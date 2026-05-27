Քեյր Սթարմերի ԵՄ գագաթնաժողովը վերածվում է ևս մեկ գլխացավանքի

ԼՈՆԴՈՆ — Քեյր Սթարմերը ցանկանում է ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատել Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև։ Մինչ այժմ ոչ ոք նրան չի շնորհակալություն հայտնում դրա համար։
Բրյուսելը խաղում է դժվարին խաղ, Մեծ Բրիտանիայի օրենսդիրները մեղադրել են կառավարությանը «խաբեության» մեջ, իսկ Սթարմերը կարող է աշխատանքից ազատվել մինչև իր պահը։
Ծրագրվում է ամռանը նախատեսված գագաթնաժողովն օգտագործել ԵՄ ավելի շատ կանոններ ստորագրելու համար՝ Մեծ Բրիտանիայի անկում ապրող տնտեսությանը տնտեսական օգուտներ բերելու նպատակով։
Սակայն, չնայած վերջին վեց ամիսների ընթացքում հանդիպման մասին բարձրաձայնելուն, վերջերս՝ տեղական ընտրությունների աղետալի արդյունքների շարքից հետո ունեցած վճռորոշ ելույթում, այն դեռևս որոշակի ամսաթիվ չունի։
Միևնույն ժամանակ, Սթարմերի սեփական կուսակցության մրցակիցները՝ հայտնի տարածաշրջանային քաղաքապետ Էնդի Բըրնհեմը և հավակնոտ նախկին առողջապահության նախարար Ուես Սթրիթինգը, քայլեր են ձեռնարկում նրա դեմ։
Քանի որ գագաթնաժողովը ենթադրաբար նախատեսված է հունիսի վերջին կամ հուլիսի սկզբին, Դաունինգ սթրիթի տակ թռչող քաղաքական ժամանակային ռումբը չի հեշտացնում Մեծ Բրիտանիայի և Եվրոպայի ապագա հարաբերությունների հարցը։
Մեծ Բրիտանիայի պաշտոնյաները, որոնց բանակցությունների վերաբերյալ անանունությունը չի տրամադրվել, մերժում են հանդիպումը կարող է հետաձգվել և ասում են, որ ժամկետների վերաբերյալ պլանը չի փոխվել։
«Պարզապես դժվար է համաձայնեցնել համաշխարհային առաջնորդներին և համաձայնեցնել ամսաթիվը», – ասել է նրանցից մեկը՝ հավելելով, որ Լոնդոնում և Բրյուսելում գործող օրագրային խմբերը ներկայումս «խաղում են խաղալիքներ» տարբեր օրերի հետ։
Սակայն, քանի որ մայիսյան շոգը վերածվում է հունիսի, ամսաթվի բացակայությունը սկսում է զարմանք առաջացնել և հարցեր առաջացնել վերագործարկման վիճակի վերաբերյալ։
Քաղաքական անորոշությունը
«Մի քանի շաբաթ առաջ ինձ ասացին, որ դա անպայման տեղի կունենա հունիսի վերջին, բայց այլևս այդպես չէ», – ասել է Եվրոպական բարեփոխումների կենտրոնի տնօրեն Չարլզ Գրանտը։
Նա ենթադրել է, որ հետաձգման պատճառը կարող են լինել բաց բանակցային փաստաթղթերի վերջնական մշակման հարցերը, որոնք պետք է ավարտվեին մինչև ամառային հանդիպումը։ Մեծ Բրիտանիայի ԵՄ հետ հարաբերությունների նախարար Նիք Թոմաս-Սիմոնդսը անցյալ ամիս հայտարարել էր, որ բանակցությունները ընթանում են ըստ պլանի, և որոշ փաստաթղթերի վերաբերյալ ժամանակացույցից շուտ են ընթանում։
Բրյուսելում հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքներին ուշադրություն դարձնող մի անձ ասել է, որ Մեծ Բրիտանիայում քաղաքական անորոշությունը չի օգնում իրավիճակին։
