12/06/2026

EU – Armenia

3 դեպքերում էլ արդյունքներն անվավեր ճանաչվեցին ԿԸՀ կողմից սեփական նախաձեռնությամբ

infomitk@gmail.com 12/06/2026 1 min read

ԿԸՀ-ն անվավեր ճանաչեց նաեւ 12/13 տեղամասային կենտրոնի արդյունքները։ (Միայն այս տեղամասի հետ կապված էի դիմում ներկայացրել)

12/13
Ուժեղ Հայաստան-71
Բարգավաճ Հայաստան-9
Քաղաքացիական պայմանագիր-602
Հայաստան դաշինք-67

Ժամը 20:00-ից հետո կարող են քվեարկել տեղամասային սենյակում գտնվող ընտրողները, ոչ թե շենքում ելումուտ անողները։

3 դեպքերում էլ՝ արդյունքներն անվավեր ճանաչվեցին ԿԸՀ կողմից ՍԵՓԱԿԱՆ նախաձեռնությամբ

Եթե 3 տեղամասի արդյունքների անվավերության հիմքով «Բարգավաճ Հայաստան»ը նվազագույն շեմը հաղթահարելու խնդիր ունենա, ՊԵՏՔ Է վերաքվեարկության վերաբերյալ որոշում կայացվի։

Գոհար Մելոյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Ընդդիմության բարդ դիլեման

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի իշխող վերնախավը փորձել է ֆրանսիական արդարադատության հետ գործարքի գնալ

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այլևս պաշտոնապես ընտրակեղծարարներ․ Կրկնաընտրություն պետք է լինի․ Տեսանյութ

12/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ձերբակալվել է քաղաքագետ Ալեն Ղեւոդյանը, Տիգրան Վարդանյանի նկատմամբ կալանք է ընտրվել

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

3 դեպքերում էլ արդյունքներն անվավեր ճանաչվեցին ԿԸՀ կողմից սեփական նախաձեռնությամբ

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԲՀԿ – Ծառուկյանը դուրս եկավ փողոց` բողոքի. ինչ է կատարվում. ՈՒՂԻՂ

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերաքվեարկություն լինելո՞ւ է անվավեր ճանաչված երկու ընտրատեղամասերում

12/06/2026 infomitk@gmail.com