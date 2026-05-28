«Դժվար է խոսել մեկի հետ, ով ուզում է քեզ սպանել». Ռուսաստանի սպառնալիքը խափանում է ԵՄ-ում ուղիղ բանակցությունների վերաբերյալ բանավեճը

Ռուսաստանի կողմից դիվանագետներին հարվածելու սպառնալիքը փոխել է այն մասին, թե արդյոք ԵՄ-ն պետք է ուղիղ բանակցություններ վարի Մոսկվայի հետ՝ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար, շարունակվող բանավեճը։ Արտաքին գործերի նախարարները կքննարկեն Կիպրոսի վիճահարույց թեման։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմը դադարեցնելու համար Ռուսաստանի հետ ուղիղ բանակցություններ վարելու հեռանկարը կրկին մարել է, քանի որ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները հավաքվել են Կիպրոսում՝ Կիևում դիվանագիտական առաքելություններին հարվածելու Մոսկվայի բացահայտ սպառնալիքների ֆոնին։
Հունվարից ի վեր քաղաքական օրակարգում գտնվող ուղիղ բանակցությունների գաղափարը թափ է հավաքել այս ամսվա սկզբին, երբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, հիասթափված Սպիտակ տան Մերձավոր Արևելքի վրա կենտրոնացումից, խնդրեց եվրոպացիներին խոսել «մեկ ընդհանուր ձայնով» և նշանակել նշանակված դեսպան։
Խնդիրը հանգեցրեց տարբեր անունների, ինչպիսիք են Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան, Իտալիայի նախկին վարչապետ Մարիո Դրագին և Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը, որոնք առաջադրվել են բարձր ռիսկային պաշտոնի համար։
Սակայն բանավեճը նոր շրջադարձ ստացավ Ռուսաստանի կողմից շաբաթավերջին իրականացված լայնածավալ ավիահարվածներից հետո, որոնք ոչնչացրին բնակելի շենքեր, սուպերմարկետներ, դպրոցներ և էներգետիկ օբյեկտներ ամբողջ Կիևում: Մահացու հարձակումը ներառում էր հիպերձայնային «Օրեշնիկ» բալիստիկ հրթիռ:
Դեպքից հետո Կրեմլը կոչ արեց դիվանագիտական առաքելություններին և միջազգային կազմակերպություններին «հնարավորինս շուտ» լքել Ուկրաինայի մայրաքաղաքը: Հաղորդագրությունը դիտվեց որպես ուղիղ սպառնալիք տեղում գտնվող եվրոպացի ներկայացուցիչների դեմ:
Ի պատասխան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իսպանիան, Լեհաստանը, Նիդեռլանդները և Էստոնիան, ի թիվս այլոց, կանչեցին Ռուսաստանի դեսպաններին՝ իրենց զայրույթը հայտնելու համար:
Այս զարգացումները հիմք հանդիսացան Կիպրոսում կայանալիք արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման համար, որը կսկսվի չորեքշաբթի օրը ընթրիքով և կշարունակվի հինգշաբթի օրը:
«Մի փոքր դժվար է խոսել մեկի հետ, ով ուզում է սպանել քեզ», – ասաց ԵՄ պաշտոնյան:
Բրյուսելում Ռուսաստանի կողմից պատմության սրացումը և լայնածավալ ռմբակոծությունները մեկնաբանվել են որպես մարտադաշտում զգալի անհաջողությունների արդյունք, որտեղ Ուկրաինայի հակագրոհը տարեսկզբից ի վեր մեծ հաջողություններ է գրանցել:
Մի դիվանագետ նշեց, որ այս փուլում անունների մասին խոսելը «պարզապես հիմարություն» է։
Երկրորդ դիվանագետը շեշտեց, որ նախ, պետք է հասկանալ, թե արդյոք անհրաժեշտ է որևէ կոնկրետ դեսպան, երկրորդ, թե որ մակարդակում պետք է անցկացվեն բանակցությունները, և երրորդ, թե ինչ հիմքի վրա պետք է բանակցի ԵՄ-ն։
Բարձրագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը, որը բազմիցս արտահայտել է իր կասկածները Ռուսաստանի հետ ուղիղ բանակցությունների վերաբերյալ, կփորձի նախարարներին բերել ընդհանուր դիրքորոշման։
Կալասի կողմից այս տարվա սկզբին ԵՄ կառավարությունների հետ շրջանառված փաստաթղթում նախնական ընդհանուր դիրքորոշումը ներառում էր խաղաղության բանակցությունների ընթացքում լիակատար հրադադար, զորքերի փոխադարձ դուրսբերում պատերազմական գոտուց, օկուպացված տարածքների պաշտոնական չճանաչում և պատերազմական հանցագործությունները հետապնդելու համար դատարանի ստեղծում։
Չնայած այս սկզբնական դիրքորոշման մեջ հիմնարար փոփոխություններ չեն կատարվել, Կալլասի այս ամսվա սկզբին Մոլդովա կատարած այցից հետո աճում է այն ըմբռնումը, որ Մերձդնեստրի անջատողական տարածաշրջանը նույնպես պետք է դիտարկվի որպես Եվրոպայի անվտանգության մաս։
Առաջին անգամ Ռուսաստանի հետ հնարավոր բանակցային բանակցությունների վերաբերյալ դաշինքի դիրքորոշումը կլինի արտաքին գործերի նախարարների սեղանին, նույնիսկ եթե ոչ պաշտոնական քննարկման համար։
Դիվանագիտական աղբյուրները ընդգծում են, որ վարժանքի նպատակը պաշտոնական բանակցային մանդատ ստանալը չէ, այլ բոլոր մայրաքաղաքներին նույն ուղղությամբ տանելը և պատրաստ լինելը պաշտոնական բանակցությունների ժամանակի գալուն։
«Պուտինը հասկանում է միայն ուժի և ուժի լեզուն», – Euronews-ին ասել է Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Արսենի Յացենյուկը։
«Ուկրաինայի և Եվրոպայի բոլորի համար անհրաժեշտ է գիտակցել, որ Պուտինը կարձագանքի միայն այն դեպքում, եթե մենք ամեն ինչ անենք նրա տնտեսությունը, նրա զինված ուժերը և նրա քաղաքական ազդեցությունը քայքայելու համար»։
Բեկման սպասումները ցածր են՝ հաշվի առնելով անդամ պետությունների միջև արմատացած տարաձայնությունները, որոնցից մի քանիսը չեն ցանկանում ուղղակիորեն շփվել Մոսկվայի հետ և նախընտրում են խստացնել տնտեսական պատժամիջոցները։ Ռուսաստանի սրացման հռետորաբանությունն ավելի է բարդացնում պատկերը։
Նույնիսկ Ֆրանսիան, որը Մոսկվայի հետ համագործակցության կողմնակից է, զգուշացրել է, որ ներկայիս հանգամանքները հարմար չեն։
Փոխարենը, հինգշաբթի օրվա հանդիպումը դիտվում է որպես նախարարների համար հնարավորություն ազատորեն արտահայտելու իրենց մտքերը և հարթելու հունիս ամսվա կեսերին կայանալիք ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովի ճանապարհը, որտեղ, ինչպես սպասվում է, կքննարկվի Ռուսաստանի դիվանագիտական մեկուսացումը վերացնելու հարցը։
Ուկրաինայից բացի, արտգործնախարարները կքննարկեն Մերձավոր Արևելքում ստեղծված իրավիճակը, Հորմուզի նեղուցի փակումը և անվտանգության ռազմավարության մշակման ընթացիկ ջանքերը։
