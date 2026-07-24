ԵՄ-ն անորոշության մեջ է մնացել, քանի որ Թրամփի մաքսատուրքերի վերջնաժամկետը մոտենում է

Հանձնաժողովը վստահեցրել է, որ ցանկացած նոր մաքսատուրքային ռեժիմ կպահպանի ԵՄ-ԱՄՆ համատեղ հայտարարության շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները:
Բրյուսելը ազդանշան է տվել, որ դեռևս անորոշ է, թե ինչպես կամ նույնիսկ արդյոք Վաշինգտոնը մտադիր է պահպանել ԵՄ արտահանման վրա առավելագույնը 15% մաքսատուրք սահմանելու իր պարտավորությունը՝ ԱՄՆ-ի ժամանակավոր 10% մաքսատուրքի ժամկետի լրանալուց ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։
Եվրահանձնաժողովի գլխավոր խոսնակի տեղակալ Օլոֆ Գիլը հինգշաբթի օրը լրագրողներին ասել է, որ «անկախ վերջնական մաքսատուրքային ռեժիմից», ԵՄ գործադիր մարմինը ակնկալում է, որ ԱՄՆ-ն կհետևի երկու կողմերի կողմից անցյալ ամռանը համաձայնեցված համատեղ հայտարարության պայմաններին։
Այսպես կոչված Թըրնբերիի համաձայնագիրը պարտավորեցնում է ԵՄ-ին կրճատել ամերիկյան արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արտադրանքի մաքսատուրքերը՝ Ամերիկա ԵՄ-ից արտահանվող ապրանքների մեծ մասի վրա առավելագույնը 15% մաքսատուրքի դիմաց։
«Մենք նրանցից [ԱՄՆ-ից] ունենք հստակ քաղաքական պարտավորություններ, որ անկախ վերջնական մաքսատուրքային ռեժիմից, որը նրանք կսահմանեն, ասենք, վերակառուցելու իրենց մաքսատուրքային պատը, կպահպանի ԵՄ-ԱՄՆ համատեղ հայտարարության շրջանակներում ստանձնած իրենց պարտավորությունները», – ասել է Գիլը։
Մեկնաբանությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ Թրամփի վարչակազմը փորձում է վերականգնել այսպես կոչված «փոխադարձ» տուրքերը, որոնք չեղարկվել էին ԱՄՆ Գերագույն դատարանի կողմից փետրվարին, այդ թվում՝ ԵՄ-ից ԱՄՆ արտահանվող ապրանքների մեծ մասի վրա 15% տուրքը: Դատարանի որոշումից հետո ԱՄՆ նախագահի կողմից սահմանված ժամանակավոր 10% տուրքը լրանալու է ուրբաթ օրը։
Գիլը հարցեր է բարձրացրել այն մասին, թե ինչպես է Վաշինգտոնը կատարելու իր պարտավորությունները ԱՄՆ-ի նկատմամբ: Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցիչը (USTR) անմիջապես չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։
Գիլի դիտարկումները հնչում են նաև Վաշինգտոնի կողմից առևտրային հայտարարությունների ալիքի ֆոնին։
Անցյալ ամիս USTR-ը առաջարկեց 10% սակագին սահմանել ԵՄ այն ապրանքների վրա, որոնք ենթադրաբար օգտվում են հարկադիր աշխատանքից՝ անարդար առևտրային պրակտիկայի վերաբերյալ այսպես կոչված 301-րդ բաժնի հետաքննությունից հետո։ Երկուշաբթի օրը Բրյուսելը ազդանշան տվեց, որ պատրաստ է ընդունել հարկադիր աշխատանքի հիման վրա սահմանված մաքսատուրքերը, եթե դրանք չեն գերազանցում 15%-ը։
Ելք դաշինքի արտահանողներին վերաբերող 301-րդ բաժնի այլ հետաքննություններ շարունակվում են, այդ թվում՝ ԵՄ-ի «ավելորդ հզորության» և Գերմանիայի կողմից դեղագործական արտադրանքի համար «մշտական թերվճարման» հետաքննությունները։ Թրամփը նաև չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ ջեներիկ դեղամիջոցները, որոնք համատեղ հայտարարությամբ ազատված են 15% մաքսատուրքից, 2028 թվականից կենթարկվեն 100% մաքսատուրքի, իսկ 2029 թվականից՝ 200% մաքսատուրքի։
Բացի այդ, ԱՄՆ-ն այս շաբաթ 50% մաքսատուրք է սահմանել կանադական շատ ապրանքների վրա՝ հիմնվելով 1930 թվականի առևտրային օրենքի անհասկանալի դրույթի վրա, որը նախկինում երբեք չի կիրառվել։
Գիլը նվազեցրեց այն հավանականությունը, որ ԱՄՆ-ն կհակադարձի Բրյուսելի հինգշաբթի օրվա որոշմանը՝ Google-ին 890 միլիոն եվրոյով տուգանել հակամրցակցային գործելակերպի համար։ Ելքի տեխնոլոգիական կանոնները բազմիցս քննադատվել են Թրամփի և այլ ամերիկացի պաշտոնյաների կողմից։
«Հանձնաժողովը կանոնավոր կապ է պահպանում իր ամերիկացի գործընկերների հետ մեր շատ խորը և համապարփակ համագործակցության ողջ շրջանակի շրջանակներում, և դա վերաբերում է նաև թվային հարցերին», – ասաց Գիլը։
Google-ի տուգանքի մասին հարցին ԵՄ-ում ԱՄՆ առաքելության խոսնակը Euractiv-ը փոխանցեց ԱՄՆ արդարադատության նախարարությանը, որը անմիջապես չպատասխանեց մեկնաբանության խնդրանքին։
Բաց մի թողեք
Քաոսային պատժամիջոցների շուրջ բանակցությունները բացահայտում են ԵՄ-ի և Ռուսաստանի ճակատում առկա ճաքերը
ԵՄ-ն պատրաստվում է զիջել ԱՄՆ նոր մաքսատուրքերին գործող ռեժիմի դադարեցումից հետո
Օրբանի հրաժարականից հետո պատժամիջոցների շուրջ բախումը բացահայտում է ԵՄ մայրաքաղաքների կարմիր գծերը