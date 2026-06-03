03/06/2026

EU – Armenia

«Եթե ես չլինեի, այլևս Իսրայել չէր լինի. Թրամփ

infomitk@gmail.com 03/06/2026 1 min read

Իրանի դեմ ռազմական գործողություն սկսելու որոշումը փրկել է Իսրայելին հնարավոր ոչնչացումից, ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։

«Եթե ես չլինեի, այլևս Իսրայել չէր լինի», – ասել է Թրամփը «New York Post»-ին տված հարցազրույցում։

Նա նշել է, որ Իրանի դեմ ռազմական գործողություն սկսելու որոշումը միայն իրենն է։ Թրամփը մերժել է այն ենթադրությունները, որ Իսրայելն ԱՄՆ-ին ներքաշել է հակամարտության մեջ։ «Ես սկսեցի սա։ Եվ ես սկսեցի սա, որովհետև մենք չենք կարող թույլ տալ նրանց [Իրանին] ունենալ միջուկային զենք», – ասել է Թրամփը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփն «առևտրային պատերազմ» կհայտարարի 60 երկրի դեմ

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատերազմի երկրորդ փո՞ւլ․ ԱՄՆ-ն և Իրանը կրկին հարվածել են միմյանց․ խաղաղություն չի՞ լինելու

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրամիությունը կկորցնի հսկայական թվով աշխատատեղեր․ Bloomberg

03/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ուժեղ Հայաստանը» քայլերթ եւ մեծ հանրահավաք է իրականացնում. Տեսանյութ

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կասկածներով պայքարի մեջ մտնել չի կարելի

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն և ԵՄ-ն չպետք է միջամտեն Հայաստանի ներքին գործերին

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺԲ պատգամավորի թեկնածուն նստացույց է անում. Լուսանկար

03/06/2026 infomitk@gmail.com