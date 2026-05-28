28/05/2026

EU – Armenia

Զելենսկին Թրամփին շտապ նամակ է ուղարկել՝ հայտնելով ՀՕՊ համակարգերի կրիտիկական պակասի մասին

infomitk@gmail.com 28/05/2026 1 min read

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շտապ նամակ է գրել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին՝ զգուշացնելով Ուկրաինայի ՀՕՊ համակարգերի պաշարների սպառման մասին, մասնավորապես՝ ռուսական բալիստիկ հրթիռները որսալու կարողության նվազման մասին:

Kyiv Independent-ը առաջինն է հաղորդել այս մասին: Ուկրաինայի նախագահի հաղորդակցության խորհրդական Դմիտրի Լիտվինը հաստատել է դա նաև ուկրաինական UNIAN գործակալությանը: Նամակն ուղարկվել է և՛ Թրամփին, և՛ ԱՄՆ Կոնգրեսին։

Նամակում նշվում է, որ հրթիռներից հակաօդային պաշտպանության հարցում Ուկրաինան հույսը դնում է «ընկերների» վրա:

«Բալիստիկ հրթիռներից պաշտպանության հարցում մենք գրեթե բացառապես հույսը դնում ենք Միացյալ Նահանգների վրա», – նշվում է նամակում։

Ուկրաինացի պաշտոնյաները մտահոգություն են հայտնել, որ Արևմուտքի կողմից տրամադրվող Patriot-ի և այլ համակարգերի պակասը կդժվարացնի Ուկրաինայի համար Ռուսաստանի հետագա հարձակումներին դիմակայելը։

«Հրթիռային պաշտպանությունը իսկապես դժվար է», – ասել է հրատարակության աղբյուրը:

Պաշտոնյայի խոսքով՝ ԱՄՆ-ում Ուկրաինայի դեսպան Օլգա Ստեֆանիշինան Զելենսկու նամակը փոխանցել է Սպիտակ տանը, Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնին և Կոնգրեսի այլ անդամների։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կալլասը, ֆոն դեր Լեյենը և ԵՄ հետախուզության շուրջ մրցակցությունը

27/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ հետախուզական կենտրոնը ավելի մեծ դեր է ցանկանում ունենալ անվտանգության բարեփոխումների գործում

27/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանձնակատարների մեքենաները պետք է լիցքավորվեն Ստրասբուրգ կատարած ուղևորությունների ժամանակ

27/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մայիսի 28-ը Հայաստանի Առաջին հանրապետության ստեղծման օրն է

28/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը փորձել և փորձելու է թույլ չտալ, որպեսզի Մերձդնեստրը եվրոպական կողմնորոշում ընտրի

28/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին Թրամփին շտապ նամակ է ուղարկել՝ հայտնելով ՀՕՊ համակարգերի կրիտիկական պակասի մասին

28/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ռոսատոմը» Հայաստանին նոր ատոմային հզորություններ է առաջարկում

28/05/2026 infomitk@gmail.com