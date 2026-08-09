Եվրոպայի միգրացիոն քաղաքականության իրական խնդիրը

ԵՄ առաջնորդների վերաբերմունքը ներգաղթի նկատմամբ գնալով ավելի ու ավելի հիստերիկ է դառնում՝ տնտեսապես անհեթեթ:
Անցյալ շաբաթ Սեուտայում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունները, որտեղ առնվազն 88 մարդ մահացավ՝ փորձելով հասնել Հյուսիսային Աֆրիկայում գտնվող իսպանական էքսկլավ, դաժանորեն ընդգծեցին այն ճանապարհը, որին ոմանք կգնան Եվրոպա հասնելու համար: Դրանք նաև ընդգծեցին, թե որքան կտրված է Եվրոպայի մոտեցումը միգրացիայի նկատմամբ իրականությունից:
Իտալիան վերականգնեց սահմանային վերահսկողությունը Իսպանիայից ժամանող ճանապարհորդների համար և հայտարարեց Շենգենյան ազատ տեղաշարժի գոտու մեկամսյա «կասեցման» մասին: Դանիան և Ֆինլանդիան նույնպես առաջարկեցին, որ Իսպանիան ընդհանրապես հեռացվի Շենգենից: Եվ ԵՄ 22 առաջնորդներ, Իտալիայից Ջորջիա Մելոնիի և Դանիայից Մետտե Ֆրեդերիկսենի գլխավորությամբ, ստորագրեցին բաց նամակ՝ ընդգծելով իրենց «պատրաստակամությունը ձեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները»՝ դեպի մայրցամաքային Եվրոպա հետագա միգրացիան կանխելու համար:
Այս առաջնորդներից ոչ մեկը, կարծես, չգիտեր կամ չէր հետաքրքրվում, որ Սեուտան արդեն իսկ գտնվում է Շենգենյան գոտուց դուրս. անձնագրերի և վիզաների ստուգումներ էին իրականացվում և դեռևս իրականացվում են տարածքից դուրս եկող բոլոր մարդկանց համար: Այլ կերպ ասած՝ Շենգենի կասեցման կոչը նույնքան տրամաբանական էր, որքան Սեուտան ֆիզիկապես Հարավային Աֆրիկա տեղափոխելու պահանջը։
Ավելին, Սեուտայի փոքր չափսը՝ քսան քառակուսի կիլոմետրից մի փոքր պակաս, այն Բրյուսելի չափի մոտավորապես մեկ ութերորդն է, և ԵՄ-ի սերտ կապերը Մարոկկոյի հետ (որը սահմանակից է էքսկլավին) նշանակում էին, որ մոտ 80,000 մարդկանց մեծ մասը, ովքեր լողալով, բարձրանալով կամ սողալով մտել էին տարածք, մեծ հավանականությամբ կվերադարձվեր։ Իրականում, 48 ժամից էլ քիչ ժամանակ անց նրանց մեծ մասն արդեն հետ էր ուղարկվել։
Ապա ի՞նչն է բացատրում Եվրոպայի հիստերիկ արձագանքը
Մասամբ դա քաղաքական միավորներ վաստակելու հնարավորություն էր. այս դրվագը կատարյալ հնարավորություն էր Մելոնիի, Ֆրեդերիկսենի և ներգաղթյալներին քննադատող այլ առաջնորդների համար՝ քննադատելու Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի միգրանտներին բարյացակամ քաղաքականությունը։
Այնուամենայնիվ, այն նաև, կարծես, արտացոլում է մտահոգիչ անտեղյակություն այն մասին, թե ինչպես է իրականում գործում միգրացիան։
Այս կետը ընդգծելով՝ Մելոնիի, Ֆրեդերիկսենի և այլոց կողմից ստորագրված նամակը։ Ոչ մի հիշատակում չի անում ճգնաժամի հիմնական պատճառներից մեկի մասին, ինչը հաստատվում է The New York Times-ի, Reuters-ի և այլ լրատվամիջոցների կողմից տեղում հրապարակված առատ լուսաբանումներով. Մարոկկոյում շատերի, մասնավորապես երիտասարդների, տնտեսական աղքատության մեջ, որտեղ 15-24 տարեկանների մեկ երրորդը գործազուրկ է, իսկ մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն Իսպանիայի ՀՆԱ-ի մեկ ութերորդից պակաս է։
