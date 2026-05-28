28/05/2026

EU – Armenia

Մեծ Բրիտանիայի կիբերհետախուզության ղեկավարը զգուշացնում է Ռուսաստանից եկող սպառնալիքների մասին

infomitk@gmail.com 28/05/2026 1 min read

Մեծ Բրիտանիայի կիբերհետախուզության ղեկավարը արհեստական ​​բանականությունը անվանում է «անկասելի ուժ» և զգուշացնում է Ռուսաստանից եկող սպառնալիքների մասին:

Վերջին ամիսներին Շվեդիայի, Լեհաստանի, Դանիայի և Նորվեգիայի նման երկրների իշխանությունները պնդում են, որ Ռուսաստանի հետ կապված հաքերները թիրախավորել են իրենց կարևորագույն ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ էլեկտրակայաններն ու ամբարտակները։

Արհեստական ​​բանականությունը «անկասելի ուժ» է, որը զենք է դառնում այնպիսի ձևերով, որոնք գրեթե չեն համապատասխանում ավանդական պատերազմին, չորեքշաբթի օրը զգուշացրել է Մեծ Բրիտանիայի կիբերհետախուզության ղեկավարը։

GCHQ կապի հետախուզական գործակալության տնօրեն Անն Քիստ-Բատլերը նաև ասել է, որ Մեծ Բրիտանիան և նրա դաշնակիցները գտնվում են «խաղաղության և պատերազմի միջև ընկած տարածքում», քանի որ Ռուսաստանը մեծացնում է իր «ամենօրյա հիբրիդային գործունեությունը» Արևմուտքի դեմ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Ուկրաինայում ռուսների մարտական ​​մահացությունները մոտենում են 500,000-ի։

Նա ասել է, որ Արևմուտքը ռիսկի է դիմում պարտվել կիբերտարածության մեջ Ռուսաստանի և այլ հակառակորդների դեմ հակամարտությունում, եթե քաղաքացիները, ընկերությունները և կառավարությունները կիբերանվտանգությանը չվերաբերվեն ավելի մեծ հրատապությամբ։

«Ես երեք տասնամյակ աշխատել եմ ազգային անվտանգության ոլորտում, և սխալ հաշվարկների ռիսկը այնքան բարձր է, որքան ես երբևէ տեսել եմ», – ասել է Քիստ-Բատլերը Լոնդոնի մոտ գտնվող Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի կոդերի վերծանման կենտրոնում ունեցած ելույթի ժամանակ։

Նա ասել է, որ «տեխնոլոգիական ընկերությունները արհեստական ​​բանականության վրա հիմնված նորարարությունները թողարկում են ուշագրավ արագությամբ՝ աննկարագրելի հետևանքներով, քանի որ ալգորիթմները զենք են դառնում հաճախ ավանդական պատերազմի շեմից մի փոքր ցածր»։

«Արհեստական ​​բանականությունը անկասելի ուժ է՝ մեծ հնարավորություններով», – հավելել է նա։ «Բայց այն նաև ռիսկերով ուժ է»։

Սպառնալիք Ռուսաստանից

Քիստ-Բատլերը Ռուսաստանին առանձնացրել է որպես սպառնալիք՝ մեղադրելով Մոսկվային Մեծ Բրիտանիայում և Եվրոպայում «կարևոր ենթակառուցվածքները, ժողովրդավարական գործընթացները, մատակարարման շղթաները և հանրային վստահությունը անդադար թիրախավորելու», ինչպես նաև տեխնոլոգիաներ գողանալու և դիվերսիաներ ու մահափորձեր պլանավորելու մեջ։

«Ռուսաստանը մեծացնում է իր ամենօրյա հիբրիդային գործունեությունը Մեծ Բրիտանիայի և Եվրոպայի դեմ՝ ձգվելով ծովի հատակից մինչև կիբերտարածություն», – ասել է նա համակարգչային փորձագետների, դիվանագետների, լրագրողների և բարձրաստիճան պաշտոնյաների լսարանին։

«Մեզ համար խիստ ուշադրության կենտրոնում գտնվող ոլորտներից մեկը բրիտանական ջրերում և շրջակայքում կարևորագույն մալուխներով և խողովակաշարերով հոսող տվյալների և էներգիայի պաշտպանությունն է», – ավելացրեց նա: «Մենք դա անում ենք՝ բացահայտելով Ռուսաստանի մտադրությունը, դրդապատճառը և ստորջրյա հնարավորությունները»:

Միևնույն ժամանակ, նա ասաց, որ ռուսական զորքերը «հետընթաց են գնում մարտադաշտում», նոր հետախուզական տվյալները ենթադրում են, որ «գրեթե կես միլիոն ռուս զինվորներ» են սպանվել 2022 թվականի փետրվարին Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումից ի վեր»:

Այս ելույթը արևմտյան հետախուզության փորձագետների կողմից հնչող նախազգուշացումների շարքում վերջինն է այն մասին, որ Ռուսաստանը ակտիվացնում է թշնամական գործունեությունը «մոխրագույն գոտում», որը գտնվում է պատերազմի շեմից մի փոքր ներքև:

