Տիխանովսկայան ասել է, որ «ծայրահեղական» պիտակը Լուկաշենկոյի վրեժն է

Բացառիկ. Սվյատլանա Ցիխանովսկայան ասել է, որ Բելառուսի համար «ծայրահեղական» պիտակը ցույց է տալիս, որ Լուկաշենկոյի ռեժիմը վախենում է անկախ տեղեկատվությունից և զգուշացրել է, որ դա կարող է վտանգի ենթարկել լրագրողներին, աղբյուրներին և լսարանին՝ հեռուստաալիքի լուրերը փնտրելու կամ տարածելու համար։
Ուրբաթ օրը ընդդիմության առաջնորդ Սվյատլանա Ցիխանովսկայան ասել է, որ Բելառուսի կողմից «ծայրահեղական» դասակարգելու որոշումը վրեժխնդրության ակտ է՝ երկրի վիճարկվող 2020 թվականի ընտրությունների, քաղբանտարկյալների և Ռուսաստանի՝ Ուկրաինայի դեմ պատերազմի վերաբերյալ իր լուսաբանումների համար։
Բացառիկ հարցազրույցում Ցիխանովսկայան ասել է, որ այս քայլը ցույց է տալիս, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կառավարությունը շարունակում է վախենալ անկախ տեղեկատվությունից՝ նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցած զանգվածային բողոքի ցույցերից վեց տարի անց։
«Դա վրեժխնդրություն է՝ ռեժիմի կողմից վրեժխնդրություն լուսաբանումների համար», – ասել է նա։
«2020 թվականի բողոքի ցույցերը, այն լուսաբանել է ընտրությունները, որոնք Լուկաշենկոն պարտվեց։ Այն լուսաբանել է քաղբանտարկյալների և պատերազմի պատմությունները, որը սկսվել է Բելառուսից»։
Բելառուսի տեղեկատվության նախարարությունը ներառել է իր «Ծայրահեղական նյութերի հանրապետական ցանկում», ըստ Բելառուսի լրատվամիջոցների։ Որոշումը ենթակա է անհապաղ կատարման՝ համաձայն Բելառուսի քաղաքացիական դատավարության կանոնների։
Որոշումը նշանակում է, որ Euronews-ի կայք մուտք գործելը այժմ կսահմանափակվի Բելառուսում, մինչդեռ ընթերցողները կարող են վարչական տույժերի ենթարկվել դրա բովանդակությունը պահելու կամ տարածելու համար։
Հեռուստատեսային հեռարձակումն արդեն արգելված էր Բելառուսում 2021 թվականին։
Ցիխանովսկայան նշել է, որ որոշումները «երեսպաշտական» են անվանել, քանի որ Լուկաշենկոն ինքը նախկինում հարցազրույց է տվել։
«Այժմ նույնիսկ դրանց դիտումը կարող է հանցագործություն համարվել Բելառուսում»։
Նա զգուշացրել է, որ այդ նշանակումը կարող է անկախ լուրերի դիտումը և տարածումը վերածել բռնաճնշումների պատրվակի»։
Ցիխանովսկայան ասաց, որ որոշումը ռեժիմին և նրա իրավապահ ԿԳԲ գործակալությանը «ևս մեկ պատրվակ տվեց հետապնդելու այն մարդկանց, ովքեր պարզապես տեղեկատվություն են փնտրում», հավելելով, որ լրագրողները, հեղինակները և լրատվական կազմակերպություններին օգնողները նույնպես կարող են վտանգի տակ լինել։
Նրա մեկնաբանությունները հնչում են 2020 թվականի օգոստոսի ընտրությունների վեցերորդ տարեդարձից առաջ, որին հաջորդեց Լուկաշենկոյի հայտարարված հաղթանակի դեմ աննախադեպ խաղաղ ցույցերի ալիք։
Ընդդիմությունը, ԵՄ-ն և շատ արևմտյան կառավարություններ մերժեցին արդյունքը՝ այն համարելով կեղծ։
Իշխանությունները պատասխանեցին բողոքի ցույցի մասնակիցների, ակտիվիստների, անկախ լրատվամիջոցների և քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ լայնածավալ ճնշումներով։
Ցիխանովսկայան ասաց, որ ճնշումները դարձել են պետության գործող սկզբունքը, քանի որ կառավարությունը վախենում էր, որ մեղմացումը կարող է հանգեցնել մեկ այլ հանրային ապստամբության։
«Եթե դա դադարի, մարդիկ կրկին կբարձրանան ոտքի», – ասաց նա։ «Մշտական, համակարգային ճնշումները դարձել են ամբողջ համակարգի գործելաոճը»։
Նա հավելեց, որ ձերբակալությունները շարունակվում են ամեն օր, և որ բռնաճնշումների իրական մասշտաբները մնում են անհասկանալի, քանի որ շատ ձերբակալվածներ հրապարակայնորեն չեն նույնականացվել։
«Նման ահաբեկչության պայմաններում տեսանելի բողոքը գրեթե անհնար է։ Այն անցել է ընդհատակ», – ասաց նա։ «Բայց ես գիտեմ, որ մարդիկ չեն հանձնվել։ Նրանք սպասում են և պատրաստվում են նոր թափի»։
