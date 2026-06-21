Ինչ վիճակում է Վլադիմիր Սպիվակովը. Լուսանկար

Հոսպիտալացումից հետո աշխարհահռչակ երաժիշտ եւ դիրիժոր Վլադիմիր Սպիտակովի մոտ ոչ մեծ խնդիրներ են հայտնաբերել։ Նա սակայն ինսուլտ չի տարել։
Այս մասին հայտարարել է երաժշտի կինը՝ Սաթի Սպիվակովան։ «Ինսուլտի մասին խոսք չկա։ Նունիսկ կասկածներ չկան ինսուլտի։ Կա ոչ մեծ խնդիր, սակայն բժիշկները վստահ են, որ այն հեշտությամբ կվերացվի»,- ասել է Սաթի Սպիվակովան։
Հիշեցնենք, որ Վլադիմիր Սպիվակովը հոսպիտալացվել էր հունիսի 19-ին։ Նա 81 տարեկան է։
Բաց մի թողեք
Ով է Մունդիալի ամենից գեղեցիկ ֆուտբոլիստը
Մարզերում սպասվում է անձրև և կարկուտ, Երևանում ջերմաստիճանը կհասնի +38-ի
Աշխարհի առաջնության 5 խաղափուլից հետո հայ շախմատիստները առաջատարների խմբում են