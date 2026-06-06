Շրջանառվում է պատմական իրականության հետ ոչ մի աղերս չունեցող «առասպել»

Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի ֆեյսբուքյան գրառումը.
«Հայաստանում հայկական պետականության տևականությունն արհեստածին Ադրբեջանի հետ համահավասարեցնելու նպատակով ամենաբարձր մակարդակով շրջանառվում է պատմական իրականության հետ ոչ մի աղերս չունեցող այն «առասպելը», թե, իբր, «1000 տարի» այժմյան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հայկական պետականություն չի եղել։
Այն, որ սա իրականության կեղծում է, պարզ է հենց միայն Սյունիքի թագավորության 987-1170թթ. պատմական գոյության հանգամանքը հաշվի առնելով։
Այսինքն՝ «1000 տարի» ասվածն առնվազն ուռճացված է 144 տարով, իսկ ներկայիս արհեստածին Ադրբեջանն ընդամենը 108 տարեկան է՝ ավելի կարճ կյանք ունեցող, քան այդ 144 տարին է կամ 183 տարի գոյություն ունեցած Սյունյաց թագավորությունը»:
Բաց մի թողեք
ԱՆԻՖ-ի գործն ինչ եղավ․ Երբ եք սկսելու 2018-ից հետո տեղի ունեցած կոռուպցիոն հանցանքների բացահայտումները
Լոռիից մարդկանց քշում են Երեւան՝ ոնց որ Դեր Զոր կքշեին
«Եթե դա անեք, անխուսափելի է իշխանափոխությունը»