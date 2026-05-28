Մեծ Բրիտանիայի կիբերհետախուզության ղեկավարը զգուշացնում է Ռուսաստանից եկող սպառնալիքների մասին

Մեծ Բրիտանիայի կիբերհետախուզության ղեկավարը արհեստական բանականությունը անվանում է «անկասելի ուժ» և զգուշացնում է Ռուսաստանից եկող սպառնալիքների մասին:
Արհեստական բանականությունը «անկասելի ուժ» է, որը զենք է դառնում այնպիսի ձևերով, որոնք գրեթե չեն համապատասխանում ավանդական պատերազմին, չորեքշաբթի օրը զգուշացրել է Մեծ Բրիտանիայի կիբերհետախուզության ղեկավարը։
GCHQ կապի հետախուզական գործակալության տնօրեն Անն Քիստ-Բատլերը նաև ասել է, որ Մեծ Բրիտանիան և նրա դաշնակիցները գտնվում են «խաղաղության և պատերազմի միջև ընկած տարածքում», քանի որ Ռուսաստանը մեծացնում է իր «ամենօրյա հիբրիդային գործունեությունը» Արևմուտքի դեմ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Ուկրաինայում ռուսների մարտական մահացությունները մոտենում են 500,000-ի։
Նա ասել է, որ Արևմուտքը ռիսկի է դիմում պարտվել կիբերտարածության մեջ Ռուսաստանի և այլ հակառակորդների դեմ հակամարտությունում, եթե քաղաքացիները, ընկերությունները և կառավարությունները կիբերանվտանգությանը չվերաբերվեն ավելի մեծ հրատապությամբ։
«Ես երեք տասնամյակ աշխատել եմ ազգային անվտանգության ոլորտում, և սխալ հաշվարկների ռիսկը այնքան բարձր է, որքան ես երբևէ տեսել եմ», – ասել է Քիստ-Բատլերը Լոնդոնի մոտ գտնվող Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի կոդերի վերծանման կենտրոնում ունեցած ելույթի ժամանակ։
Նա ասել է, որ «տեխնոլոգիական ընկերությունները արհեստական բանականության վրա հիմնված նորարարությունները թողարկում են ուշագրավ արագությամբ՝ աննկարագրելի հետևանքներով, քանի որ ալգորիթմները զենք են դառնում հաճախ ավանդական պատերազմի շեմից մի փոքր ցածր»։
«Արհեստական բանականությունը անկասելի ուժ է՝ մեծ հնարավորություններով», – հավելել է նա։ «Բայց այն նաև ռիսկերով ուժ է»։
Սպառնալիք Ռուսաստանից
Քիստ-Բատլերը Ռուսաստանին առանձնացրել է որպես սպառնալիք՝ մեղադրելով Մոսկվային Մեծ Բրիտանիայում և Եվրոպայում «կարևոր ենթակառուցվածքները, ժողովրդավարական գործընթացները, մատակարարման շղթաները և հանրային վստահությունը անդադար թիրախավորելու», ինչպես նաև տեխնոլոգիաներ գողանալու և դիվերսիաներ ու մահափորձեր պլանավորելու մեջ։
«Ռուսաստանը մեծացնում է իր ամենօրյա հիբրիդային գործունեությունը Մեծ Բրիտանիայի և Եվրոպայի դեմ՝ ձգվելով ծովի հատակից մինչև կիբերտարածություն», – ասել է նա համակարգչային փորձագետների, դիվանագետների, լրագրողների և բարձրաստիճան պաշտոնյաների լսարանին։
«Մեզ համար խիստ ուշադրության կենտրոնում գտնվող ոլորտներից մեկը բրիտանական ջրերում և շրջակայքում կարևորագույն մալուխներով և խողովակաշարերով հոսող տվյալների և էներգիայի պաշտպանությունն է», – ավելացրեց նա: «Մենք դա անում ենք՝ բացահայտելով Ռուսաստանի մտադրությունը, դրդապատճառը և ստորջրյա հնարավորությունները»:
Միևնույն ժամանակ, նա ասաց, որ ռուսական զորքերը «հետընթաց են գնում մարտադաշտում», նոր հետախուզական տվյալները ենթադրում են, որ «գրեթե կես միլիոն ռուս զինվորներ» են սպանվել 2022 թվականի փետրվարին Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումից ի վեր»:
