Քաոսային պատժամիջոցների շուրջ բանակցությունները բացահայտում են ԵՄ-ի և Ռուսաստանի ճակատում առկա ճաքերը

ԵՄ պատժամիջոցները պահանջում են բոլոր անդամ պետությունների միաձայնությունը։
Հեղինակային իրավունքը պատկանում է Գերտ Վանդեն Վայնգաերտին/Հեղինակային իրավունք 2026 The AP-ին։ Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
Ռուսաստանի դեմ ԵՄ պատժամիջոցների նոր փուլը ձևավորվել է վետոյի սպառնալիքների շարքով, քանի որ անդամ պետությունները ձգտում էին պաշտպանել ազգային շահերը։ Վերջնական փաթեթը, որը զգալիորեն մեղմացվել է, բացահայտել է դաշինքի ներսում աճող ճաքերը։
Բրյուսելի համար այս շաբաթ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների փաթեթի վերաբերյալ համաձայնագիրը նշանավորում է ևս մեկ կարևորագույն քայլ՝ խաթարելու համատեղ ջանքերը, որոնք նպաստում են Մոսկվայի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժմանը։
«Այն ժամանակ, երբ Ուկրաինան ձեռք է բերել ռազմական թափ, մեր պատժամիջոցները շարունակում են թուլացնել Ռուսաստանի պատերազմական ջանքերի տնտեսական հիմքերը», – ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։
«Մենք հարվածում ենք Պուտինին այնտեղ, որտեղ ամենից շատ ցավում է՝ կտրելով այն ֆինանսական կենսապահովման ուղիները, որոնց վրա նա հույսը դնում է իր պատերազմը շարունակելու համար», – հավելել է Բարձրագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը։
Սակայն համաձայնագիրը, և, թերևս ավելի բացահայտող, դրա հետևում թաքնված լարված բանակցությունները, բացահայտեցին ԵՄ պատմության մեջ ամենաամբիցիոզ պատժամիջոցների ռեժիմի հիմքում ընկած քաղաքական միասնության մեջ աճող ճաքերը։
Այն նաև ավելի լայն հարցեր է առաջացրել այն մասին, թե որքան ցավ են պատրաստ կրել անդամ պետությունները, որոնք այժմ պատերազմի չորրորդ տարում են, Կրեմլի վրա ճնշում գործադրելու համար։
Հունաստանի համար այդ շեմը, կարծես, ծովային տրանսպորտն է։
Աշխարհի ամենամեծ առևտրային նավատորմի հայրենիք Հունաստանը օգտագործեց իր վետոն՝ մյուս անդամ պետություններին ճնշում գործադրելու համար վերաձևակերպելու ռուսական հեղուկացված բնական գազի (ՀԲԳ) վրա լիակատար արգելքը, թույլ տալով ԵՄ շուկայից դուրս առաքման ծառայությունները շարունակել 2027 թվականի հունվարի 1-ի վերջնաժամկետից այն կողմ։
Դեսպանները սկզբում դիմադրեցին վերաբացման մասին արդեն միաձայն համաձայնեցված օրենսդրությանը։ Ոմանք այս քայլը համարեցին առևտրային շահերից բխող՝ մատնանշելով «Դինագաս» խոշոր հունական նավագնացական ընկերության՝ ռուսական ՀԲԳ տեղափոխմամբ զբաղվող խոշորագույն ընկերության, ակնառու դերը։
Այն փաստը, որ և՛ Հունաստանի կառավարությունը, և՛ «Դինագասը» լոբբինգ էին անում բացառության համար՝ օգտագործելով գրեթե նույնական փաստարկներ, աննկատ չմնաց։
Չնայած բացասական արձագանքին, Աթենքը պահպանեց իր դիրքորոշումը և պահպանեց իր վետոն մինչև մյուս անդամ պետությունները, որոնք բախվեցին դժվարին փակուղու, դժկամությամբ համաձայնեցին շեղում տրամադրել: Արդյունքում, ռուսական հեղուկացված բնական գազի տեղափոխումը ԵՄ անդամ չհանդիսացող հաճախորդներին թույլատրվելու է մոտ ապագայում՝ որոշակի պայմաններում:
Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Մարիա Մալմեր Ստեներգարդը արտահայտեց իր հիասթափությունը:
«Էներգետիկ եկամուտները Ռուսաստանի կողմից պատերազմի ֆինանսավորման հիմքում են, և Եվրոպայի համար ծախսերը գունատ են այն գնի համեմատ, որը ուկրաինացի ժողովուրդը վճարում է ամեն օր», – ասաց նա տեղական լրատվամիջոցներին՝ ոչ այնքան նուրբ նկատողություն անելով:
Սակայն Հունաստանը միայնակ չէր իր ազդեցությունը գործադրելու հարցում:
Բուլղարիան՝ վարչապետ Ռումեն Ռադևի նոր կառավարության օրոք, հրապարակավ սպառնաց վետո դնել ամբողջ փաթեթի վրա, եթե Ռուս ուղղափառ եկեղեցու ղեկավար Կիրիլ պատրիարքը և Լուկոյլի հիմնադիր Վագիտ Ալեքպերովը չհեռացվեն առաջարկվող սև ցուցակից: Երկու անուններն էլ ի վերջո հանվեցին:
Պորտուգալիան և Գերմանիան նույնպես դեմ արտահայտվեցին ռուսական ձկնկիթի և պոլլոկի նկատմամբ սահմանափակումներին՝ զգուշացնելով իրենց ներքին արդյունաբերության հնարավոր խաթարման մասին: Խորհրդակցությունների մի քանի փուլից հետո ձկնորսության դեմ միջոցառումները հանվեցին:
Ֆրանսիան և Իտալիան դեմ արտահայտվեցին Շենգենյան գոտի ռուս զինվորների մուտքը սահմանափակելու առաջարկին: Մուտքի արգելքը բազմիցս մեղմացվել է՝ ի վերջո դառնալով «իրավական հիմք»՝ գործնականում քիչ ազդեցությամբ:
Միևնույն ժամանակ, Ավստրիան քաղաքական հաղթանակ տարավ, երբ անդամ պետությունները համաձայնեցին քննարկել նրա վիճահարույց խնդրանքը՝ վերացնելու «սև ցուցակում» ընդգրկված «Ռասպերիա» ընկերության նկատմամբ պատժամիջոցները՝ Ռուսաստանում «Ռայֆայզեն Բանկ Ինթերնեշնլ»-ի կրած 2.1 միլիարդ եվրոյի վնասը փոխհատուցելու համար:
Անցյալ տարվա համեմատ, երբ միջնորդությունը մերժվեց, այս անգամ ԵՄ դեսպանները, զգալով ևս մեկ վետո, խոստացան Ավստրիային լուծում գտնել ավելի ուշ փուլում:
Փորձելով գտնել ընդհանուր հիմք
Սա առաջին դեպքը չէ, և, անշուշտ, վերջինը չի լինի, որ պատժամիջոցների փաթեթը պատանդ է վերցվում վետոյի տակ: Հունգարիան, նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի ղեկավարությամբ, ֆիլիբաստերը դարձրեց Բրյուսելում անփոփոխ, ինչը մեծապես զայրացրեց նրա գործընկեր առաջնորդներին:
Օրբանի հեռանալով անդամ պետությունները կորցրեցին հարմար ծածկոցը՝ ազգային շահերը առաջ մղելով այնպես, ինչպես հազվադեպ է պատահում այն երկրների շրջանում, որոնք հրապարակայնորեն վերահաստատում են իրենց աջակցությունը Ուկրաինային։ Թեև այդ աջակցությունը մնում է ընդհանուր առմամբ անփոփոխ, նրանք մրցում են զիջումների համար։
Վերջին պատժամիջոցների փաթեթի շուրջ բանակցություններում գերակշռում էին այլ երկրների, մասնավորապես՝ Հունաստանի վետոները։ Հունգարիան, ընդհակառակը, ոչ մի տեղ չէր երևում, ինչը հստակ արտացոլում է այն, թե որքան է Օրբանի հեռանալը փոխել քաղաքական համաստեղությունը։