Հատկանշական է, որ Սանչեսին ուղղված իր սեփական (ոչ հրապարակային) նամակում Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը մեծ մասամբ կենտրոնացել է միգրացիոն հոսքերի ախտանիշների, այլ ոչ թե հիմքում ընկած աղբյուրների վրա (օրինակ՝ ԵՄ արտաքին սահմանների ամրապնդում, մաքսանենգության կանխարգելում և «վերադարձի ուժեղացում»):
Փաստորեն, նամակում միայն մեկ, կարճատև հղում է արվել երրորդ երկրների տնտեսական հեռանկարները բարելավելու անհրաժեշտությանը. Եվրոպան, գրել է Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավարը, պետք է «անցնի միգրացիայի կառավարումից այն կողմ, որպեսզի կարողանանք օգնել ստեղծել ճիշտ հնարավորություններ տանը ապրող մարդկանց համար»։
Ավելի ուշագրավ է, որ նամակի մասին հաղորդած շատ լրատվամիջոցներ ընդհանրապես չեն անհանգստացել այս մասը հիշատակելու համար։ Փոխարենը, նրանք մեջբերեցին ֆոն դեր Լեյենի ավելի մշուշոտ առաջարկը, որ ԵՄ-ն «բարելավի» (նշում. ոչ թե ավելացնի) Մարոկկոյին տրամադրվող իր «ֆինանսական աջակցությունը»։
Քաղաքականություն մշակողների ուշադրությունը միգրացիայի ախտանիշների վրա, կարծես, մասամբ կարող է լինել ինչ-որ այլ բանի ախտանիշ՝ իմ սեփական մասնագիտության նմանատիպ ցավալի միտումը՝ կենտրոնանալ ախտանիշների վրա։
Եվրոպայի ամենամեծ սխալը
Ցավոք, Եվրոպայի ներկայիս գործողությունները միայն ավելի հավանական են դարձնում Սեուտայի նման ապագա դրվագները։
Հարուստ երկրները, այդ թվում՝ եվրոպականները, վերջին տարիներին կրճատել են իրենց արտաքին օգնության բյուջեները, քանի որ աշխարհաքաղաքական անկայունությունը նրանց դրդում է առաջնահերթություն տալ պաշտպանության և անվտանգության ծախսերին՝ զարգացման օգնության փոխարեն։
Ըստ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (OECD), որը հիմնականում հարուստ երկրների խումբ է, 2025 թվականին հարուստ երկրները կրճատել են զարգացման օգնությունը ռեկորդային 23.1%-ով՝ հասնելով 174.3 միլիարդ դոլարի։ ԱՄՆ օգնության կրճատումները հանգեցրել են նվազման երեք քառորդին, բայց զգալի կրճատումներ են նկատվել նաև Եվրոպայի մեծ մասում, որտեղ Գերմանիան, Ֆրանսիան և ԵՄ ինստիտուտները կրճատել են օգնության բյուջեները առնվազն 10%-ով։
Մարոկկոյին տրամադրվող զուտ զարգացման օգնությունը հատկապես մեծապես տուժել է՝ 2017 թվականի 2.83 միլիարդ դոլարից նվազելով մինչև 1.03 միլիարդ դոլար 2024 թվականին՝ գրեթե երկու երրորդով անկում։
Ինչպես զգուշացրել է ՄԱԿ-ի զարգացման հարցերով ղեկավար և Բելգիայի նախկին վարչապետ Ալեքսանդր Դե Կրոոն, նման կրճատումները անխուսափելիորեն մեծացնում են ապագա միգրացիոն ճգնաժամերի հավանականությունը, հատկապես այն ժամանակ, երբ կլիմայի փոփոխությունը և զինված հակամարտությունները արդեն իսկ ստիպում են Հարավի շատերին ուղղություն վերցնել դեպի հյուսիս։