Ընդդիմության առաջնորդը, որը բնակվում է աքսորում, պնդում էր, որ տեղեկատվության վերահսկողությունը կենտրոնական դեր ունի կառավարության գոյատևման գործում։ Նա ասաց, որ միլիոնավոր բելառուսներ դեռևս գաղտնի հետևում են անկախ լրատվամիջոցներին՝ օգտագործելով վիրտուալ մասնավոր ցանցեր և այլ գործիքներ՝ գրաքննությունը շրջանցելու համար։
«Անկախ լրատվամիջոցները մեր շարժման ողնաշարն են», – ասաց Ցիխանոուսկայան։
Նա նշեց, որ անկախ լրագրությունը նպաստել է նրան, որ շատ բելառուսներ հասկանան Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմի իրականությունը՝ չնայած պաշտոնական քարոզչությանը, և որ մեծ մասը աջակցում է Ուկրաինային։
Սակայն նա զգուշացրեց, որ պետությունը հարմարվում է նույնքան արագ, որքան քաղաքացիները։ «ԿԳԲ-ն հաճախ օգտագործում է տեխնոլոգիական հարթակներ՝ հակառակորդներին հետևելու, նույնականացնելու և հետապնդելու համար», – ասաց նա՝ հավելելով, որ իր թիմը համագործակցում է այնպիսի ընկերությունների հետ, ինչպիսիք են Meta-ն և Alphabet-ը՝ ապահովելու համար, որ նրանց հարթակները չօգտագործվեն հետապնդումները հեշտացնելու համար։
Ցիխանոուսկայան խորհուրդ տվեց Բելառուսի բնակիչներին թվային անվտանգությունը դարձնել առաջնահերթություն, այդ թվում՝ օգտագործելով VPN-ներ, առանձին սարքեր պահելով անկախ լրատվամիջոցներին մուտք գործելու համար և խուսափելով անհայտ հաշիվների հետ շփումից, որոնք կարող են կապված լինել անվտանգության ծառայությունների հետ։
Նա ասաց, որ բելառուսներին նաև խորհուրդ է տրվում պարբերաբար մաքրել իրենց հեռախոսները, առցանց օգտագործել կեղծանուններ և խուսափել անհայտ կոնտակտներին պատասխանելուց, ինչը կարող է լինել ՊԱԿ-ի կողմից նրանց հավաքագրելու կամ շանտաժի ենթարկելու փորձեր։ Որոշ անկախ լրատվամիջոցներ օգտագործում են հաշիվներ, որոնք չեն պիտակավորվում որպես «ծայրահեղական», ասաց նա, ինչը թույլ է տալիս լսարանին շարունակել տեղեկատվության հասանելիությունը դժվար պայմաններում։
«Դժվար պայմանները մեզ ստիպում են ստեղծագործ լինել», – ասաց նա։ «Դա բռնապետության պայմաններում գոյատևելու միակ միջոցն է»։
Նա ասաց, որ «ծայրահեղական» անվանումը չպետք է խանգարի շարունակել իր աշխատանքը», – ասաց Ցիխանոուսկայան։
«Շատ պարկեշտ մարդիկ և կազմակերպություններ բռնապետի կողմից հայտարարվել են «ծայրահեղական»։ Դա նշանակում է, որ ձեր աշխատանքը կարևոր է»։
Չնայած բռնաճնշումներին, նա կոչ արեց բելառուսներին չհամարել ժողովրդավարական շարժումը պարտված։
«Մեր պայքարը չի ավարտվել։ Այն պարզապես ստացել է այլ ձև», – ասաց նա։ «Սա այլևս սպրինտ չէ, այլ մարաթոն»։
Ցիխանովսկայան ասաց, որ ուժեղ Ուկրաինան և թուլացած Ռուսաստանը կարող են ստեղծել հնարավորություն Բելառուսում ժողովրդավարական փոփոխությունների համար՝ պնդելով, որ Լուկաշենկոյի կառավարությունը կախված է Կրեմլի աջակցությունից։
«Առանց Ռուսաստանի աջակցության Լուկաշենկոյի ռեժիմը չի գոյատևի», – ասաց նա։ «Ահա թե ինչու են այդքան շատ բելառուսներ հույսը դնում Ուկրաինայի հաղթանակի վրա»։
Ցիխանովսկայան կոչ արեց արևմտյան գործընկերներին Բելառուսը դիտարկել «ոչ միայն որպես խնդիր, այլև որպես հնարավորություն», պնդելով, որ ժողովրդավարական ուժերը պետք է պատրաստ լինեն օգտվել տարածաշրջանային ուժերի հավասարակշռության փոփոխության հետևանքով ստեղծված ցանկացած հնարավորությունից։
«Բռնապետությունները հաճախ փլուզվում են, երբ ոչ ոք դա չի սպասում», – ասաց նա։
Նա ասաց, որ բելառուսները ցանկանում էին խաղաղ փոփոխություններ՝ ազատ ընտրությունների միջոցով, առանց բռնության, և ապագա Եվրոպայում, այլ ոչ թե Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։
«Ազատ, ժողովրդավարական և անկախ Բելառուսը Եվրոպան շատ ավելի անվտանգ կդարձներ բոլորի համար»։
Բաց մի թողեք
Առաջընթաց չի գրանցվել հայ – թուրքական գործընթացում, բարդացել են ռուս – հայկական հարաբերությունները
Ալիևը «մեծ 20-յակի» գագաթաժողովի հրավերլի համար շնորհակալ է Թրամփին, իսկ Փաշինյանը կհրավիրվի՞
Արևմուտքը փորձում է Վրաստանը ներքաշել արյունալի արկածախնդրության մեջ. ՌԴ ԱԳՆ