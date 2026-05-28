Հունգարիայի Մագյարի մեկնումը Բրյուսել և Ուկրաինայի անդամակցությունը ԵՄ-ին

Հունգարիայի Մադյարը մեկնում է Բրյուսել՝ ԵՄ-ի հետ կապերը վերականգնելու և սառեցված միջոցները բացելու համար:
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ողջունում է Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մադյարին Բրյուսելում ԵՄ-ի գլխավոր գրասենյակում հանդիպումից առաջ։
Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մադյարը կմեկնի Բրյուսել՝ հանդիպումների համար, որոնց թվում է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ վերագործարկման համաձայնագրի կնքումը, քանի որ Բուդապեշտը ձգտում է օգոստոսյան վերջնաժամկետից առաջ ապակողպել 10 միլիարդ եվրոյի արգելափակված վերականգնման միջոցները։
Հունգարիայի նոր վարչապետ Պետեր Մադյարը ուրբաթ օրը Բրյուսելում կհանդիպի Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ՝ Հունգարիայի և ԵՄ-ի հարաբերությունները վերագործարկելուն ուղղված հիմնականում խորհրդանշական համաձայնագիր կնքելու նպատակով։
Մադյարը նաև հինգշաբթի օրը կհանդիպի Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերի և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ։ Հունգարիայի վարչապետը այցի մասին հայտարարել է սոցիալական ցանցերում։
«Վաղը ես կհանդիպեմ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի և Բելգիայի վարչապետի, իսկ ուրբաթ օրը՝ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի հետ Բրյուսելում։ Բոլորը աշխատում են ԵՄ միլիարդները վերադարձնելու ուղղությամբ», – իր Facebook-ում գրել է Մագյարը։
Մագյարի «Տիսա» կուսակցությունը ջախջախիչ հաղթանակ տարավ ապրիլյան խորհրդարանական ընտրություններում՝ հեռացնելով Վիկտոր Օրբանի ազգայնական, եվրոսկեպտիկ կառավարությանը։ Նա խոստացել է կարգավորել Հունգարիայի հարաբերությունները ԵՄ-ի հետ և բացել ԵՄ 17 միլիարդ եվրոյի միջոցները, որոնք սառեցվել էին կոռուպցիայի և օրենքի գերակայության թերությունների վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով։
Ուրբաթ օրվա հանդիպումը նպատակ ունի ապահովել այն, ինչը Մագյարը նկարագրել է որպես «քաղաքական համաձայնագիր», որը հիմնված է հիմնականում պարտավորությունների վրա։ Հունգարիան պետք է կատարի մնացած բոլոր պայմանները մինչև օգոստոսի վերջը՝ միջոցներին մուտք գործելու համար, և առաջին վճարումները, հնարավոր է, հասնեն տարեվերջից առաջ։
Մրցարշավ Հունգարիայի 10.4 միլիարդ եվրոյի վերականգնման փաթեթը փրկելու համար
Մագյարի ամենակարևոր առաջնահերթությունը ԵՄ-ի հետCOVID-19 վերականգնման և դիմադրողականության գործիքի (RRF) շրջանակներում Հունգարիային հատկացված 10.4 միլիարդ եվրոյին մուտք գործելու ժամանակացույցի ապահովումն է: Հունգարիան ռիսկի է դիմում կորցնելու ամբողջ գումարը, եթե օգոստոսի վերջին չկատարի կանոնակարգում նշված պայմանները:
Փաթեթը ներառում է 6.5 միլիարդ եվրո չվերադարձվող դրամաշնորհներ և 3.9 միլիարդ եվրո վարկեր: Եվրոպական հանձնաժողովը նախկինում կոչ էր արել Հունգարիային կենտրոնանալ դրամաշնորհների վրա՝ հաշվի առնելով երկրի թույլ բյուջետային դիրքը:
Բուդապեշտն այժմ վերանայում է իր ազգային վերականգնման ծրագիրը: Հունգարիայի RTL Klub հեռուստատեսությանը վերջերս տված հարցազրույցում Մագյարն ասել է, որ թարմացված ծրագիրը առաջնահերթություն կտա երկաթուղային նախագծերին, էներգետիկ ենթակառուցվածքներին և վարձակալության բնակարանային ծրագրին: Նա նաև առաջին անգամ խոստովանել է, որ Հունգարիան, հնարավոր է, չկարողանա մուտք գործել ամբողջ գումարին:
