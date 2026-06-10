10/06/2026

EU – Armenia

Ռոսսելխոզնադզորը ամենամսյա մոնիթորինգ է անցկացնում Հայաստանից ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ

infomitk@gmail.com 10/06/2026 1 min read

«Ռոսսելխոզնադզորը» (Անասնաբուժական և բուսասանիտարական հսկողության դաշնային ծառայությունը) ամենամսյա հիմունքներով հետևում է Հայաստանից ռուսական շուկա մտնող արտադրանքին:

Այս մասին «ՏԱՍՍ»-ին ասել է գործակալության ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումից հետո տված հարցազրույցում։

«Մենք ներկայումս ամեն ամիս հետևում ենք ռուսական շուկա մտնող արտադրանքին։ Մենք հետևում և վերլուծում ենք։ Եթե մեկ ամսվա ընթացքում որևէ կոնկրետ ապրանքի համար խախտումների աճ է նկատվում, մեր գործընկերները բանակցություններ են վարում», – ասել է Դանկվերտը՝ պատասխանելով Հայաստանից ներմուծման վերաբերյալ հարցին։

Մայիսի 30-ից սկսած «Ռոսսելխոզնադզորը» ժամանակավոր սահմանափակումներ է սահմանել Հայաստանից Ռուսաստան թարմ լոլիկի, վարունգի, պղպեղի, կանաչ բանջարեղենի և ելակի ներմուծման վրա։ Հունիսի 2-ից նմանատիպ սահմանափակումներ են սահմանվել բալի, կեռասի, ծիրանի, դեղձի, սալորի, նեկտարինի և խաղողի ներմուծման վրա։ Ավելին, հունիսի 3-ից սկսած սահմանափակվել է նաև Հայաստանից նեխուրի, սմբուկի, կարտոֆիլի և չրերի ներմուծումը։

Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումը տեղի է ունեցել հունիսի 3-ից 6-ը։ Հիմնական թեման էր՝ «Պրագմատիկ երկխոսություն՝ կայուն ապագայի ուղի»։

Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խորհրդական և ֆորումի կազմկոմիտեի գործադիր քարտուղար Անտոն Կոբյակովի խոսքով՝ մասնակցել են 142 երկրների ներկայացուցիչներ, և ստորագրվել է ավելի քան 1000 համաձայնագիր՝ ընդհանուր 6,642 տրիլիոն ռուբլու արժողությամբ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գորիսի ՔՊ-ական համայնքապետ Առուշ Առուշանյանը Ավինյանից շատ խորհրդական, օգնական ու տեղակալներ ունի

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թույլտվության համար չի դիմել. ինչո՞ւ են Սիրուշոյի խանութի վրայից հեռացնել տվել խաչի տեսքով գովազդը․ Լուսանկար

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարացի պատգամավորները քվեարկել են իրենց աշխատավարձերը 40%-ով կրճատելու օգտին

09/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը պատրաստ է նվազեցնել իր ուրանի պաշարները․ NYT

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր վթար՝ Արարատում, անչափահաս ուղևորներ են տեղափոխվել հիվանդանոց. Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն հայտարարում է սահմանաչափերի սառեցման մասին՝ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերջին փաթեթում

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսլանդիայի անդամակցությունը ԵՄ-ին «մեծ քայլ է ժողովրդավարությունից հեռանալուց» հետո

10/06/2026 infomitk@gmail.com