Վերջին ամիսներին Շվեդիայի, Լեհաստանի, Դանիայի և Նորվեգիայի նման երկրների իշխանությունները պնդում են, որ Ռուսաստանի հետ կապված հաքերները թիրախավորել են իրենց կարևորագույն ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ էլեկտրակայաններն ու ամբարտակները:

Մեծ Բրիտանիայի Ազգային կիբերանվտանգության կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Հորնը անցյալ ամիս զգուշացրեց, որ երկրի առջև ծառացած ամենալուրջ կիբերհարձակումների հետևում կանգնած են թշնամական պետությունները, այդ թվում՝ Ռուսաստանը, Չինաստանը և Իրանը: Նա ասաց, որ նման հարձակումները կարող են կտրուկ աճել, եթե Մեծ Բրիտանիան ներգրավվի միջազգային հակամարտության մեջ:

Քիսթ-Բաթլերն ասել է, որ արհեստական ​​բանականության արագ զարգացումը նշանակում է, որ «մեր ոտքերի տակ հողը տեղաշարժվում է», և Մեծ Բրիտանիայի և դաշնակիցների համար «նեղանում է պատուհանը՝ առաջ անցնելու» այնպիսի երկրներից, ինչպիսին է Չինաստանը, որը գիտության և տեխնոլոգիաների «գերտերություն» է։

Նա պնդել է, որ պետք է ջանքեր գործադրվեն «խորհրդի սենյակներից մինչև հյուրասենյակներ»՝ կիբերանվտանգությունը «10 անգամ ավելի հրատապ» դարձնելու համար։

Հետախուզության ղեկավարը նշել է, որ GCHQ-ն մշակում է «առաջադեմ գործակալական արհեստական ​​բանականությունը մեքենայական արագությամբ կիբերպաշտպանության մեջ ինտեգրելու» ծրագիր։ Պատասխանատու կերպով օգտագործելու դեպքում, նա ասել է, որ արհեստական ​​բանականությունը կարող է օգնել լրտեսներին «բարելավել ալգորիթմները, թարգմանել օտար լեզուներ և ասեղներ գտնել խոտի դեզների մեջ ավելի արագ, քան երբևէ»։

Քիսթ-Բատլերը նաև ընդգծեց միջազգային գործընկերության կարևորությունը, քանի որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի «Ամերիկան ​​առաջինը» արտաքին քաղաքականությունը և վաղեմի դաշնակիցների նկատմամբ անտեսումը սրում են Լոնդոնի և Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունները։

Նա ասաց, որ Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի հետախուզական գործընկերությունը «հիմնարար նշանակություն ունի մեր երկու ազգերի անվտանգության համար»։

GCHQ-ն, որը կրճատ տարբերակն է «Կառավարության հաղորդակցությունների գլխավոր գրասենյակ», Մեծ Բրիտանիայի էլեկտրոնային և կիբերհետախուզության գործակալությունն է։ Այն աշխատում է MI5 ներքին անվտանգության ծառայության և MI6 արտաքին հետախուզության գործակալության հետ համատեղ։

Գործակալությունը ղեկավարած առաջին կինը՝ Քիսթ-Բատլերը, GCHQ-ի տնօրենի ամենամյա դասախոսական ելույթը ներկայացրեց գործակալության Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին Բլեչլի Պարկի գլխավոր գրասենյակում, որը Լոնդոնից 72 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք գտնվող առանձնատուն է, որտեղ հարյուրավոր մաթեմատիկոսներ, կրիպտոգրաֆներ, խաչբառեր լուծողներ, շախմատի վարպետներ և այլ մասնագետներ աշխատում էին նացիստական ​​Գերմանիայի ենթադրաբար անխոցելի գաղտնի կոդերը կոտրելու ուղղությամբ։

Նրանց աշխատանքը և՛ կրճատեց պատերազմը, և՛ արագացրեց ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաների ծնունդը։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ երկրները մերժում են Ռուսաստանի սպառնալիքը դիվանագետների նկատմամբ և բողոքի կանչ են անում

28/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մելոնին դիմում է ԵՄ քննադատությանը՝ էներգետիկ ճգնաժամի սրման պայմաններում ֆինանսական ճկունություն փնտրելու համար

28/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դժվար է խոսել մեկի հետ, ով ուզում է քեզ սպանել». Ռուսաստանի սպառնալիքը խափանում է ԵՄ-ում ուղիղ բանակցությունների վերաբերյալ բանավեճը

28/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իսպանիայի կաշառակերության սկանդալները ճնշում են գործադրում Պեդրո Սանչեսի վրա

28/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիան հետաքննում է իսրայելական ընկերության կողմից ենթադրյալ ընտրական միջամտությունը

28/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը առաջարկում է վերանայել Բալթյան երկրների հակաօդային պաշտպանության համակարգերը

28/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն բյուջետային պայքարում սկզբունքներից անցնում է ծախսերի կարմիր գծերի

28/05/2026 infomitk@gmail.com