«Մեր նպատակն է Հունգարիայի համար կուտակված 10.4 միլիարդ եվրոն բերել։ Ես չեմ ասում, որ մենք կարող ենք 100 տոկոսով բերել, բայց այստեղ մեր կարողացած յուրաքանչյուր եվրո ցենտը անհրաժեշտ է հունգարական տնտեսությունը խթանելու համար», – ասաց Մագյարը։
Հունգարիայի և ԵՄ-ի միջև տեխնիկական բանակցություններին ծանոթ աղբյուրները Euronews-ին ասել են, որ երկու կողմերն էլ կառուցողականորեն ներգրավված են, բայց ժամանակը կարճ է, և Հունգարիայի ֆինանսական դիրքը մնում է անկայուն։
Հունգարիան պետք է նաև ներկայացնի վերանայված ազգային վերականգնման ծրագիր։ Սկզբում ակնկալվում էր, որ այն կներկայացվի այս շաբաթ։ Ներկայումս պարզ չէ, թե արդյոք Հունգարիան կներկայացնի ծրագիրը ուրբաթ օրը, թե կհետաձգի ներկայացումը մինչև հունիսի սկիզբ։
Օրակարգում են պաշտպանությունը, Erasmus+-ը և օրենքի գերակայությունը
Վերականգնման միջոցներից բացի, Մագյարը նաև մի քանի այլ հարցեր ունի ֆոն դեր Լեյենի հետ հանդիպման օրակարգում։
Միավորավոր եվրոյի համախմբման միջոցները մնում են սառեցված, չնայած վերականգնման միջոցների ապակողպումը ավտոմատ կերպով կազատի համախմբման ֆինանսավորման մեծ մասը։ Սակայն մեկ տրանշը պայմանված է Հունգարիայի կողմից ԼԳԲՏՔ+ անձանց դեմ պայքարի և ապաստանի մասին նախկին օրենսդրության և օրենքում փոփոխություններ կատարելու պայմանով։
Բուդապեշտում վերանայվում է նաև Հունգարիայի՝ ԵՄ համատեղ պաշտպանական վարկավորման ծրագրին՝ «Եվրոպայի անվտանգության գործողություն» (SAFE) միանալու հայտը՝ Օրբանի մերձավոր շրջապատի հետ կապված կոռուպցիայի հետ կապված մտահոգությունների պատճառով: Մագյարը նաև ենթադրել է, որ Հունգարիայի սկզբնական 16 միլիարդ եվրոյի ծրագիրը կարող է չափազանց մեծ լինել իր մասշտաբով:
Մագյարը կարող է նաև համաձայնության գալ ֆոն դեր Լեյենի հետ՝ Erasmus+ վեճը լուծելու համար, որի պատճառով հազարավոր հունգարացի ուսանողներ զրկվել են արտասահմանյան փոխանակման ծրագրերից՝ համալսարանների մասնավոր հիմնադրամներին փոխանցվելուց հետո:
Օրենքի գերակայության վերականգնումը մնում է միջոլորտային պահանջ: Հունգարիան պետք է երաշխավորի Ազգային դատական խորհրդի անկախությունը և նվազեցնի դատական նշանակումների վրա քաղաքական ազդեցությունը, ի թիվս այլ բարեփոխումների:
«Խրախուսելի է տեսնել նոր հունգարական կառավարության հանձնառությունն ու նվիրվածությունը՝ արագորեն առաջ շարժվելու օրենքի գերակայության բարեփոխումներով», – երեքշաբթի օրը մամուլի ասուլիսում ասաց ժողովրդավարության, արդարադատության և օրենքի գերակայության հարցերով ԵՄ հանձնակատար Մայքլ ՄաքԳրաթը:
Ուկրաինայի անդամակցությունը ԵՄ-ին
Ֆոն դեր Լեյենը և Մագյարը նաև կքննարկեն Ուկրաինայի հարցը, որտեղ անդամակցության բանակցությունների գլխի բացումը կախված է Հունգարիայի վետոյի վերացումից։
Օրբանի կառավարությունը դեմ էր Կիևի ԵՄ անդամակցության հայտին՝ այն ներկայացնելով որպես սպառնալիք եվրոպական անվտանգությանը և տնտեսությանը։
Մագյարի կառավարությունը նշել է, որ պատրաստ է բացել առաջին գլուխը, եթե Ուկրաինան լուծի Անդրկարպատյան տարածաշրջանում հունգարական փոքրամասնության լեզվական և կրթական իրավունքները։
Բուդապեշտի և Կիևի միջև փոքրամասնությունների հարցի շուրջ տեխնիկական բանակցությունները շարունակվում են։
ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսը հայտարարել է, որ ակնկալում է հունիսին կանաչ լույս տալ առաջին գլխի բացմանը։
