«Մորթյա հրթիռ». Բելգիական հովվաշան վերելքը ոստիկանության և զինվորականների համար

Ինչպես են մալինուան դարձել աշխարհի անվտանգության ուժերի համար նախատեսված շան տեսակը
Նիհար, կարճ մազերով և թվացյալ անխոնջ, բելգիական մալինուան երկար ճանապարհ է անցել այն դաշտերից, որտեղ մի ժամանակ անասուններ էր արածեցնում։
Այսօր այս ցեղատեսակը ամբողջ աշխարհում աշխատում է ոստիկանների և զինվորների հետ միասին՝ փնտրելով պայթուցիկներ և հետապնդելով կասկածյալներին։
Նրա վերելքը այն դարձրել է Բելգիայի ամենահաջողակ կենդանի արտահանումներից մեկը և հայտնվել է պատերազմում շների օգտագործման վերաբերյալ մտահոգիչ մեղադրանքների կենտրոնում։
Սակայն Յենսի համար մալինուայի պատմությունը նախևառաջ մեկ շան՝ Մենոյի պատմությունն է։ Նա հիշում է նրան որպես զինվոր, գործընկեր և ընտանիք։
Յենսը, որը դանիական բանակի նախկին շների խնամող էր, Մենոյի հետ աշխատել է մոտ երկուսուկես տարի։
Միասին նրանք ծառայել են Մալիում և Քաբուլում։ Մենոն պաշտպանել է ռազմական պարագծերը և օգտագործել է իր հզոր հոտառությունը պայթուցիկներ փնտրելու համար։ Յենսն աշխատել է վզկապի մյուս ծայրում։
«Իրավաբանորեն նա պատկանում էր պաշտպանության ուժերին», – ասաց Յենսը: «Բայց գործնականում նա իմն էր»:
Մալինոան բելգիական հովվաշան չորս տեսակներից մեկն է: Գերմանական հովվաշանից ավելի փոքր և նիհար լինելով՝ այն հայտնի է իր արագությամբ, տոկունությամբ և խելքով:
«Երբ գերմանական հովվաշունը հոգնում է, մալինուան անցնում է վեցերորդ արագության», – ասաց Յենսը:
Շատ առումներով, այն, կարծես, նախատեսված է համազգեստով ողջ կյանքի համար: Բելգիական բանակը մալինուա է օգտագործում իր շնային աշխատուժի մոտ 90%-ի համար:
Նախընտրությունները տարբերվում են Եվրոպայի այլ վայրերում: Ֆրանսիան և Նիդեռլանդները նույնպես լայնորեն օգտագործել են բելգիական ցեղատեսակը, մինչդեռ ավստրիական ծառայությունները ավանդաբար ավելի շատ են ապավինել ռոտվեյլերներին:
Հետքեր դեպի Ղազա
Աշխատանքային շների աշխարհում, ասաց Յենսը, մալինուան ստացել է մականուն՝ «մորթյա հրթիռ»:
«Այս շները, ընդհանուր առմամբ, շատ մոտիվացված են շփվելու իրենց խնամողների հետ», – ասաց Գենտի համալսարանի անասնաբուժական վարքագծի մասնագետ Անուկ Հավերբեկեն:
«Նրանք կարող են բարձր մակարդակի իրազեկվածություն ունենալ իրենց շրջակա միջավայրի մասին և շատ լավ արձագանքել վարժեցմանը»։
Մալինոիները կարող են օգտագործվել պայթուցիկ նյութեր հայտնաբերելու, փողոցները պարեկելու, շենքերը խուզարկելու և կասկածյալներին ճնշելու համար։ Այն որակները, որոնք դրանք արժեքավոր են դարձնում շների համար, կարող են այն նաև դարձնել ուժի կիրառման հզոր գործիք և հատկապես գրավիչ ժամանակակից անվտանգության ծառայությունների համար։
Իսրայելից և Պաղեստինից ստացված հետաքննություններն ու զեկույցները նույնպես նկարագրել են ռազմական շների օգտագործումը ասպատակություններում, կալանավայրերում և քաղաքացիական անձանց վրա հարձակումներում։
New York Times-ի մի հոդվածում ներառվել են պաղեստինցի կալանավորների և մարդու իրավունքների դիտորդների պնդումները, որ շները օգտագործվել են բանտարկյալների նկատմամբ սեռական բռնության համար, պնդումներ, որոնք Իսրայելը մերժում է։