Սակայն դժվար է որոշել ոչ միայն հանդիպման ամսաթիվը. լավագույն դեպքում մնացել է երկու ամսից պակաս, և դեռևս լիովին պարզ չէ, թե ինչ է լինելու օրակարգում։
Օրենսդիրները կօգտագործեն հավաքը՝ անցյալ տարվա գագաթնաժողովում կնքված որոշ համաձայնագրեր ստորագրելու համար, մասնավորապես՝ գյուղատնտեսական սննդամթերքի և երիտասարդների համար արտասահմանում ապրելու վիզաների վերաբերյալ համաձայնագիրը։
Սակայն Սթարմերը և նրա ֆինանսների ղեկավար Ռեյչել Ռիվզը հայտարարել են, որ ցանկանում են օգտագործել այս տարվա հանդիպումը՝ բանակցությունները ընդլայնելու և բրիտանական տնտեսությունն ավելի սերտորեն ԵՄ ուղեծիր վերադարձնելու համար։
Այնուամենայնիվ, նրանք քիչ մանրամասներ են հայտնել, բացի այն, որ պատրաստ են համաձայնեցնել ԵՄ կանոններին որոշ՝ դեռևս անանուն ոլորտներում։ Սթարմերը նաև հավատարիմ է մնում Լեյբորիստական կուսակցության մանիֆեստի կարմիր գծերին՝ մաքսային միությանը միանալու կամ ԵՄ-ի ազատ տեղաշարժի ընդունման վերաբերյալ, ինչը զգալիորեն սահմանափակում է նրա մանևրելու տարածքը։
Առաջին նշանները այդքան էլ խրախուսական չեն։ ԵՄ պաշտոնյաները գաղտնի մերժել են Մեծ Բրիտանիայի բանակցողների առաջարկներից մեկը, որ Մեծ Բրիտանիան կարող է միանալ ԵՄ միասնական շուկային միայն ապրանքների համար՝ առանց ստորագրելու մարդկանց ազատ տեղաշարժի մասին պայմանագիրը։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտոնյաները նշում են, որ այս ծրագիրը քննարկվող բազմաթիվ առաջարկներից միայն մեկն է։
«Խուսափողական և անորոշ»
Բրիտանացի օրենսդիրները նույնպես հիասթափված են իրենց կառավարության կողմից մանրամասների բացակայությունից։
Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի արտաքին գործերի հանձնաժողովը անցյալ շաբաթ մեղադրել է նախարարներին «խուսափողական և անորոշ» լինելու մեջ, իսկ Լեյբորիստական կուսակցության նախագահ Էմիլի Թորնբերին հայտարարել է, որ կառավարությունը «չի ցանկացել պարզաբանումներ տալ իր մոտեցման վերաբերյալ կամ ընդունել փոխզիջումները, թաքնվել է ընդհանրությունների, փոփոխվող դիրքորոշումների և անորոշ ամբիցիաների հետևում»։
Բրյուսելում ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը այս ամսվա սկզբին բարձրաձայն հարցրել է. «Որքա՞ն հեղափոխական կարող է լինել առանց վերանայելու իրենց կարմիր գծերը»։
«Փոփոխվող Եվրոպա» վերլուծական կենտրոնի Մեծ Բրիտանիայի հետազոտող Յաննիկ Վաչովյակը նշել է, որ երկու կողմերը կարող են գնալ դեպի առճակատում։
«ԵՄ կողմից այս պահին կա մի փոքր սպասողական հայացք, քանի որ նրանք լիովին չգիտեն, թե որտեղ է գնում Մեծ Բրիտանիան քաղաքականապես», – ասել է նա երեքշաբթի օրը։
«Կարծում եմ՝ կա իրական ռիսկ, որ երկու կողմերի միջև կարող է որոշակի դիմակայություն լինել։ Դա կախված է նաև նրանից, թե ով է պատասխանատու Մեծ Բրիտանիայի կողմից, բայց… կարծում եմ՝ կա ռիսկ, որ Մեծ Բրիտանիան ներկայանա շատ հավակնոտ, բայց անիրատեսական առաջարկներով, և որ ԵՄ-ն հատկապես հետաքրքրված չէ, և որ գագաթնաժողովը բացահայտի այդ լարվածությունը»։
