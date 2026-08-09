Արևմուտքի ժողովրդագրական մաթեմատիկան այլևս չի գումարվում

Բարգավաճմանը նպաստող միջսերնդային գործարքը փլուզվում է։
Իսպանիայի Վիլարդևոս քաղաքի Ռոդոլֆո Նունյես Ռոդրիգեսի անվան դպրոցի ներսում 2026 թվականի հուլիսի 23-ին դատարկ է ցատկահարթակի դահլիճը։ Շրջակա մունիցիպալիտետում 1598 բնակիչներից միայն 66-ն են 14 տարեկան կամ ավելի փոքր, մինչդեռ 960-ից ավելի մարդիկ 60 տարեկան կամ ավելի մեծ են։ | Մայքլ Ռոբինսոն Չավես։
ՎԻԼԱՐԴԵՎՈՍ, Իսպանիա — Հյուսիսային Իսպանիայի թփուտներում տեղակայված այս փոքրիկ գյուղը թվում է ժամանակից դուրս մնացած վայր։ Իրականում այն ժողովրդագրական ապագայի մի փոքր պատկեր է առաջարկում։
Երբ Յայզա Ֆերեյրո Կոլլասոսը հունիսյան առավոտյան սկսում է իր անգլերենի դասը, նրա առջև նստած են ութ երեխա։ Ավագը սովորում է վեցերորդ դասարանում՝ տարրական դպրոցի վերջին դասարանում, իսկ ամենափոքրը՝ չորրորդում։
Նրանց միասին սովորեցնելը միշտ չէ, որ հեշտ է, ասում է 30-ամյա կինը։ Սակայն աշակերտները չափազանց քիչ են, որպեսզի նրանց բաժանեն։
Ռոդոլֆո Նունյես Ռոդրիգեսի մանկապարտեզը և նախակրթարանը բացվել են 1974 թվականին և կառուցվել են Վիլարդևոսի և շրջակա գյուղերի 700 երեխաների համար։ Այսօր այն ունի 31 աշակերտ՝ նախադպրոցականից մինչև վեցերորդ դասարան։
Դպրոցական զանգից բացի, շենքը տարօրինակ լուռ է, նույնիսկ ընդմիջումների ժամանակ։ Լռությունը տարածվում է գյուղի վրա։ Նրա նրբանցքներում հանդիպող մարդկանց մեծ մասը հին է։ Շատ տներ լքված են, դրանց ճակատներին նշված են «Վաճառվում է» գրությամբ ցուցանակներ։
Վիլարդևոսը ծայրահեղ դեպք է, բայց ոչ եզակի։ Ամբողջ Եվրոպայում ծնելիության մակարդակը նվազում է, բնակչությունը ծերանում է, և ավելի քիչ երիտասարդներ են մտնում աշխատուժ։
Ժամանակակից սոցիալական պետությունները հիմնված են միջսերնդային գործարքի վրա։ Այսօրվա աշխատողները ֆինանսավորում են տարեց մարդկանց կենսաթոշակներն ու առողջապահությունը՝ վստահելով, որ ուրիշները, ի վերջո, նույնը կանեն իրենց համար։
Ցածր ծնելիությունը խաթարում է այդ գործարքը։ Ավելի քիչ երիտասարդներ են մտնում աշխատուժ, հենց այն ժամանակ, երբ մեծ սերունդներ մոտենում են թոշակի անցնելուն։ Կենսաթոշակային բարեփոխումն արդեն դարձել է Եվրոպայի ամենաբարդ քաղաքական հարցերից մեկը, և սոցիալական ապահովագրության համակարգի կենսունակությունը մշտական մտահոգություն է Միացյալ Նահանգներում: Այդ քաղաքական ճնշումները կշարունակեն ուժեղանալ բնակչության ծերացմանը զուգընթաց։
Դա ստիպել է կառավարություններին բախվել ավելի ու ավելի հրատապ հարցի. կարո՞ղ են նրանք համոզել մարդկանց ավելի շատ երեխաներ ունենալ, և եթե ոչ, կարո՞ղ է ներգաղթը կանխել ժողովրդագրական թվաբանության խափանումը։
Ընտանիքները զովանում են քաղաքային լողավազանում՝ Իսպանիայի Վիլարդևոս քաղաքում, 2026 թվականի հուլիսի 22-ին, շոգի ալիքի ժամանակ: Իսպանիան ունի ամենացածր ծնելիության մակարդակը Եվրոպայի խոշոր երկրների շարքում՝ միջինում ընդամենը 1.1 երեխա մեկ կնոջ համար, քանի որ գյուղական համայնքները, ինչպիսին է Վիլարդևոսը, պայքարում են բնակչության կրճատման և ծերացման դեմ:
