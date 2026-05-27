Ռուսաստանն անդրադարձել է Հայաստանին ու գազի հարցին

Պուտինն ու Տոկաևը ունեն հատուկ անձնական հարաբերություններ, որոնք թույլ են տալիս նրանց կառուցողականորեն քննարկել հրատապ հարցերը, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
– Պուտինի հոդվածը հրապարակվել է երկու լեզվով և արդեն իսկ գրավել է ուշադրությունը։
– ԵԱՏՄ նիստերի օրակարգը պայմանավորված Հայաստանի հետ ստեղծված իրավիճակով բարդ է։
– ՀՀ օրենսդրությունը պարտավորեցնում է Երևանին համաձայնվել ԵՄ-ի հետ։
– ԵՄ անդամակցությունը թեկնածուների համար շատ հեռու է անխուսափելի լինելուց։ Թուրքիան առջև տարիներ շարունակ «գազար են պահում»։
– ԵԱՏՄ-ից Հայաստանի համար դիվիդենտները երաշխավորված են, բայց հայտնի չէ՝ դա տեղի կունենա՞ ԵՄ-ում։
– Հայերն իրենք պետք է որոշեն, թե որ միությանը միանան։
– Պեսկովը հարցում է ուղարկել «Գազպրոմին» Հայաստանի հետ գազային համաձայնագրերի հնարավոր չեղարկման մասին։
– Ոչ ոք չի կարող աղաչել Հայաստանին մնալ ԵԱՏՄ-ում, բայց անհրաժեշտ է պարզաբանում։
Հայաստանի գործողությունները չպետք է խոչընդոտեն մյուսների ինտեգրմանը։
Ընթացիկ գագաթնաժողովը չի որոշի Հայաստանի ճակատագիրը։ Երևանը կշարունակի մասնակցել ԵԱՏՄ միջոցառումներին։
▪ «Կրկնակի» պետական այցերը պատմականորեն հայտնի են, բայց դրանք շատ հազվադեպ են։
▪ Ներկայումս Պուտինի և Փաշինյանի միջև շփումների ծրագրեր չկան։
