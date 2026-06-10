10/06/2026

EU – Armenia

Ուկրաինան հարվածել է «Իսկանդեր» հրթիռների համար սարքավորումներ արտադրող գործարանին․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 10/06/2026 1 min read

Առավոտյան Ռուսաստանի Դաշնության Չուվաշիայի Հանրապետության մայրաքաղաք Չեբոկսարիում Ուկրաինան հարվածել է «Իսկանդեր» հրթիռների համար սարքավորումներ արտադրող գործարանի։

Հրթիռը հարվածել է «ՎՆԻԻՌ-Պրոգրես» պաշտպանական ձեռնարկությանը։ Հարվածը հասցվել է ուկրաինական «Ֆլամինգո» FP-5 հրթիռներով։

«ՎՆԻԻՌ-Պրոգրես»-ը մասնագիտացած է էլեկտրոնիկայի և նավիգացիոն սարքավորումների արտադրության մեջ։ Ընկերությունն արտադրում է «Կոմետա» շարքի անտենաներ, որոնք օգտագործվում են տարբեր ռազմական սարքավորումներ էլեկտրոնային պատերազմից պաշտպանելու համար, այդ թվում՝ «Շահեդ» անօդաչու թռչող սարքեր և «Իսկանդեր-Մ» և «Կալիբր» հրթիռային համակարգեր։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը պատրաստ է նվազեցնել իր ուրանի պաշարները․ NYT

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բելֆաստում դանակահարությունից հետո հակամիգրացիոն բողոքի ցույցերի ժամանակ մեքենաներ են այրվել. Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորմուզի նեղուցով նավթի մատակարարումները լիովին կվերականգնվեն ոչ շուտ, քան 2027-ին

10/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը պատրաստ է նվազեցնել իր ուրանի պաշարները․ NYT

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր վթար՝ Արարատում, անչափահաս ուղևորներ են տեղափոխվել հիվանդանոց. Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն հայտարարում է սահմանաչափերի սառեցման մասին՝ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերջին փաթեթում

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսլանդիայի անդամակցությունը ԵՄ-ին «մեծ քայլ է ժողովրդավարությունից հեռանալուց» հետո

10/06/2026 infomitk@gmail.com