Ընտանիքները զովանում են քաղաքային լողավազանում՝ Իսպանիայի Վիլարդևոս քաղաքում շոգի ալիքի ժամանակ, 2026 թվականի հուլիսի 22-ին: Իսպանիան Եվրոպայի խոշոր երկրների շարքում ունի ամենացածր ծնելիության մակարդակը՝ մեկ կնոջ հաշվով միջինը ընդամենը 1.1 երեխա, քանի որ գյուղական համայնքները, ինչպիսին է Վիլարդևոսը, պայքարում են բնակչության կրճատման և ծերացման դեմ:
Որպեսզի բնակչությունը ժամանակի ընթացքում կայուն մնա առանց ներգաղթի, կանայք պետք է ունենան միջինը մոտ 2.1 երեխա: Եվրոստատի վերջին տվյալների համաձայն՝ Եվրամիության ծնելիության մակարդակը՝ կնոջ կյանքի ընթացքում ունեցած երեխաների միջին թիվը, 2024 թվականին նվազել է մինչև 1.34: Իսպանիայում, որը մայրցամաքի խոշոր երկրների շարքում ամենացածրն է, այն կազմել է 1.1 և դեռևս նվազում է:
Միացյալ Նահանգները միայն մի փոքր ավելի քիչ են ենթարկվում դրան: Նրա ծնելիության մակարդակը, որը շատ ավելի բարձր է, քան Եվրոպայինը, նույնպես զգալիորեն ցածր է փոխարինման մակարդակից: Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնների տվյալներով՝ 2024 թվականին այն նվազել է մինչև 1.6։
Երկար ժամանակ ծնելիության մակարդակի անկումը չէր դիտարկվում որպես հրատապ խնդիր։ Ի վերջո, դրա հետևանքները տասնամյակներ են տևում, որպեսզի դրսևորվեն. ծնելիության նվազումը աշխատողների պակաս չի առաջացնում մինչև մոտավորապես մեկ սերունդ անց։ Մինչև դպրոցները դատարկվեն, և կենսաթոշակային համակարգերը ճնշման տակ հայտնվեն, ժողովրդագրական հետագիծը արդեն սահմանված է։
Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները նույնպես ավելի քիչ խոցելի են թվում, քան Արևելյան Ասիայի որոշ մասեր։ Թայվանը, Հոնկոնգը և Սինգապուրն արդեն պայքարում են մեկ կնոջ հաշվով մեկ երեխայից ցածր ծնելիության մակարդակի դեմ։
Ապա կա ավելի դժվար հարց. ինչո՞ւ է սա տեղի ունենում
Կան բազմաթիվ մրցակցային բացատրություններ: Հյուսիսային Կարոլինայի համալսարանի սոցիոլոգ Կարեն Բենջամին Գուզոն պնդում է, որ ԱՄՆ-ում անկման մի մասը արտացոլում է հանրային առողջապահության հաջողությունը. ամերիկացիները ավելի լավ են կարողացել խուսափել դեռահասների հղիություններից և չպլանավորված ծնունդներից: Բայց դրանից այն կողմ, պատմությունը նման է Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում էլ։
Ժողովրդագրական մաթեմատիկա
Ծնելիության մակարդակը զգալիորեն ցածր է փոխարինման մակարդակից
Բնակչությունը ժամանակի ընթացքում կայուն պահելու համար առանց ներգաղթի անհրաժեշտ է մոտ 2.1 երեխա մեկ կնոջ համար:
Բնակարանը չափազանց թանկ է: Կանայք առաջնահերթություն են տալիս իրենց կարիերային: Տղամարդիկ ավելի երկար են հասունանում: Կրոնը կորցրել է ազդեցությունը: Սմարթֆոններն ու սոցիալական ցանցերը թուլացնում են իրական աշխարհի հարաբերությունները: Կլիմայի փոփոխության վախը երեխաներ ունենալը դարձնում է անօգուտ և դաժան:
