EU – Armenia

Ռուսաստանն անդրադարձել է Հայաստանին ու գազի հարցին

Պուտինն ու Տոկաևը ունեն հատուկ անձնական հարաբերություններ, որոնք թույլ են տալիս նրանց կառուցողականորեն քննարկել հրատապ հարցերը, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։

– Պուտինի հոդվածը հրապարակվել է երկու լեզվով և արդեն իսկ գրավել է ուշադրությունը։

– ԵԱՏՄ նիստերի օրակարգը պայմանավորված Հայաստանի հետ ստեղծված իրավիճակով բարդ է։

– ՀՀ օրենսդրությունը պարտավորեցնում է Երևանին համաձայնվել ԵՄ-ի հետ։

– ԵՄ անդամակցությունը թեկնածուների համար շատ հեռու է անխուսափելի լինելուց։ Թուրքիան առջև տարիներ շարունակ «գազար են պահում»։

– ԵԱՏՄ-ից Հայաստանի համար դիվիդենտները երաշխավորված են, բայց հայտնի չէ՝ դա տեղի կունենա՞ ԵՄ-ում։

– Հայերն իրենք պետք է որոշեն, թե որ միությանը միանան։

– Պեսկովը հարցում է ուղարկել «Գազպրոմին» Հայաստանի հետ գազային համաձայնագրերի հնարավոր չեղարկման մասին։

– Ոչ ոք չի կարող աղաչել Հայաստանին մնալ ԵԱՏՄ-ում, բայց անհրաժեշտ է պարզաբանում։

Հայաստանի գործողությունները չպետք է խոչընդոտեն մյուսների ինտեգրմանը։

Ընթացիկ գագաթնաժողովը չի որոշի Հայաստանի ճակատագիրը։ Երևանը կշարունակի մասնակցել ԵԱՏՄ միջոցառումներին։

▪ «Կրկնակի» պետական ​​այցերը պատմականորեն հայտնի են, բայց դրանք շատ հազվադեպ են։

▪ Ներկայումս Պուտինի և Փաշինյանի միջև շփումների ծրագրեր չկան։

Իրական քաղաքականության մեջ դժվար է համատեղել հակադիր կողմերի հետ միաժամանակ «ընկերական» հարաբերություններ ունենալը

Հանրապետության հրապարակում կսպասենք բոլորիդ․ Պապիկյան․ Նաև՝ մեծ հավաքին. Փաշինյան

Երևանում ԲՀԿ-ականներ են ձերբակալվել. նրանց թիվը հասնում է 10-ի

Անդրադարձ Հայաստանի և Հունաստանի միջև պատմական խոր կապերին, որոնք սկիզբ են առնում դեռևս հնագույն ժամանակներից․ Լուսանկարներ

Քրիստոնեա-դեմոկրատները քննարկում են Մերցի փոխարինման սցենարը

Մանրամասներ «Պաշտպան հայրենյաց» ծրագրից. ի՞նչ է սպասվում

Իրականում ինչպես են վերականգնելու վարորդական իրավունքները

