Փաշինյանը հատեց ընտրակեղծիքների կարմիր գիծը. Նարեկ Կարապետյան

«Պատմականորեն ինչի դեմ քննադատության խոսք է բարձրացրել լրագրող Փաշինյանը, նույն բանն արել է վարչապետ Փաշինյանը։ Պատմականորեն միշտ խոսելով ընտրակեղծիքներից, քննադատելով ընտրակեղծիքները՝ այսօր նա հատեց ընտրակեղծիքների կարմիր գիծը»,- ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերում ասաց «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։
Նա նշեց, որ 50 հազարից ավելի ձայն ունեցող ուժի ուղղակի մի քանի ընտրատեղամասի ձայներ չեղյալ համարելով՝ դուրս թողեց Աժ-ից՝ «դրանով իսկ խլելով մեր ժողովրդից ադրբեջանիցների կողմից ներմուծված Սահմանադրությանը «չէ» ասելու իրավունքը»։
«Այս մարդը Հայաստանի պատմության մեջ ամենակոպիտ ընտրակեղծիքն է արել, ուղղակի դուրս է արել ուժերից մեկին և 3/5-րդից զրկել է ընդդիմությանը։ Դու չհամարձակվես այլևս խոսել ժողովրդավարությունից ոչ ժողովրդավար, ոչ էֆեկտիվ ոչ հավասարակշիռ, ոչ թավշյա ղեկավար»,- ասսաց Նարեկ Կարապետյանը։
Բաց մի թողեք
Եթե որևէ Ալիևի կոշիկ լպստողի մտքով անգամ կարող է անցնել, որ նախագահ Քոչարյանը կարող է փախչել երկրից, նա չարաչար սխալվում է․ Բագրատ Միկոյան
Փաշինյանի շնորհավորական «տրոլինգը»
Կարճ՝ ինչ է նշանակում ԱԺ մանդատները վերցնելը