ԿԸՀ-ն անվավեր ճանաչեց նաեւ 12/13 տեղամասային կենտրոնի արդյունքները։ (Միայն այս տեղամասի հետ կապված էի դիմում ներկայացրել)
12/13
Ուժեղ Հայաստան-71
Բարգավաճ Հայաստան-9
Քաղաքացիական պայմանագիր-602
Հայաստան դաշինք-67
Ժամը 20:00-ից հետո կարող են քվեարկել տեղամասային սենյակում գտնվող ընտրողները, ոչ թե շենքում ելումուտ անողները։
3 դեպքերում էլ՝ արդյունքներն անվավեր ճանաչվեցին ԿԸՀ կողմից ՍԵՓԱԿԱՆ նախաձեռնությամբ
Եթե 3 տեղամասի արդյունքների անվավերության հիմքով «Բարգավաճ Հայաստան»ը նվազագույն շեմը հաղթահարելու խնդիր ունենա, ՊԵՏՔ Է վերաքվեարկության վերաբերյալ որոշում կայացվի։
Գոհար Մելոյան
Բաց մի թողեք
Ընդդիմության բարդ դիլեման
Ադրբեջանի իշխող վերնախավը փորձել է ֆրանսիական արդարադատության հետ գործարքի գնալ
Այլևս պաշտոնապես ընտրակեղծարարներ․ Կրկնաընտրություն պետք է լինի․ Տեսանյութ