Ռոսսելխոզնադզորը ամենամսյա մոնիթորինգ է անցկացնում Հայաստանից ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ

«Ռոսսելխոզնադզորը» (Անասնաբուժական և բուսասանիտարական հսկողության դաշնային ծառայությունը) ամենամսյա հիմունքներով հետևում է Հայաստանից ռուսական շուկա մտնող արտադրանքին:
Այս մասին «ՏԱՍՍ»-ին ասել է գործակալության ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումից հետո տված հարցազրույցում։
«Մենք ներկայումս ամեն ամիս հետևում ենք ռուսական շուկա մտնող արտադրանքին։ Մենք հետևում և վերլուծում ենք։ Եթե մեկ ամսվա ընթացքում որևէ կոնկրետ ապրանքի համար խախտումների աճ է նկատվում, մեր գործընկերները բանակցություններ են վարում», – ասել է Դանկվերտը՝ պատասխանելով Հայաստանից ներմուծման վերաբերյալ հարցին։
Մայիսի 30-ից սկսած «Ռոսսելխոզնադզորը» ժամանակավոր սահմանափակումներ է սահմանել Հայաստանից Ռուսաստան թարմ լոլիկի, վարունգի, պղպեղի, կանաչ բանջարեղենի և ելակի ներմուծման վրա։ Հունիսի 2-ից նմանատիպ սահմանափակումներ են սահմանվել բալի, կեռասի, ծիրանի, դեղձի, սալորի, նեկտարինի և խաղողի ներմուծման վրա։ Ավելին, հունիսի 3-ից սկսած սահմանափակվել է նաև Հայաստանից նեխուրի, սմբուկի, կարտոֆիլի և չրերի ներմուծումը։
Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումը տեղի է ունեցել հունիսի 3-ից 6-ը։ Հիմնական թեման էր՝ «Պրագմատիկ երկխոսություն՝ կայուն ապագայի ուղի»։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խորհրդական և ֆորումի կազմկոմիտեի գործադիր քարտուղար Անտոն Կոբյակովի խոսքով՝ մասնակցել են 142 երկրների ներկայացուցիչներ, և ստորագրվել է ավելի քան 1000 համաձայնագիր՝ ընդհանուր 6,642 տրիլիոն ռուբլու արժողությամբ։
Բաց մի թողեք
Գորիսի ՔՊ-ական համայնքապետ Առուշ Առուշանյանը Ավինյանից շատ խորհրդական, օգնական ու տեղակալներ ունի
Թույլտվության համար չի դիմել. ինչո՞ւ են Սիրուշոյի խանութի վրայից հեռացնել տվել խաչի տեսքով գովազդը․ Լուսանկար
Հունգարացի պատգամավորները քվեարկել են իրենց աշխատավարձերը 40%-ով կրճատելու օգտին