Դատավորը կրկին արգելափակում է HUD-ի անօթևանության վերանայումը
Յուրաքանչյուր վարկած ունի իր կողմնակիցները, ինչպես նաև իր սեփական գրքերը, փոդքասթերը և նախընտրելի ապացույցները։ Ոչ մեկը, ինքնուրույն, լիովին չի բացատրում անկումը։
Լոնդոնի տնտեսագիտության դպրոցի սոցիալական և հանրային քաղաքականության պրոֆեսոր Բերքայ Օզջանը քիչ համբերություն ունի մեկ մեղավորին նույնականացնելու փորձերի նկատմամբ։ 47-ամյա երկու երեխաների հայրը նշում է, որ անկումը պայմանավորված է մի շարք պատճառներով։ Անապահով աշխատաշուկաները և բնակարանային բարձր գները դեր են խաղում, ինչպես նաև արժեքների փոփոխությունը, կրթության ավելի երկար ժամանակահատվածը և ծնող լինելու սպասումների աճը։
Սակայն այս բոլոր գործոններն ունեն ընդհանուր հետևանք՝ հետաձգում։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ երիտասարդները, միջին հաշվով, դեռևս ցանկանում են մոտ երկու երեխա ունենալ։ Սակայն շատերը հետաձգում են ծնող լինելը մինչև իրենց մասնագիտական, ֆինանսական և հուզականորեն պատրաստ զգալը, ասում է Օզջանը, և հաճախ սպասում են ավելի երկար, քան նախատեսված էր։
Եվա Բոժուանը համաձայն է, և նա խոսում է ոչ միայն մասնագիտական փորձից։ Երբ Վիեննայի համալսարանի դեմոգրաֆը 34 տարեկան էր, նա և իր զուգընկերը սկսեցին փորձել երեխա ունենալ։ Նրանք վերջապես կարողացան հինգ տարի անց՝ արտամարմնային բեղմնավորումից հետո։
«Ես երբեք չէի պատկերացնի, որ 34 տարեկանից սկսած խնդիրներ կունենամ», – ասում է Բոժուանը, որն այժմ 48 տարեկան է և իր հետազոտությունները կենտրոնացրել է ուշ ծնող լինելու վրա։
Ուշացած ծնող լինելը տարածվում է շատ ավելի հեռու, քան հարուստ քաղաքային մասնագետները։ «Հետաձգումն այժմ նկատվում է բոլոր սոցիալական շերտերում», – ասում է նա։
Օժանդակ վերարտադրողական համակարգը կարող է կեղծ վստահություն ստեղծել: Այն կարող է բարելավել բեղմնավորման հնարավորությունները, բայց չի կարող երաշխավորել երեխա ունենալ կամ լիովին հաղթահարել տարիքի հետևանքները: «Այն ինվազիվ է», – ասում է նա: «Այն թանկ է: Այն ստեղծում է անհավասարություններ: Քչերը կարող են դա թույլ տալ: Եվ, իհարկե, այն հաճախ ձախողվում է»:
Երեխաների արժեքը
Ընթերցանության անկյուն Իսպանիայի Վիլարդևոս քաղաքի Ռոդոլֆո Նունյես Ռոդրիգեսի անվան դպրոցի ներսում, 2026 թվականի հուլիսի 23-ին: 700 երեխայի համար կառուցված դպրոցն այժմ ունի ընդամենը 31 աշակերտ՝ նախադպրոցականից մինչև վեցերորդ դասարան: Ուսուցչուհի Յայզա Ֆերեյրո Կոլլազոսն ասում է, որ վերջերս ներգաղթյալների ժամանումը կարող է այս աշնանը աշակերտների թիվը հասցնել 35-ի:
Բերրիության խնդիրը արտացոլում է հիմնական տնտեսական հակասություն. Երեխաները կարևոր են սոցիալական պետության համար, բայց տնտեսապես անբարենպաստ են նրանց մեծացնող ընտանիքների համար։
Անցյալում երեխաները նպաստում էին աշխատանքին և ապահովում էին անվտանգություն ծերության ժամանակ: Ժամանակակից սոցիալական պետություններում այդ դերը մեծ մասամբ վերացել է: «Չնայած երեխաներ ունենալը անհրաժեշտ է սոցիալական համակարգի գործունեության համար, նրանք տնտեսական գործառույթ չունեն տնային տնտեսությունում», – ասում է Բոժուանը։
