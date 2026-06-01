Մակրոնը պնդում է՝ ՌԴ-ից ընթացող լցանավ են կալանել

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի ռազմածովային ուժերը ձերբակալել են Tagor լցանավը, որը ենթադրաբար Ռուսաստանից էր դուս եկել։

Նրա խոսքով` նավը միջազգային պատժամիջոցների տակ է։

«Այս գործողությունն իրականացվել է Ատլանտյան օվկիանոսում, բաց ծովում՝ մի քանի գործընկերների, այդ թվում՝ Մեծ Բրիտանիայի աջակցությամբ», – գրել է Մակրոնը X սոցցանցում։

Նշենք, որ սա ֆրանսիական իշխանությունների կողմից ՌԴ–ին պատկանելու կասկածով օտարերկրյա դրոշի ներքո ընթացող նավի կալանման առաջին դեպքը չէ։

Ավելի վաղ ՌԴ–ն Արևմուտքի նման գործողությունները «21-րդ դարի ծովահենություն» էր որակել։

