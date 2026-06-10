Ուկրաինան հարվածել է «Իսկանդեր» հրթիռների համար սարքավորումներ արտադրող գործարանին․ Լուսանկար

Առավոտյան Ռուսաստանի Դաշնության Չուվաշիայի Հանրապետության մայրաքաղաք Չեբոկսարիում Ուկրաինան հարվածել է «Իսկանդեր» հրթիռների համար սարքավորումներ արտադրող գործարանի։
Հրթիռը հարվածել է «ՎՆԻԻՌ-Պրոգրես» պաշտպանական ձեռնարկությանը։ Հարվածը հասցվել է ուկրաինական «Ֆլամինգո» FP-5 հրթիռներով։
«ՎՆԻԻՌ-Պրոգրես»-ը մասնագիտացած է էլեկտրոնիկայի և նավիգացիոն սարքավորումների արտադրության մեջ։ Ընկերությունն արտադրում է «Կոմետա» շարքի անտենաներ, որոնք օգտագործվում են տարբեր ռազմական սարքավորումներ էլեկտրոնային պատերազմից պաշտպանելու համար, այդ թվում՝ «Շահեդ» անօդաչու թռչող սարքեր և «Իսկանդեր-Մ» և «Կալիբր» հրթիռային համակարգեր։
Բաց մի թողեք
Իրանը պատրաստ է նվազեցնել իր ուրանի պաշարները․ NYT
Բելֆաստում դանակահարությունից հետո հակամիգրացիոն բողոքի ցույցերի ժամանակ մեքենաներ են այրվել. Լուսանկար
Հորմուզի նեղուցով նավթի մատակարարումները լիովին կվերականգնվեն ոչ շուտ, քան 2027-ին