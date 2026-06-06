06/06/2026

EU – Armenia

Շրջանառվում է պատմական իրականության հետ ոչ մի աղերս չունեցող «առասպել»

infomitk@gmail.com 06/06/2026 1 min read

Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի ֆեյսբուքյան գրառումը.

«Հայաստանում հայկական պետականության տևականությունն արհեստածին Ադրբեջանի հետ համահավասարեցնելու նպատակով ամենաբարձր մակարդակով շրջանառվում է պատմական իրականության հետ ոչ մի աղերս չունեցող այն «առասպելը», թե, իբր, «1000 տարի» այժմյան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հայկական պետականություն չի եղել։

Այն, որ սա իրականության կեղծում է, պարզ է հենց միայն Սյունիքի թագավորության 987-1170թթ. պատմական գոյության հանգամանքը հաշվի առնելով։

Այսինքն՝ «1000 տարի» ասվածն առնվազն ուռճացված է 144 տարով, իսկ ներկայիս արհեստածին Ադրբեջանն ընդամենը 108 տարեկան է՝ ավելի կարճ կյանք ունեցող, քան այդ 144 տարին է կամ 183 տարի գոյություն ունեցած Սյունյաց թագավորությունը»:

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՆԻՖ-ի գործն ինչ եղավ․ Երբ եք սկսելու 2018-ից հետո տեղի ունեցած կոռուպցիոն հանցանքների բացահայտումները

05/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լոռիից մարդկանց քշում են Երեւան՝ ոնց որ Դեր Զոր կքշեին

05/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Եթե դա անեք, անխուսափելի է իշխանափոխությունը»

05/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել ՆԱՏՕ-ի վրա չորս տարվա ընթացքում

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խունտայի ղեկավար Ասիմի Գոյտայի օրոք երկիրը մեջք է շրջել Արևմուտքից

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռաման պնդում է, որ Քուշների հետ կապված ափամերձ շինարարության դեմ բողոքի ցույցերի հետևում կանգնած է «հիբրիդային պատերազմ»

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը «դեռևս հիասթափված է» ՆԱՏՕ-ից Իրանի հարցում, զգուշացնում է ԱՄՆ դեսպանը

06/06/2026 infomitk@gmail.com