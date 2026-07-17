ԵՄ-ն ոգեշնչվում է Թրամփից՝ բանկային կանոնների խարույկով

ԱՄՆ-ի ամենամեծ բանկը՝ JP Morgan-ը, ավելի մեծ շուկայական կապիտալիզացիա ունի, քան ԵՄ 10 խոշորագույն բանկերը միասին վերցրած։ Բրյուսելը ցանկանում է մրցակցել։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ-ն վախենում է, որ իր բանկերը չեն կարող մրցակցել ԱՄՆ մրցակիցների հետ։ Հետևաբար, այն պատճենում է Ամերիկայի կանոնների կրճատման ձեռնարկը։
Եվրոպական հանձնաժողովը ուրբաթ օրը կհրապարակի երկար սպասված զեկույց, որտեղ կներկայացվի, թե ինչպես է վերացնելու բյուրոկրատիան՝ բանկերն ավելի մրցունակ դարձնելու համար։
Սա խիստ տեխնիկական, բայց քաղաքականապես լիցքավորված թեմա է, որը, բանկերի պնդմամբ, ազդում է դաշինքում անհատներին և բիզնեսներին վարկեր տրամադրելու իրենց կարողության վրա, սակայն սպառողական խմբերը վախենում են, որ դա բանկերն ավելի խոցելի կդարձնի, եթե նոր ճգնաժամ սկսվի։
Ըստ փաստաթղթի երկու արտահոսած տարբերակների, մեծ մասամբ, վարկատուները պատրաստվում են լոբբիստական հաղթանակ տանել, երբ հանձնաժողովը հայտարարի իր մտքի մասին՝ դաշինքի ամառային փլուզումից անմիջապես առաջ։
Ըստ նախագծերի՝ Բրյուսելը դեռևս պատրաստվում է ավելի մեղմ մոտեցում ցուցաբերել վարկատուների համար պահանջները կրճատելու հարցում, քան ԱՄՆ քաղաքականության մշակողները։ Սակայն հուլիսի 12-ի վերջին արտահոսքը գերազանցում է հունիսի նախորդ նախագծին, պարտավորվելով որոշում կայացնել այն մասին, թե ինչպես են բանկերը հաշվարկում կապիտալի պահանջները, որոնք անվտանգության բարձիկներ են՝ ճգնաժամի դեպքում իրենց հասանելի միջոցներն ապահովելու համար: Այն նաև քննարկում է, թե արդյոք պետք է վերացվի բանկիրների բոնուսների սահմանափակումը, ինչպես նաև ենթադրում է, որ ԵՄ բանկային կարգավորողը կարող է հստակ նպատակ ունենալ՝ ապահովել ոլորտի հզորությունը։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կաբինետի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ակտիվորեն աշխատել են փաստաթղթի վրա՝ այն ավելի աջակից դարձնելու ֆինանսական հաստատություններին և մրցունակության վրա ավելի հստակ կենտրոնանալու համար, քան նախորդ նախագծի դեպքում, ասել է իրավիճակին ծանոթ ԵՄ պաշտոնյան, որը ցանկացել է անանուն մնալ՝ անկեղծորեն խոսելու համար։
Թեթև կանոնների ծրագիրը երաժշտություն է բանկիրների ականջների համար, ինչպես նաև կառավարությունների և օրենսդիրների համար, ովքեր վախենում են, որ դաշինքի վարկատուները հետ են մնում իրենց ամերիկյան մրցակիցներից, քանի որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ղեկավարում է ապակարգավորման օրակարգը։
Իտալիայի նախկին վարչապետ և Իռլանդիայի համալսարանի դեկան Էնրիկո Լետտան, որը հեղինակել է ԵՄ միասնական շուկայի վերաբերյալ ազդեցիկ զեկույց, ասել է, որ ԵՄ-ն իր բանկային շուկայում կարիք ունի «մասշտաբի և աճի» և պետք է անցնի ներկայիս «պաշտպանական» համակարգից։
«Մասշտաբը նշանակում է օգնել միջսահմանային միաձուլումներին, օգնել բանկերին մասշտաբավորվել և չմնալ միայն մասնատված ազգային միջավայրերում», մինչդեռ վերահսկող մարմիններին պետք է տրվի «աճի հետ կապված» և «ոչ միայն կայունության հետ կապված մանդատ», – ասել է Լետտան։
Եվրախորհրդարանի ավստրիացի նախկին փոխնախագահ Օթմար Կարասը, որը որպես Եվրախորհրդարանի անդամ ղեկավարել է ազդեցիկ ֆինանսական գործեր, նշել է «միասնական շուկան և մեր մրցունակությունը» ամրապնդելու և «լուծում գտնելու» անհրաժեշտության մասին՝ աճը խթանելու համար։
«Մենք ճնշման տակ ենք։ Մեր մրցունակությունը ճնշման տակ է», – ասել է նա։
Հետ մնալը
ԵՄ-ի ներդրումային միասնական շուկան խթանելու նախագծի հաջողությունը պահանջում է, որ բանկերը կարողանան «անսահմանափակ գործել ամբողջ ԵՄ-ում», – գրել են Ֆրանսիայի, Իսպանիայի և Իտալիայի կառավարությունները հունիսին։
«Չնայած շահութաբեր լինելուն, ԵՄ բանկերը հետ են մնում համաշխարհային մրցակիցներից մասշտաբի և շուկայական ներկայության առումով, հատկապես այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են ներդրումային բանկային գործունեությունը և կապիտալի շուկաները», – ասվում է թերթում։
