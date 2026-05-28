ԱՄՆ զինված ուժերը մի քանի օրվա ընթացքում երկրորդ հարվածն են հասցրել Իրանին, քանի որ Թրամփը դժգոհ է բանակցություններից

ԱՄՆ զինված ուժերը չորեքշաբթի երեկոյան հայտարարեցին, որ իրենց ուժերը նոր «պաշտպանական հարվածներ» են հասցրել Իրանին, այն բանից հետո, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ Թեհրանը «բանակցում է զայրույթի շուրջ»։
Ըստ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարության (Centcom), իրենց ուժերը հարվածել են չորս իրանական միակողմանի գրոհային անօդաչու թռչող սարքերի, որոնք սպառնալիք էին ներկայացնում Հորմուզի նեղուցի և Բանդար Աբբասում գտնվող իրանական ցամաքային կառավարման կայանի շուրջ, որը պատրաստվում էր հինգերորդ անօդաչու թռչող սարքը արձակել։
ԱՄՆ նոր հարձակումը, որը երկրորդն է երեք օրվա ընթացքում, տեղի է ունեցել շաբաթներ տևած փխրուն հրադադարի և երկու կողմերի միջև գրեթե երեք ամիս տևած պատերազմի ավարտի և Հորմուզի նեղուցը վերաբացված կարգավորման շուրջ ակտիվ բանակցությունների ֆոնին։
Հարվածների մասին մանրամասները հայտնի դարձան այն բանից հետո, երբ Թրամփը չորեքշաբթի օրը կառավարության նիստում վստահություն հայտնեց, որ իր վարչակազմը առաջընթաց է գրանցում պատերազմի կարգավորման գործում, նույնիսկ այն դեպքում, երբ նա ավելի ուշ զգուշացրեց, որ ԱՄՆ-ն «ստիպված կլինի ավարտել աշխատանքը», եթե բանակցությունները ձախողվեն։
«Նրանք շատ են ուզում գործարք կնքել», – ասաց Թրամփը: «Մինչ այժմ նրանք դրան չեն հասել: Մենք գոհ չենք դրանից, բայց մենք գոհ կլինենք՝ կամ դա, կամ պարզապես պետք է ավարտենք աշխատանքը»։
Չորեքշաբթի օրվա հարվածները տեղի են ունենում նաև այն ժամանակ, երբ Թրամփը մրցում է նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք միջանկյալ ընտրություններից առաջ, և քանի որ հանրապետականները մտահոգված են, որ ծախսերի և վառելիքի գների աճը մթագնում է ամերիկյան ընտրողների տրամադրությունը։
Թրամփն ասում է, որ իրեն չեն հետաքրքրում միջանկյալ ընտրությունները
Վերլուծաբանները նշում են, որ Թրամփը փնտրում է հավաստի փաստարկ, որ Իրանի միջուկային կարողությունները բավականաչափ նվազել են հաղթանակ հայտարարելու համար՝ մեղմելով հանրապետականների համար քաղաքականապես ոչ ժողովրդականություն վայելող հակամարտությունը։
Սակայն, ինչպես իրավիճակը ներկայում է, Թրամփը նաև ռիսկի է դիմում գտնելու, որ իր ընտրած պատերազմի ավարտը կունենա անբավարար ավարտ։
Ստեղծվող համաձայնագրի մանրամասները արդեն իսկ ԱՄՆ նախագահին ենթարկել են կոշտ քննադատության՝ նույնիսկ իր որոշ կողմնակիցների կողմից, որ Իրանի կոշտ գծի առաջնորդները հակամարտությունից կգան ջախջախված, բայց համարձակված։
Սակայն Թրամփը չորեքշաբթի օրը մերժեց այն միտքը, որ առաջիկա ընտրությունները կձևավորեն նրա Իրանի նկատմամբ ռազմավարությունը։ «Նրանք կարծում էին, որ ինձանից շուտ կսպասեն։ Գիտեք, «Մենք նրան շուտ կսպասենք։ Նա ունի միջանկյալ ընտրությունները», – ասաց Թրամփը։ «Ես միջանկյալ ընտրությունների մասին չեմ մտածում»։
Թրամփը զգուշացնում է Իրանին կնքել համաձայնագիր, թե չէ «մենք կավարտենք աշխատանքը»։
Թրամփը պնդում է, որ համաձայնագիրը հասանելի է, չնայած ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև մի քանի հիմնական հարցերի շուրջ, որոնցից գլխավորը Իրանի ուրանի պաշարների հետ կապված անելիքներն ու Լիբանանում Իսրայելի կողմից «Հեզբոլլահի» դեմ պատերազմն է, որը Թեհրանը ցանկանում է դադարեցնել։
Հավանական համաձայնագրի համաձայն՝ Թեհրանը կհամաձայնի հրաժարվել իր բարձր հարստացված ուրանի պաշարներից՝ Թրամփի հիմնական պահանջներից մեկը՝ պատժամիջոցների մեղմացման դիմաց։
Չորեքշաբթի օրը Թրամփը հայտարարեց, որ «չի զգա հարմարավետ», որ ո՛չ Ռուսաստանը, ո՛չ էլ Չինաստանը վերցնեն Իրանի բարձր հարստացված ուրանի պաշարները։
Երկու երկրներն էլ ամենասերտ հարաբերություններն ունեն Թեհրանի հետ, և միջուկային վերլուծաբանները նշել են, որ նրանք կարող են լինել Իրանի Հանրապետության համար ընդունելի երրորդ կողմ՝ հարստացված ուրանը վերցնելու համար՝ որպես հնարավոր գործարքի մաս։
Իրանն ունի 440.9 կիլոգրամ ուրան, որը հարստացված է մինչև 60% մաքրության, ինչը կարճ, տեխնիկական քայլ է զենքի համար նախատեսված 90% մակարդակից, ըստ Միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալության տվյալների։ Թեհրանը հրապարակավ չի պարտավորվել հրաժարվել իր ուրանից։