Այս ելույթը արևմտյան հետախուզության փորձագետների կողմից հնչող նախազգուշացումների շարքում վերջինն է այն մասին, որ Ռուսաստանը ակտիվացնում է թշնամական գործունեությունը «մոխրագույն գոտում», որը գտնվում է պատերազմի շեմից մի փոքր ներքև:
Վերջին ամիսներին Շվեդիայի, Լեհաստանի, Դանիայի և Նորվեգիայի նման երկրների իշխանությունները պնդում են, որ Ռուսաստանի հետ կապված հաքերները թիրախավորել են իրենց կարևորագույն ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ էլեկտրակայաններն ու ամբարտակները:
Մեծ Բրիտանիայի Ազգային կիբերանվտանգության կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Հորնը անցյալ ամիս զգուշացրեց, որ երկրի առջև ծառացած ամենալուրջ կիբերհարձակումների հետևում կանգնած են թշնամական պետությունները, այդ թվում՝ Ռուսաստանը, Չինաստանը և Իրանը: Նա ասաց, որ նման հարձակումները կարող են կտրուկ աճել, եթե Մեծ Բրիտանիան ներգրավվի միջազգային հակամարտության մեջ:
Քիսթ-Բաթլերն ասել է, որ արհեստական բանականության արագ զարգացումը նշանակում է, որ «մեր ոտքերի տակ հողը տեղաշարժվում է», և Մեծ Բրիտանիայի և դաշնակիցների համար «նեղանում է պատուհանը՝ առաջ անցնելու» այնպիսի երկրներից, ինչպիսին է Չինաստանը, որը գիտության և տեխնոլոգիաների «գերտերություն» է։
Նա պնդել է, որ պետք է ջանքեր գործադրվեն «խորհրդի սենյակներից մինչև հյուրասենյակներ»՝ կիբերանվտանգությունը «10 անգամ ավելի հրատապ» դարձնելու համար։
Հետախուզության ղեկավարը նշել է, որ GCHQ-ն մշակում է «առաջադեմ գործակալական արհեստական բանականությունը մեքենայական արագությամբ կիբերպաշտպանության մեջ ինտեգրելու» ծրագիր։ Պատասխանատու կերպով օգտագործելու դեպքում, նա ասել է, որ արհեստական բանականությունը կարող է օգնել լրտեսներին «բարելավել ալգորիթմները, թարգմանել օտար լեզուներ և ասեղներ գտնել խոտի դեզների մեջ ավելի արագ, քան երբևէ»։
Քիսթ-Բատլերը նաև ընդգծեց միջազգային գործընկերության կարևորությունը, քանի որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի «Ամերիկան առաջինը» արտաքին քաղաքականությունը և վաղեմի դաշնակիցների նկատմամբ անտեսումը սրում են Լոնդոնի և Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունները։
Նա ասաց, որ Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի հետախուզական գործընկերությունը «հիմնարար նշանակություն ունի մեր երկու ազգերի անվտանգության համար»։
GCHQ-ն, որը կրճատ տարբերակն է «Կառավարության հաղորդակցությունների գլխավոր գրասենյակ», Մեծ Բրիտանիայի էլեկտրոնային և կիբերհետախուզության գործակալությունն է։ Այն աշխատում է MI5 ներքին անվտանգության ծառայության և MI6 արտաքին հետախուզության գործակալության հետ համատեղ։
Գործակալությունը ղեկավարած առաջին կինը՝ Քիսթ-Բատլերը, GCHQ-ի տնօրենի ամենամյա դասախոսական ելույթը ներկայացրեց գործակալության Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին Բլեչլի Պարկի գլխավոր գրասենյակում, որը Լոնդոնից 72 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք գտնվող առանձնատուն է, որտեղ հարյուրավոր մաթեմատիկոսներ, կրիպտոգրաֆներ, խաչբառեր լուծողներ, շախմատի վարպետներ և այլ մասնագետներ աշխատում էին նացիստական Գերմանիայի ենթադրաբար անխոցելի գաղտնի կոդերը կոտրելու ուղղությամբ։
Նրանց աշխատանքը և՛ կրճատեց պատերազմը, և՛ արագացրեց ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաների ծնունդը։