Հետազոտությունները հաստատում են այդ ախտորոշումը։ «ԵՄ բանկերի խոշոր ներդրումները ֆինանսավորելու կարողությունը սահմանափակվում է ավելի ցածր շահութաբերությամբ, ավելի բարձր ծախսերով և ավելի փոքր մասշտաբով, քան իրենց ամերիկյան գործընկերները», – գրել է Իտալիայի մեկ այլ նախկին վարչապետ՝ Մարիո Դրագին, իր ազդեցիկ 2024 թվականի միասնական շուկայի զեկույցում։
Նրա զեկույցում պարզվել է, որ ԱՄՆ ամենամեծ բանկը՝ JP Morgan-ը, ավելի մեծ շուկայական կապիտալիզացիա ունի, քան ԵՄ 10 խոշորագույն բանկերը միասին վերցրած։
Արդյունաբերության համար մեծ մտահոգություն է այն, թե ինչպես է Վաշինգտոնը իրականացնում միջազգային մակարդակով համաձայնեցված համաշխարհային բանկային բարեփոխումները Բազելի բանկային վերահսկողության կոմիտեում, ինչը կազդի այն բանի վրա, թե ինչպես կարող են ամերիկյան վարկատուները մրցակցել իրենց եվրոպական մրցակիցների հետ։
Մարտին ԱՄՆ-ն հանդես եկավ մեղմ փաթեթով՝ կրճատելու բանկերի կողմից ռիսկերի դեմ պահվող կապիտալի չափը՝ չեղարկելով պահանջների նախատեսված բարձրացումը՝ բանկային ոլորտի կողմից ակտիվ լոբբինգից հետո: ԱՄՆ առաջարկը կտրուկ աճ առաջացրեց եվրոպական բանկերի շրջանում կարգավորման համար լոբբինգի ծավալի աճի հարցում։
«Եթե Եվրոպան ցանկանում է ավելի ուժեղ աճ և ավելի մեծ մրցունակություն, ապա նրան անհրաժեշտ է բանկային շրջանակ, որը թույլ կտա բանկերին ֆինանսավորել իրական տնտեսությունը», – ասել է եվրոպացի ավագ բանկիրը: Նրանք կոչ են արել «բարեփոխումներ, որոնք անմիջական ազդեցություն կունենան», ներառյալ վերահսկողության և կապիտալի պահանջների թարմացումները։
Բանկերի համար փաստարկն այն է, որ որքան բարձր են պահելու բարձիկները, այնքան քիչ են նրանք վարկեր տրամադրելու համար հասանելի։ ԱՄՆ-ն օգտագործեց այս արդարացումը՝ մարտ ամսին իր կանոնները հետ քաշելու համար։
ԵՄ նախագծի զեկույցի համաձայն՝ Հանձնաժողովը հույս ունի նմանատիպ արդյունքի հասնել՝ վերանայելով կապիտալի պահանջների չափը և բարդությունը, փոխելով բանկիրների վարձատրության կանոնները և հնարավոր է՝ ոլորտի մրցունակության բարձրացմանը հանձնարարելով հիմնական վերահսկող մարմնին։
Ոլորտի կարգավորող մարմնի՝ Փարիզում տեղակայված Եվրոպական բանկային մարմնի նոր նպատակը ոլորտին կապահովի լոբբիստական կարևոր հաղթանակ և կհետևի Մեծ Բրիտանիայի օրինակին, որն իր շուկաներին և բանկային կարգավորող մարմիններին մրցունակության նպատակ է դրել։
Լոնդոնում կարգավորողները համաձայնվեցին, երբ պարզ դարձավ, որ նոր նպատակը կյանքի է կոչվում։ Սակայն ԵՄ պաշտոնյաները դեռևս պայքարում են։ Եվրոպական կենտրոնական բանկի գլխավոր բանկային վերահսկիչ Կլաուդիա Բուխը բազմիցս դեմ է արտահայտվել մանդատի փոփոխությանը՝ ասելով, որ ԵԿԲ-ի դերը պետք է լինի «բանկային համակարգի անվտանգությունն ու կայունությունը պահպանելը»։
Նախագծի զեկույցը չի առաջարկում ԵԿԲ-ի համար մրցունակության մանդատ։
Մյուսները զգուշացնում են, որ արդյունաբերության պահանջներին զիջելը սխալ քայլ կլինի: Bruegel վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Ռեբեկա Քրիստին ասել է. «ԵՄ բանկային համակարգը մրցունակ դարձնելու լավագույն միջոցը իշխանությունների համար ֆինանսական կայունության համար պատասխանատու ուժեղ, հավաստի մարմիններ ունենալն է»:
«Ֆինանսական դիտում» ոչ կառավարական կազմակերպության հետազոտությունների և պաշտպանության ղեկավար Ջուլիա Սայմոնը նշել է, որ կապիտալի մակարդակի պահպանումը, ինչպես համաձայնեցված է միջազգային Բազելյան կոմիտեի շրջանակներում, և ֆինանսական կայունության վրա կենտրոնացած կանոնները «մրցունակության համար խոչընդոտներ չեն: Դրանք են, որոնք բանկերին կարող են աջակցել տնտեսությանը սթրեսի ժամանակ»:
Նա հավելել է, որ իր ներկայիս տեսքով ուրբաթ օրվա զեկույցը Եվրոպայի բանկային համակարգը կդարձնի «ավելի փխրուն՝ առանց մասշտաբի հասնելու»:
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն նշանակում է Ֆիտտոյին՝ Կիպրոս-Թուրքիա դժվար բանակցությունները վերսկսելու համար. Լուսանկար
Էնդի Բըրնհեմը պատրաստվում է դառնալ Մեծ Բրիտանիայի Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ
ԵՄ ընդդեմ Google-ի. մեգա տուգանքը կրճատելու է հարկատուների Բրյուսել կատարվող վճարումները