Զելենսկին Թրամփին շտապ նամակ է ուղարկել՝ հայտնելով ՀՕՊ համակարգերի կրիտիկական պակասի մասին

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շտապ նամակ է գրել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին՝ զգուշացնելով Ուկրաինայի ՀՕՊ համակարգերի պաշարների սպառման մասին, մասնավորապես՝ ռուսական բալիստիկ հրթիռները որսալու կարողության նվազման մասին:
Kyiv Independent-ը առաջինն է հաղորդել այս մասին: Ուկրաինայի նախագահի հաղորդակցության խորհրդական Դմիտրի Լիտվինը հաստատել է դա նաև ուկրաինական UNIAN գործակալությանը: Նամակն ուղարկվել է և՛ Թրամփին, և՛ ԱՄՆ Կոնգրեսին։
Նամակում նշվում է, որ հրթիռներից հակաօդային պաշտպանության հարցում Ուկրաինան հույսը դնում է «ընկերների» վրա:
«Բալիստիկ հրթիռներից պաշտպանության հարցում մենք գրեթե բացառապես հույսը դնում ենք Միացյալ Նահանգների վրա», – նշվում է նամակում։
Ուկրաինացի պաշտոնյաները մտահոգություն են հայտնել, որ Արևմուտքի կողմից տրամադրվող Patriot-ի և այլ համակարգերի պակասը կդժվարացնի Ուկրաինայի համար Ռուսաստանի հետագա հարձակումներին դիմակայելը։
«Հրթիռային պաշտպանությունը իսկապես դժվար է», – ասել է հրատարակության աղբյուրը:
Պաշտոնյայի խոսքով՝ ԱՄՆ-ում Ուկրաինայի դեսպան Օլգա Ստեֆանիշինան Զելենսկու նամակը փոխանցել է Սպիտակ տանը, Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնին և Կոնգրեսի այլ անդամների։