Երեխաներ դաստիարակելը թանկ է, կարող է ընդհատել կարիերան և կարող է նվազեցնել ողջ կյանքի ընթացքում եկամուտը: ԱՄՆ Գյուղդեպարտամենտի տվյալների հիման վրա գնաճին համապատասխանեցված գնահատականների համաձայն՝ երեխա դաստիարակելը Միացյալ Նահանգներում միջին խավի ընտանիքի համար արժե մոտ 320,000 դոլար: Մեծ Բրիտանիայում աղքատության դեմ պայքարի բարեգործական կազմակերպություն «Երեխաների աղքատության դեմ պայքարի խումբը» գնահատում է արժեքը մոտ 250,000 ֆունտ ստեռլինգ: Թոշակի անցնելուց հետո միայն ֆինանսական ապահովությամբ մտահոգված տնային տնտեսության համար այդ գումարը կարող է ավելի մեծ տնտեսական եկամուտ ապահովել, եթե այն խնայվի և ներդրվի։
Սակայն այն, ինչը կարող է ռացիոնալ լինել առանձին տնային տնտեսությունների համար, կարող է վնասակար լինել, երբ կրկնվում է ամբողջ հասարակության մեջ։
Գերմանիայի Բնակչության հետազոտությունների դաշնային ինստիտուտի հետազոտությունների տնօրեն Մարտին Բուժարդը բացատրում է խնդիրը Վիսբադենի մի գրասենյակից, որը լի է թղթերի կույտերով։ Մինչև զրույցը սկսելը, 50-ամյա սոցիոլոգը և երկու երեխաների հայրը պետք է տեղ ազատի մեր երկու բաժակ սուրճի համար։
Արդյունաբերական երկրի համար, ասում է Բուժարդը, կյանքի որակը հիմնականում կախված չէ բնակիչների թվից։ Հիմնական գործոնն այն է, թե քանի մարդ է մտնում աշխատաշուկա՝ համեմատած թոշակի անցողների հետ։
«Եթե դա մոտավորապես հավասարակշռված է, տնտեսությունը և սոցիալական համակարգերը գործում են», – ասում է Բուժարդը։ «Եթե միայն մի քանի երիտասարդներ հետ մնան, մինչդեռ շատերը թոշակի են անցնում, իրավիճակը բարդանում է»։
Լուծումների որոնում
Ռոդոլֆո Նունյես Ռոդրիգեսի անվան դպրոցի 30-ամյա ուսուցչուհի Յաիզա Ֆերեյրո Կոլլազոսը կանգնած է Իսպանիայի Վիլարդևոս քաղաքի դատարկ դպրոցի միջանցքում, 2026 թվականի հուլիսի 23-ին։ Կոլլազոսը, ինչպես իր բոլոր ընկերուհիները, երեխաներ չունի։ Նա ասում է, որ անհանգստանում է, որ մայր դառնալը կնշանակի հրաժարվել այն կյանքից, որն այժմ ունի։ Մայքլ
Վիլարդևոսում Յայզա Ֆերեյրո Կոլլասոսը դասից հետո մնում է դասարանում և խոսում է իր սեփական ծրագրերի մասին: 30-ամյա աղջիկը անզավակ է, ինչպես իր բոլոր ընկերուհիները:
«Մենք աշխատում ենք, իսկ հետո ուզում ենք զվարճանք կամ ժամանակ մեզ համար», – ասում է նա:
Կոլյասոսը և նրա ընկերները երբեմն քննարկում են ընտանիք ունենալու հարցը, բայց նա անհանգստանում է, թե ինչից կպահանջվի հրաժարվել մայրությունից: «Եթե ես երեխա ունենայի, այլևս չէի կարողանա շարունակել իմ ներկայիս կյանքը», – ասում է նա: Նա նաև մտահոգված է, թե ինչպես կփոխի հղիությունը իր մարմինը։
Եվրոպայի տարբեր կառավարություններ տարիներ են ծախսել նման որոշումները հեշտացնելու համար: Մինչ օրս ոչ ոք չի գտել հուսալի միջոց՝ անկումը կանխելու համար։
