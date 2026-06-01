ԵՄ-ն քննարկում է զինվորական տարիքի ուկրաինացի տղամարդկանց ընդլայնված պաշտպանության ծրագրից բացառելու հարցը

ԵՄ որոշ մայրաքաղաքներ պնդում են, որ շրջանակը պետք է վերանայվի՝ Ուկրաինայի պատերազմական ջանքերը աջակցելու համար, և ցանկացած սահմանափակում կկիրառվի միայն ապագա դիմորդների համար։
ԵՄ մայրաքաղաքները քննարկում են, թե արդյոք զինվորական տարիքի ուկրաինացի տղամարդկանց բացառել դաշինքի ժամանակավոր պաշտպանության ծրագրի ցանկացած ապագա երկարաձգումից, որը ապաստան է տրամադրել Ռուսաստանի ներխուժումից փախչող ավելի քան չորս միլիոն մարդկանց։
Առաջարկը ծագել է ԵՄ ժամանակավոր պաշտպանության դիրեկտիվի (TPD) ապագայի վերաբերյալ քննարկումների ժամանակ, որը թույլ է տալիս ուկրաինացիներին ապրել և աշխատել Եվրոպայում՝ առանց ազգային ապաստանի համակարգերի միջով անցնելու։ Ծրագիրը, որը գործարկվել է 2022 թվականին Ռուսաստանի լիարժեք ներխուժումից հետո, ներկայումս գործում է մինչև 2027 թվականի մարտը՝ անցյալ տարի համաձայնեցված երկարաձգումից հետո։
Euractiv-ի կողմից տեսած ԵՄ խորհրդի ներքին փաստաթղթի համաձայն, քննարկվող տարբերակների շարքում է ժամանակավոր պաշտպանության երկարաձգումը՝ միաժամանակ նեղացնելով դրա շրջանակը, այդ թվում՝ «զորակոչային տարիքի տղամարդկանց բացառման» կամ Ուկրաինայից օրինական ճանապարհով չլքած անձանց միջոցով։
Նման ցանկացած սահմանափակում կկիրառվի ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ փնտրող նոր դիմորդների համար։
ԵՄ երկրները ուսումնասիրում են շրջանակի մեկ այլ ընդլայնում, որը կարող է ծրագիրը հասցնել վեցերորդ տարվա։
Անցյալ տարի Եվրոպական հանձնաժողովը կոչ արեց ազգային մայրաքաղաքներին պատրաստվել ծրագրի վերջնական փուլային դադարեցմանը։ 2024 թվականին այն ընդունեց առաջարկություններ ավելի կայուն իրավական կարգավիճակների «համակարգված անցման» վերաբերյալ, սակայն մինչ այժմ առաջընթացը անհավասար է եղել։
Որոշ ազգային կառավարություններ մտահոգություն են հայտնել, որ «վերջերս ժամանածների աճող մասը բաղկացած է զորակոչի տարիքի տղամարդկանցից», մի քանի երկրներ պնդում են, որ շրջանակը պետք է վերանայվի «նաև Ուկրաինայի շահերից ելնելով», ինչպես Ռուսաստանի դեմ երկրի դիմադրությունը աջակցելու, այնպես էլ ապագա վերակառուցման ջանքերին նպաստելու համար, ասվում է փաստաթղթում։
Ուկրաինան բախվել է մարդկային ռեսուրսների աճող պակասի և զորակոչի մարտահրավերների, քանի որ Ռուսաստանի հետ պատերազմը մտնում է իր հինգերորդ տարին։ 2024 թվականին Ուկրաինան իջեցրեց զորահավաքի տարիքը 27-ից մինչև 25 և ներդրեց զորակոչի և զինվորական գրանցման բարելավման միջոցառումներ։
Շրջանակի ապագան կքննարկեն միգրացիայի նախարարները այս շաբաթվա Արդարադատության և ներքին գործերի խորհրդում, որտեղ նրանք, ինչպես սպասվում է, քաղաքական ուղեցույց կտրամադրեն հաջորդ քայլերի վերաբերյալ։ Ցանկացած ապագա երկարաձգում կամ վերանայում պետք է առաջարկվի ԵՄ հանձնաժողովի կողմից։
Հանձնաժողովը մինչ այժմ չի ասել, թե արդյոք պաշտոնապես կառաջարկի մեկ այլ երկարաձգում։ Հարցի վերաբերյալ հարցին հանձնաժողովի խոսնակը Euractiv-ին ասել է, որ այս հարցի շուրջ քննարկումները ազգային կառավարությունների հետ շարունակվում են։
2026 թվականի մարտի դրությամբ ԵՄ-ում ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ ուներ 4.33 միլիոն ուկրաինացի, որոնցից ամենամեծ թիվը հյուրընկալվել է Գերմանիայում (1.27 միլիոն), Լեհաստանում (961,405) և Չեխիայում (379,820)։
Նրանք կազմում էին բոլոր շահառուների ավելի քան 98%-ը։ Նրանց թվում 43.3%-ը կանայք էին, 30.1%-ը՝ երեխաներ և 26.6%-ը՝ չափահաս տղամարդիկ։
