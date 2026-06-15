15/06/2026

EU – Armenia

Փաշինյանը հատեց ընտրակեղծիքների կարմիր գիծը. Նարեկ Կարապետյան

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

«Պատմականորեն ինչի դեմ քննադատության խոսք է բարձրացրել լրագրող Փաշինյանը, նույն բանն արել է վարչապետ Փաշինյանը։ Պատմականորեն միշտ խոսելով ընտրակեղծիքներից, քննադատելով ընտրակեղծիքները՝ այսօր նա հատեց ընտրակեղծիքների կարմիր գիծը»,- ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերում ասաց «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։

Նա նշեց, որ 50 հազարից ավելի ձայն ունեցող ուժի ուղղակի մի քանի ընտրատեղամասի ձայներ չեղյալ համարելով՝ դուրս թողեց Աժ-ից՝ «դրանով իսկ խլելով մեր ժողովրդից ադրբեջանիցների կողմից ներմուծված Սահմանադրությանը «չէ» ասելու իրավունքը»։

«Այս մարդը Հայաստանի պատմության մեջ ամենակոպիտ ընտրակեղծիքն է արել, ուղղակի դուրս է արել ուժերից մեկին և 3/5-րդից զրկել է ընդդիմությանը։ Դու չհամարձակվես այլևս խոսել ժողովրդավարությունից ոչ ժողովրդավար, ոչ էֆեկտիվ ոչ հավասարակշիռ, ոչ թավշյա ղեկավար»,- ասսաց Նարեկ Կարապետյանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Եթե որևէ Ալիևի կոշիկ լպստողի մտքով անգամ կարող է անցնել, որ նախագահ Քոչարյանը կարող է փախչել երկրից, նա չարաչար սխալվում է․ Բագրատ Միկոյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի շնորհավորական «տրոլինգը»

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարճ՝ ինչ է նշանակում ԱԺ մանդատները վերցնելը

14/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպե՞ս է Հիքմեթ Հաջիևը ժամանել Հայաստան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե որևէ Ալիևի կոշիկ լպստողի մտքով անգամ կարող է անցնել, որ նախագահ Քոչարյանը կարող է փախչել երկրից, նա չարաչար սխալվում է․ Բագրատ Միկոյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը հատեց ընտրակեղծիքների կարմիր գիծը. Նարեկ Կարապետյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հայտարարել է Իրանի հետ խաղաղության գործարքի մասին

15/06/2026 infomitk@gmail.com