Երկու տասնամյակ առաջ Գերմանիան սկսեց երեք տարեկանից փոքր երեխաների խնամքի լայնածավալ ընդլայնումը: Բարեփոխումը հիմնականում ուղղված էր նախկին Արևմտյան և Արևելյան Գերմանիայի միջև եղած բացը վերացնելուն: Հաջորդող տարիներին ծնելիությունը մեկ կնոջ հաշվով մոտ 1.4-ից բարձրացավ մինչև մոտ 1.6 երեխա: Սակայն հետո աճը մարեց, և մակարդակը կրկին նվազեց: 2025 թվականին այն հասավ նոր պատմական ցածր մակարդակի՝ 1.32-ի։
Հունգարիան ավելի շատ հույսը դրեց ֆինանսական խթանների վրա: Նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կառավարությունը, որը հպարտորեն «ոչ լիբերալ» էր իր նկարագրությամբ, ծնողներին առաջարկեց բոնուսներ և ֆինանսական արտոնություններ, այդ թվում՝ եկամտային հարկից ազատում չորս կամ ավելի երեխա ունեցող մայրերի համար: Բեղմնավորումը 2010-ականների սկզբի մոտ 1.25-ից աճել է մինչև մոտ 1.6՝ 2021 թվականին, նախքան մոտավորապես 1.4-ի իջնելը։
Համոզելու փորձերը նույնպես ավելի լավ արդյունք չեն տվել։ 2016 թվականին Իտալիան ներկայացրեց «Բեղմնավորման օր» արշավը։ Մի գովազդում պատկերված էր մի երիտասարդ կին, որը ավազի ժամացույց էր պահում կարգախոսի կողքին՝ «Գեղեցկությունը տարիք չունի։ Բեղմնավորումն ունի»։ Արշավը լայնածավալ վրդովմունք առաջացրեց։
«Շատ դժվար է նման արշավներ մշակել», – ասում է Բոժուանը։ «Եթե դուք կանանց ավելի ուշ փուլում ասեք, որ եթե նրանք չսկսեն երեխաներ ունենալ այդ տարիքից առաջ, ապա նրանք խնդիրներ կունենան, ապա նրանք սկսում են մեղավորություն և անհանգստություն զգալ»։
Նրա գնահատականը քաղաքականության վերաբերյալ խիստ է։ «Ես դեռ չեմ տեսել որևէ բան, որը կբարձրացներ բերրիության մակարդակը», – ասում է նա։ «Որոշ քաղաքականություններ կարող են երեխաներ ունենալու համար ողջամիտ պայմաններ սահմանել։ Եվ եթե դրանք այստեղ չլինեին, որոշ վայրերում բերրիությունը կարող է նույնիսկ ավելի ցածր լինել։ Բայց դրանք հազվադեպ են բերրիության մակարդակի շարժիչ ուժը»։
Ներգաղթի այլընտրանքը
Կա մեկ արձագանք, որը փոխել է ժողովրդագրական թվերը այնտեղ, որտեղ ընտանեկան քաղաքականությունն ու հարկային խթանները չեն փոխել. դա ներգաղթն է։ Իսպանիան, թերևս, ամենացայտուն օրինակն է։
Ծնելիության տրամաբանությամբ՝ երկիրը պետք է կրճատվի։ Փոխարենը, նրա բնակչությունը տասը տարի առաջվա 46.5 միլիոնից աճել է մինչև այսօրվա գրեթե 50 միլիոն։ Իսպանական առաջատար բիզնես դպրոցի՝ «Էսադե»-ի վերլուծության համաձայն՝ արտասահմանում ծնված աշխատողները կազմել են Իսպանիայի զբաղվածության աճի ավելի քան 70 տոկոսը 2019-2024 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում։
Սակայն երկրի ներգաղթային քաղաքականությունը դժվար թե ձևանմուշ լինի Եվրոպայի մնացած մասի համար։ Վերջին ժամանակներս ներգաղթի մեծ մասը եկել է Լատինական Ամերիկայից, մասնավորապես՝ Կոլումբիայից և Վենեսուելայից՝ երկրներից, որտեղ իսպաներենը մայրենի լեզու է, իսկ քրիստոնեությունը՝ գերիշխող կրոնը։ Դա ինտեգրումը չի դարձնում ավտոմատ։ Բայց դա հեշտացնում է ամեն ինչ։