«Սա, իհարկե, այն չէ, ինչ մենք իդեալականում կցանկանայինք, բայց այն դեռևս սահմանափակվում է ռուսական արտահանմամբ դեպի երրորդ երկրներ», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան հեղուկացված բնական գազի բացառության մասին։
«Սա 21-րդ անգամն է, որ մենք միաձայնության ենք հասել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցում։ Ռուսաստանը աշխարհում ամենաշատ պատժամիջոցների ենթարկված երկիրն է, նույնիսկ ավելի շատ, քան Իրանը։ Այնպես որ, ես անկեղծորեն կարծում եմ, որ սա միասնության մեծ նշան է»։
Դիվանագետները ընդունում են, որ ներքին լարվածությանը չնայած, ԵՄ-ն շարունակել է հաստատել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հաջորդական փուլեր՝ քանդելով տասնամյակներ շարունակ գոյություն ունեցող առևտրային և ներդրումային կապերը իր ամենամեծ հարևանի հետ։
Յուրաքանչյուր նոր պատժամիջոցներ իրական աշխարհի հետևանքներ են ունենում, ինչը նախարարություններին դրդում է գնահատել տնտեսական ազդեցությունը։ Պատերազմի վաղ փուլերում ցավի շեմը բավականաչափ բարձր էր, որպեսզի փոխզիջումը համեմատաբար պարզ լիներ։ Չորս տարուց ավելի անց, առանց որևէ ավարտի, ազգային շահերը դժվարանում են համաձայնեցնել։
«Ավելի ու ավելի դժվար է դառնում ընդհանուր լեզու գտնելը։ Մենք դա տեսանք այս շաբաթ», – Euronews-ին ասել է դիվանագետը՝ անանուն մնալու պայմանով։
Եվրոպական հանձնաժողովը, որը, ինչպես սպասվում էր, կգնահատեր քաղաքական տրամադրությունը՝ առաջարկություններ ներկայացնելուց առաջ, նույնպես բախվում է աճող քննադատության։
Այն սկսել է ամենաակնհայտ ոլորտները, մասնավորապես՝ բանկային և էներգետիկ ոլորտները թիրախավորելով։ Սակայն պատժամիջոցների փաթեթների ռեկորդային քանակից հետո թարմ գաղափարները գնալով պակասում են։
Մի օրինակ էր ռուսական ձկնորսության արգելքի առաջարկը, որը մինչ այժմ խուսափել էր պատժամիջոցներից, ներառված էր 21-րդ փաթեթի սկզբնական նախագծում։ Մի քանի կառավարություններ անակնկալի եկան, որոշ դիվանագետներ առաջարկը նկարագրեցին որպես վատ պատրաստված։
«Հանձնաժողովը սպառում է այն տարբերակները, թե ինչ ներառել», – ասաց երկրորդ դիվանագետը։ «Այն պետք է դառնա ավելի ստեղծագործ, և յուրաքանչյուր փաթեթ ավելի բարդ է և ավելի երկար ժամանակ է պահանջում բանակցությունների համար»։
Աճող լարված բանակցություններից խուսափելու համար որոշ պաշտոնյաներ և դիվանագետներ նախընտրում են միջոցառումներ ընդունել շարունակական հիմունքներով, քան դրանք միավորել մեծ պատժամիջոցների փաթեթներում։ Այս մոտեցումն արդեն օգտագործվում է Ռուսաստանի ստվերային նավատորմի հետ կապված նավերի սև ցուցակում։
Այնուամենայնիվ, միաձայնությունը մնում է գլխավոր խոչընդոտը, ինչը թույլ է տալիս ազգային շահերին որոշել արդյունքը։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն անորոշության մեջ է մնացել, քանի որ Թրամփի մաքսատուրքերի վերջնաժամկետը մոտենում է
ԵՄ-ն պատրաստվում է զիջել ԱՄՆ նոր մաքսատուրքերին գործող ռեժիմի դադարեցումից հետո
Օրբանի հրաժարականից հետո պատժամիջոցների շուրջ բախումը բացահայտում է ԵՄ մայրաքաղաքների կարմիր գծերը