21/06/2026

EU – Armenia

Ինչ վիճակում է Վլադիմիր Սպիվակովը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 21/06/2026 1 min read

Հոսպիտալացումից հետո աշխարհահռչակ երաժիշտ եւ դիրիժոր Վլադիմիր Սպիտակովի մոտ ոչ մեծ խնդիրներ են հայտնաբերել։ Նա սակայն ինսուլտ չի տարել։

Այս մասին հայտարարել է երաժշտի կինը՝ Սաթի Սպիվակովան։ «Ինսուլտի մասին խոսք չկա։ Նունիսկ կասկածներ չկան ինսուլտի։ Կա ոչ մեծ խնդիր, սակայն բժիշկները վստահ են, որ այն հեշտությամբ կվերացվի»,- ասել է Սաթի Սպիվակովան։

Հիշեցնենք, որ Վլադիմիր Սպիվակովը հոսպիտալացվել էր հունիսի 19-ին։ Նա 81 տարեկան է։

Ինչ վիճակում է Վլադիմիր Սպիվակովը

Բաց մի թողեք

1 min read

Ով է Մունդիալի ամենից գեղեցիկ ֆուտբոլիստը

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարզերում սպասվում է անձրև և կարկուտ, Երևանում ջերմաստիճանը կհասնի +38-ի

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխարհի առաջնության 5 խաղափուլից հետո հայ շախմատիստները առաջատարների խմբում են

20/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հարձակում Կրասնոդարի առևտրի կենտրոնում․ մեկ կին զոհվել է. Լուսանկար

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ առողջապահության նախարարը շնորհավորել է բուժաշխատողներին մասնագիտական տոնի առթիվ

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորմուզի նեղուցը շարունակում է փակ մնալ

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

TRIPP. Պատրանք և իրականություն

21/06/2026 infomitk@gmail.com