Եվրոպայի մնացած մասի մեծ մասում ներգաղթյալներին ավելի դժվար է ներծծել. նորեկները հաճախ ժամանում են առանց այն լեզվի, որակավորման կամ մշակութային ծանոթության, որը հեշտացնում է աշխատանք գտնելը և արագ հաստատվելը։ Մուսուլմանական մեծամասնություն կազմող հասարակություններից միգրանտները նույնպես ավելի մեծ քաղաքական և հասարակական ճնշման են ենթարկվել, քան Իսպանիայի Լատինական Ամերիկայի նորեկները։
Սա կարող է բացատրել, թե ինչու է վարչապետ Պեդրո Սանչեսը ավելի պատրաստակամ, քան եվրոպական առաջնորդների մեծ մասը, ընդունել լայնածավալ ներգաղթը։ Նա պնդում է, որ Իսպանիան կարիք ունի երիտասարդ աշխատողների՝ իր տնտեսությունը աճեցնելու և սոցիալական պետությունը ջրի երեսին պահելու համար։ Նրա կառավարությունը վերջերս մեկնարկել է Եվրոպայի ամենամեծ օրինականացման ծրագրերից մեկը՝ անօրինական միգրանտների համար։ Հուլիսի սկզբին արդեն 1.2 միլիոն մարդ էր դիմել։
Սակայն ներգաղթը լուծում է մեկ ժողովրդագրական խնդիր՝ ստեղծելով մեկ այլ քաղաքական մարտահրավեր։ Սանչեսի քննադատները պնդում են, որ կառավարությունը հաշվի է առնում տնտեսական օգուտները՝ միաժամանակ թերագնահատելով բնակարանային, դպրոցների և հանրային ծառայությունների վրա ճնշումը, ինչպես նաև ինտեգրման և սոցիալական համախմբվածության դժվարությունները։
Իսպանիայի պահպանողական ընդդիմությունը և ծայրահեղ աջ Vox կուսակցությունը մեղադրում են Սանչեսին անօրինական ներգաղթը խրախուսելու մեջ։ Vox-ի առաջնորդ Սանտյագո Աբասկալը պնդում է, որ կառավարությունը ստեղծում է «ձգողական էֆեկտ» և արագացնում է այն, ինչ նա անվանում է «ներխուժում»։
Սեուտայում՝ Մարոկկոյի հյուսիսային ափին գտնվող իսպանական էքսկլավում, վերջերս տեղի ունեցած ճգնաժամը ցույց տվեց, թե որքան քաղաքականապես պայթյունավտանգ է դարձել ներգաղթը Եվրոպայում: Հուլիսի վերջին տասնյակ հազարավոր միգրանտներ, գրեթե բոլորը երիտասարդ տղամարդիկ, ներխուժեցին տարածք՝ ճնշելով տեղական իշխանություններին: Որոշ գործոններ, այդ թվում՝ Մարոկկոյի կառավարության դերը, մնում են վիճելի, բայց քաղաքական արձագանքը անմիջապես եղավ. ԵՄ 27 առաջնորդներից քսաներկուսը ստորագրեցին նամակ, որում զգուշացնում էին, որ Մադրիդի առատաձեռն քաղաքականությունը կարող է «ձգողական գործոն» ստեղծել անկանոն միգրացիայի համար և ճնշում գործադրել այլ անդամ պետությունների վրա։
Այս քննադատությունը հաստատվում է լայնածավալ ներգաղթի նկատմամբ հասարակության կողմից ավելի ու ավելի սկեպտիկորեն տրամադրվածությամբ: Լոնդոնում գործող YouGov հասարակական կարծիքի հետազոտական ընկերության կողմից վերջերս անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում, Շվեդիայում և Դանիայում մեծամասնությունը նշել է, որ վերջին տասնամյակում ներգաղթը չափազանց բարձր է եղել: Միացյալ Նահանգներում բնակչության մոտ կեսը կողմ է ներգաղթյալներին իրենց ծագման երկրներ վտարելուն։
Հակասությունը շուտով չի լուծվի: Ինչպես ծնելիության մակարդակի անկման հետևանքները տասնամյակներ են տևում լիովին տեսանելի դառնալու համար, այնպես էլ լայնածավալ ներգաղթի երկարաժամկետ հետևանքները դանդաղ են դրսևորվում։
