աճել է՝ 69%-ից մինչև 72.5%, ինչը վկայում է կանխարգելիչ ավելի ուժեղ մոնիթորինգի մասին:
«Սնունդ գործողության համար» դպրոցներում. Միջգերատեսչական շրջաբերականով հաստատվել է ծրագիրը ամբողջ երկրում, որի ընթացքում 7656 ուսուցիչ և ծնող գրանցվել է թվային գործիքակազմի և սեմինարների համար: Մինչև 31 դպրոց գործել է որպես «Առողջապահական կենտրոններ»՝ 3492 երեխայի և 1390 ծնողի մասնակցությամբ, մինչդեռ 694 ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներ վերապատրաստվել են սպորտը որպես առողջ վարքագիծ խթանելու միջոց օգտագործելու համար։
Մատչելիություն բոլորի համար. Հատուկ հարմարեցված կրթական գործիքակազմեր են մշակվել և բաշխվել հաշմանդամություն և հատուկ կրթական կարիքներ ունեցող երեխաների համար՝ ապահովելով նրանց հավասար մասնակցությունը։
Առողջ սնունդ. 435 տարրական դպրոցների աշակերտներին բաժանվել է ավելի քան 130000 առողջ սնունդ և թարմ մրգեր։
«Սննդի ճանապարհորդությունը». 99328 դեռահաս մասնակցել է 1625 դպրոցներում անցկացված 4900 սեմինարների։ 23 համայնքների բացօթյա շուկաներ այցելությունների միջոցով աշակերտները հավաքել և բաժանել են ավելի քան 20 տոննա ավելցուկային սնունդ խոցելի ընտանիքներին։
Ծրագրի շրջանակներում ավելի քան 135000 երեխա մասնակցել է անվճար մարզական միջոցառումների։ Կազմակերպված սպորտաձևերին երեխաների մասնակցությունը 52.5%-ից աճել է մինչև 60%, մինչդեռ օրական առնվազն մեկ ժամ ակտիվ մնացած երեխաների համամասնությունը 49.9%-ից աճել է մինչև 52.8%։
Մարզումների և սննդի փառատոներ. 18,345 աշակերտ մասնակցել է խոշոր բաց միջոցառումների ավելի քան 40 համայնքներում և բոլոր 13 շրջաններում՝ Եվրոսից, Ալեքսանդրուպոլիսից և Գրևենայից մինչև Կորֆու, Ռոդոս, Կրետե, Աթենք և Սալոնիկ։
Ծնողների շրջանում ավելի մեծ իրազեկվածություն
Ծնողների իրազեկվածությունը ԱՀԿ-ի առաջարկությունների վերաբերյալ երեխաների և դեռահասների համար առողջ սննդի վերաբերյալ 29.4%-ից աճել է մինչև 43.7%, ինչը 16.3 տոկոսային կետով աճ է։
Ֆիզիկական ակտիվության և վարժությունների վերաբերյալ ԱՀԿ-ի առաջարկությունների վերաբերյալ իրազեկվածությունը 28.4%-ից աճել է մինչև 42.5%, ինչը 14.1 տոկոսային կետով աճ է։
Ծնողների մոտ 73.5%-ը նշում է, որ իրենք ներգրավված են եղել՝ ստանալով մանկական ճարպակալման դեմ ազգային գործողությունների շրջանակներում տրամադրվող ծառայություն։ Նախաձեռնությունը հասել է ամենուրեք։
Մասնագետները գնահատում են, որ եթե այս մոնիթորինգի և կառավարման կառույցները շարունակեն գործել, Հունաստանում մանկական ճարպակալման մակարդակը կայուն անկում կցուցաբերի մինչև 2040 թվականը։
Բաց մի թողեք
Դեբորա Բիրքսն ասում է, որ ԱՄՆ-ն լավ դիրքավորված է Էբոլայի ներկայիս բռնկման հետ գործ ունենալու համար
Կարմիր խաչի երեք կամավոր մահացել է կասկածելի էբոլայից` բռնկումը շարունակում է տարածվել
ԱՀԿ-ն հայտարարում է, որ Էբոլայի ռիսկը այժմ «շատ բարձր» է