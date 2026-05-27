27/05/2026

EU – Armenia

Մանրամասներ «Պաշտպան հայրենյաց» ծրագրից. ի՞նչ է սպասվում

infomitk@gmail.com 27/05/2026 1 min read

Կառավարությունը նախատեսում է փոփոխություններ կատարել «Պաշտպան հայրենյաց» ծրագրում՝ նպատակ ունենալով բարձրացնել ծրագրի գրավչությունն ու խթանել զինծառայողների շարունակական ծառայությունը զինված ուժերում։

Այդ մասին կառավարության նիստում հայտարարեց պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը։

Նրա ներկայացմամբ՝ առաջարկվում է հավելյալ պատվովճար տրամադրել այն զինծառայողներին, որոնք առաջին հնգամյա պայմանագրի ավարտից հետո կրկին պայմանագիր կկնքեն՝ ևս 2 կամ 5 տարի ժամկետով ծառայությունը շարունակելու համար։

Փոխնախարարը պարզաբանեց, որ նոր առաջարկով 2 տարվա նոր պայմանագիր կնքած զինծառայողները կստանան 1,5 միլիոն դրամ պատվովճար, իսկ 5 տարվա պայմանագրի դեպքում գումարը կկազմի 5 միլիոն դրամ։

Նախագծով նախատեսվում է նաև փոխել ծրագրին միանալու ժամկետները։ Եթե մինչ այժմ դիմում կարող էին ներկայացնել առնվազն 6 ամիս ծառայած պարտադիր ժամկետային զինծառայողները, ապա փոփոխությունից հետո այդ հնարավորությունը կտրվի արդեն 4 ամիս ծառայած զինվորներին։

Արման Սարգսյանի խոսքով՝ եթե զինծառայողը ընդհանուր առմամբ շարունակի ծառայել 10 տարի, ապա աշխատավարձից բացի կստանա նաև ընդհանուր 10 միլիոն դրամ պատվովճար։