The Guardian-ի և Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ)-ի կողմից անցկացված առանձին հետաքննությունը պարզել է, որ Իսրայելի Oketz շների ստորաբաժանման կողմից օգտագործվող շները, հավանաբար, հիմնականում Եվրոպայից են։
Diensthunde.eu գերմանական ընկերությունը հայտարարել է, որ 2020-2024 թվականներին մալինուա և գերմանական հովվաշներ է արտահանել Իսրայել։ Այնտեղ ասվում է, որ շները նախատեսված էին պայթուցիկ նյութեր և թմրանյութեր հայտնաբերելու, այլ ոչ թե հարձակման կամ պաշտպանության համար։
ARIJ-ը նաև հաղորդել է, որ Օկեցը գերադասում է բելգիական մալինուային գերմանական հովվաշներից և ռոտվեյլերներից՝ դաշտում նրանց արդյունավետության պատճառով։
Հավերբեկեն ասել է, որ տեղյակ չէ բելգիական մալինուայի և բանտարկյալների նկատմամբ սեռական բռնության միջև որևէ պատմական կապի մասին։ Հարցին, թե ինչպես է New York Times-ը մեղադրում շներին կալանավորների նկատմամբ սեռական բռնության համար, նա զգուշավոր էր։
«Կարծում եմ՝ դա իսկապես տարօրինակ է», – ասել է նա։ «Ես երբեք նման բան չեմ լսել»։ Նա ասել է, որ ակնհայտ է, որ ցեղատեսակի գրավչությունը պրոֆեսիոնալ խնամողների համար կայանում է նրա բազմակողմանիության մեջ։
«Դա նաև պատճառն է, որ մարզիչները սիրում են աշխատել նրանց հետ, քանի որ նրանք բավականին բազմազան են իրենց աշխատանքային կարողություններով», – ասել է Հավերբեկեն։
Ներքևից վերև
Մալինուայի միջազգային հաջողությունը սկսվել է շատ ավելի սովորական դերից։
«Այս շները ընտրողաբար բուծվել են սերունդներ շարունակ։ Առաջին ցեղատեսակը թվագրվում է մոտավորապես 1890-ական թվականներին», – ասել է Հավերբեկեն։
«Սկզբում նրանց ընտրում էին նախիր պահելու, իսկ ավելի ուշ՝ այն աշխատանքային դերերի համար, որոնք մենք տեսնում ենք ոստիկանությունում, պաշտպանությունում, սպորտում և մրցումներում», – ավելացրեց Հավերբեկեն։
Բելգիացի մարզիչ Բարտ Բելոնի համար, ով աշխատել է շների հետ 1970-ականներից ի վեր և այժմ ապրում է ԱՄՆ-ում, մալինուան չի կարող հասկացվել առանց այդ սոցիալական պատմության։
«Մալինուան աղքատ մարդկանց շունն էր», – ասաց Բելոնը։ «Նրանց անհրաժեշտ էր մի շուն, որը հեշտ խնամվող լիներ, աշխատեր քրտնաջան, շատ չուտեր, երբեք չհիվանդանար»։
Մինչև ցեղատեսակը կապվելը էլիտար ռազմական ստորաբաժանումների հետ, Բելոնն ասաց, որ այն գործնական կենդանի էր՝ շուն՝ անասուններին քաշելու, պաշտպանելու և տեղափոխելու համար։
Տասնամյակներ շարունակ բուծումն ու մրցակցությունը նպաստեցին այն հատկանիշների զարգացմանը, որոնք այսօր գնահատում են շների խնամողները։ Այն արագաշարժ է, եռանդուն, մարզվող և դիմացկուն։
Այն նաև սերտորեն կապված է իր խնամողի հետ։ Այնուամենայնիվ, չնայած ռազմական շանը պաշտոնապես կարող է դիտարկվել որպես ակտիվ՝ նրան համար տրվել և փոխանցվել մեկ խնամողից մյուսին, ձևավորվել են հարաբերություններ։
Բաց մի թողեք
Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Սթարմերի իրավահաջորդը և Մեծ Բրիտանիայի յոթերորդ վարչապետը վերջին 10 տարվա ընթացքում
Էնդի Բըրնհեմ. «Հյուսիսի արքան» դառնում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ
Թրամփը ՄԱԿ-ի «խոսքի ազատության» հռչակագիրն է առաջ մղում՝ քողարկված հարձակում գործելով ԵՄ տեխնոլոգիական կարգավորման վրա