Վերանորոգում և դիմադրություն
Լուտոնը, որը գտնվում է Վիլարդևոսից 1350 կիլոմետր հյուսիս և Լոնդոնից գնացքով կես ժամ հեռավորության վրա, Եվրոպայի ժողովրդագրական ապագայի հակադիր պատկեր է ներկայացնում։ Անգլիական քաղաքն ունի մեկ քառորդ միլիոնից մի փոքր պակաս բնակիչ։ 2024 թվականին նրա ծնելիության մակարդակը կազմել է 2.0, ինչը ամենաբարձրն է երկրում։ Ազգային ցուցանիշը կազմել է մոտ 1.4։
Քաղաքային վարչակազմի կողմից տրամադրված տվյալները մատնանշում են մեկ կարևոր տարբերություն. Լուտոնում կանայք հակված են ավելի վաղ երեխաներ ունենալ։ Երեք ծնունդից մեկը տեղի է ունենում 25-29 տարեկան կանանց մոտ, համեմատած Անգլիայի չորս ծնունդից մեկի հետ։ Ի տարբերություն դրա, 35-39 տարեկան կանանց ծնունդները ազգային մակարդակով ավելի մեծ մասնաբաժին են կազմում, քան Լուտոնում։
Ներգաղթը կենտրոնական դեր ունի այդ միտումում։ Լուտոնում 2025 թվականին ծնված երեխաների երկու երրորդի մայրը ծնվել է արտասահմանում։ Անգլիայում այդ թիվը կազմել է մոտ մեկ երրորդը։
Քաղաքային խորհրդի նախագահ, Լեյբորիստական կուսակցության քաղաքական գործիչ Թահմինա Սալիմը Լուտոնը նկարագրում է որպես «գերբազմազան և հպարտանում է դրանով»։ Շեֆիլդում Փանջաբից եկած ծնողներից ծնված քաղաքը պնդում է, որ քաղաքը գրավում է ընտանիքներին, քանի որ այն դեռևս առաջարկում է աշխատատեղեր, այդ թվում՝ իր միջազգային օդանավակայանի միջոցով, մինչդեռ բնակարանները մնում են ավելի էժան, քան Լոնդոնում։ Նրա ետևում, պատին, կախված է Չարլզ III թագավորի դիմանկարը՝ կարմիր շքերթի համազգեստով։
Բազմազանությունն առավել տեսանելի է Բերի Պարկի թաղամասում, որտեղ բնակություն են հաստատել բազմաթիվ նոր ընտանիքներ: Խանութները, տուրիստական գործակալությունները և կրոնական հաստատությունները արտացոլում են տարածքի մեծ մուսուլմանական բնակչությունը և դրա կապերը Հարավային Ասիայի և այլուր: Գլխաշորերով և հիջաբներով կանայք տարածված տեսարան են: Տուրիստական գործակալությունները գովազդում են Հաջը և Ումրան՝ Մեքքա կատարվող հիմնական և փոքր ուխտագնացությունները, իսկ մթերային խանութները վաճառում են հալալ արտադրանք:
Լուտոնը նաև ցույց է տալիս քաղաքական հակազդեցությունը, որը կարող է առաջացնել մեծածավալ ներգաղթը:
Մինչ Սալիմը ներգաղթը համարում է քաղաքը երիտասարդացնող և ավելի բաց դարձրած, մյուսները Լուտոնը համարում են երկրի ժողովրդագրական և մշակութային առումով անճանաչելի դառնալու խորհրդանիշ:
Աջ ծայրահեղ աջակողմյան Անգլիական պաշտպանության լիգան քաղաքում ի հայտ եկավ 2009 թվականին՝ մեծապես ոգեշնչվելով ֆուտբոլային խուլիգանների միջավայրից և կազմակերպվելով ներգաղթի և իսլամի դեմ: Դրա ամենահայտնի առաջնորդ Սթիվեն Յաքսլի-Լենոնը, որն ավելի հայտնի է որպես Թոմի Ռոբինսոն, նույնպես Լուտոնից է: Ռոբինսոնը իր քաղաքական ինքնությունը կառուցել է նույն թեմաների շուրջ:
