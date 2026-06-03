03/06/2026

EU – Armenia

Կասկածներով պայքարի մեջ մտնել չի կարելի

infomitk@gmail.com 03/06/2026 1 min read

Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ իրենք որևէ մտավախություն չունեն և շարունակելու են առաջ շարժվել՝ նպատակ ունենալով հասնել հաղթանակի։

Նա արձագանքել է այն հարցին, թե արդյոք կա մտահոգություն, որ ընտրություններից հետո ընդդիմադիր գործիչները կարող են հայտնվել բանտերում, ինչպես նախկինում նշել էր Նիկոլ Փաշինյանը։

Ասլանյանի խոսքով՝ նման հայտարարություններ հնչել են ոչ միայն հիմա, այլ նաև նախկինում, և դրանք որոշ դեպքերում նույնիսկ կիրառվել են իր նկատմամբ։ Նրա գնահատմամբ՝ նման մոտեցումները չեն կարող կանգնեցնել քաղաքական փոփոխությունների ընթացքը։

Նա ընդգծել է, որ վախերով կամ կասկածներով պայքարի մեջ մտնելը արդյունավետ չէ, և իրենք շարունակում են իրենց քաղաքական ճանապարհը՝ վստահ լինելով հաղթանակի վրա․ «Մենք գնում ենք բացարձակ հաղթանակի»։

«Կասկածներով պայքարի մեջ մտնել չի կարելի»,- հավելել է նա:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն և ԵՄ-ն չպետք է միջամտեն Հայաստանի ներքին գործերին

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Խաղաղության համաձայնագիրը Հայաստանը «հաշմանդամ» դարձնելու փաստաթուղթ է»

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ճակատագրական ընտրություն

03/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ուժեղ Հայաստանը» քայլերթ եւ մեծ հանրահավաք է իրականացնում. Տեսանյութ

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կասկածներով պայքարի մեջ մտնել չի կարելի

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն և ԵՄ-ն չպետք է միջամտեն Հայաստանի ներքին գործերին

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺԲ պատգամավորի թեկնածուն նստացույց է անում. Լուսանկար

03/06/2026 infomitk@gmail.com