Նրա ազդեցությունն այժմ տարածվում է իր հայրենի քաղաքից շատ ավելի հեռու: 2026 թվականի մայիսին Ռոբինսոնը Լոնդոնում «միավորե՛ք թագավորությունը» հանրահավաքին հավաքեց մոտ 60,000 կողմնակից, ինչը վկայում է այն մասին, որ Լուտոնի նման վայրերում սկզբնապես մոբիլիզացված բողոքները դարձել են ազգային քաղաքական ուժ: Նախորդ սեպտեմբերին ավելի մեծ հանրահավաքին մոտ 110,000 մարդ էր հավաքվել, որին տեսաուղերձ էր անցկացվել Էլոն Մասկի՝ տեխնոլոգիական միլիարդատիրոջ հետ, ով բազմիցս ակտիվացրել է Ռոբինսոնի օրակարգը իր X սոցիալական մեդիա հարթակում:
«Թոմին ժամանակ առ ժամանակ գալիս է տեսախցիկներով և օտարերկրյա լրագրողների հետ՝ մեզ գրգռելու համար», – ասում է Համզա Փարքերը, Լուտոնի կենտրոնում գտնվող «Discover Islam» հանրային տեղեկատվության կենտրոնի կամավորը: «Բայց նա չի հաջողվում»:
Քաղաքականության սահմանները
Վիլարդևոսում քաղաքապետ Թամարա Բալբոա Գարսիան ուսումնասիրում է իր համայնքի բնակչության բուրգը: Նրա 1598 բնակիչներից միայն 66-ն են 14 տարեկան կամ ավելի փոքր: Ավելի քան 960-ը 60 տարեկան կամ ավելի մեծ են: Յուրաքանչյուր երեխայի կամ դեռահասի դիմաց կա գրեթե 15 տարեց քաղաքացի:
Եթե այս միտումը շարունակվի, ասում է Գարսիան, գյուղը ի վերջո կդադարի ապագա ունենալուց։ Սակայն նա պնդում է, որ անկումը անխուսափելի չէ։ Համայնքը օգնում է վերադարձողներին և նորեկներին գտնել բնակարան և աշխատանք, մասնավորապես՝ գյուղատնտեսության, գինեգործության և տարեցների խնամքի ոլորտներում։ Եվ չնայած համայնքի տարածքը կրճատվում է, այն դեռևս ունի սուպերմարկետ, դեղատուն, ֆուտբոլի դաշտ, բացօթյա լողավազան, մի քանի բարեր, բանկի մասնաճյուղ և, իհարկե, դպրոց՝ իր փոքրաթիվ դասարաններով։
«Պորտաս Աբերտաս» («Բաց դռներ») տեղական ոչ առևտրային կազմակերպությունը կենտրոնական դեր է խաղում քաղաքը կենդանի պահելու ջանքերում։ Անդրեա Ռոդրիգեսը՝ սոցիալական մանկավարժը, որը ղեկավարում է տեղական գրասենյակը, նկարագրում է, թե ինչպես է կազմակերպությունը օգնել մի ներգաղթյալ ընտանիքի հաստատվել գյուղում. Մայրը, որը որակավորված բուժքույր էր, արագ աշխատանք գտավ. հայրը սկզբում աշխատանքի անցավ որպես բեռնատարի վարորդ, իսկ հետո՝ որպես հացթուխ. նրանց երեխան միացավ դպրոցից հետո ծրագրի։
Ռոդրիգեսի սեփական կյանքը Պորտաս Աբերտասի նպատակի օրինակ է։ Նա երիտասարդ տարիքում լքեց Վիլարդևոսը՝ իր ուսումնառության համար, բայց ավելի ուշ վերադարձավ։ Չորս տարի առաջ նա տուն գնեց 92,000 եվրոյով։
Երբ լրագրողը անհավատորեն նայում է նրան, Ռոդրիգեսը ծիծաղում է. «Այն նույնիսկ լավ վիճակում էր»։
Ի տարբերություն քաղաքապետի, դպրոցի ուսուցչուհու և գյուղի շատ այլ կանանց, Ռոդրիգեսն ունի երեխա՝ 4 տարեկան դուստր։
Մինչ լրագրողը կհասցնի հարցնել, թե արդյոք նա պլանավորում է ևս մեկ երեխա ունենալ, Ռոդրիգեսը պատասխանում է. «Մեկ երեխան բավարար է»։
Բաց մի թողեք
Լիտվան զգուշացնում է, որ Ռուսաստանը կարող է կեղծ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքեր օգտագործել Բալթյան երկրների ենթակառուցվածքները թիրախավորելու համար
Մետսոլայի վերընտրության արշավը ճնշման տակ է դնում սոցիալիստներին
ԵՄ ազդեցիկ անձինք․ Ի՞նչ ռիսկեր կան ուշադրության հարցում ֆլիրտ անելու համար