«Աշխարհի կայունության մեծ մասը տնտեսական հնարավորություններն են և այնպիսի միջավայրի ստեղծումը, որտեղ երկրները կարող են տնտեսական աճ ունենալ, աշխատատեղեր ստեղծել, ներառական հասարակություններ ունենալ, որոնք կբավարարեն միգրացիոն ճնշումը», – անցյալ ամիս ինձ ասաց Դե Կրոոն: «Այսպիսով, կարծում եմ, որ որպես եվրոպացիներ, ամենամեծ սխալը կարող եք թույլ տալ՝ ասելն է. «Դե, մենք մեջքներս ենք շրջելու աշխարհի մնացած մասից»»:
Անխուսափելի եռյակ
Սակայն զարգացման օգնության խթանումը համապարփակ լուծում չէ:
Ի վերջո, Սեուտայի իրադարձությունները, կարծես, առաջացել են նաև այլ գործոններից, մասնավորապես՝ սոցիալական ցանցերում ապատեղեկատվական արշավներից և Ռաբատի ու Մադրիդի միջև քաղաքական անհամաձայնություններից: Ավելին, վերջին պատմության մեջ ԵՄ ամենամեծ միգրացիան՝ միլիոնավոր ուկրաինացիներ, որոնք 2022 թվականին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից հետո ներխուժեցին դաշինք, քիչ հավանական է, որ կանխվել է Բրյուսելի կողմից Մոսկվային զարգացման օգնություն տրամադրելու միջոցով:
Սա ենթադրում է, որ Եվրոպայի վերաբերմունքը միգրացիայի նկատմամբ պահանջում է ավելի արմատական վերանայում: Հատկապես արժե ընդգծել երկու կետ:
Նախ, մենք պետք է ընդունենք ակնհայտը. առաջնորդների կողմից ներգաղթյալների նկատմամբ աճող թշնամական վերաբերմունքը չի կարողացել կանխել, և հավանաբար ամրապնդել է աջակողմյան պոպուլիզմը ամբողջ Եվրոպայում։
Օրինակ՝ Գերմանիայի AfD-ն այժմ երկրի ամենատարածված կուսակցությունն է և սպառնում է սեպտեմբերին կայանալիք նահանգային ընտրություններում բացարձակ մեծամասնություն ստանալ։ Ֆրանսիան ծայրահեղ աջ նախագահ ընտրելու շեմին է։ Եվ Իտալիան, մի մոռանանք, արդեն ունի Մուսոլինիին գովաբանող վարչապետ (Մելոնի), որը երբեք լիովին չի հրաժարվել իր կուսակցության նեոֆաշիստական ժառանգությունից։ (Ֆրեդերիկսենը, որի միգրանտների դեմ քաղաքականությունը հաճախ օրինակ է ներկայացվում այլ կենտրոնամետների համար, նույնպես զգալիորեն թուլացավ այս տարվա Դանիայի խորհրդարանական ընտրություններում։ Ի տարբերություն դրա, ծայրահեղ աջերը եռապատկեցին իրենց ձայների բաժինը։)
Երկրորդ, կապված կետը վերաբերում է նրան, թե որքանով ԵՄ-ի կողմից միգրացիայի վրա ճնշող ուշադրությունը կարող էր շեղել թանկարժեք քաղաքական ուշադրությունը այլ, ավելի հրատապ խնդիրներից։
Արդյո՞ք ընտրողներն իսկապես ավելի շատ են հետաքրքրվում «վերադարձի կենտրոնների» ստեղծմամբ, քան, օրինակ, էներգիայի կամ սննդի գների աճով։ Արդյո՞ք սիրիացի քաղաքացիների արտաքսումը իսկապես պետք է լինի առաջնահերթություն այն ժամանակ, երբ Գերմանիան արյունահոսում է արտադրական աշխատատեղերի քանակով։ Եվ արդյո՞ք ԵՄ սահմանների ամրապնդումն իսկապես ավելի արդյունավետ միջոց է պոպուլիստական ծայրահեղականության դեմ պայքարելու համար, քան իրական աշխատավարձերի բարձրացումը։
Այս հարցերը ակադեմիական չեն։ Իրականում, ոչ այնքան հեռավոր ապագայում ժողովրդագրական իրականությունը կստիպի ԵՄ քաղաքականության մշակողներին պայքարել դրանց դեմ։
Ինչպես նշում է Մարիո Դրագին ԵՄ տնտեսության վերաբերյալ իր կարևորագույն զեկույցում, ծնելիության մակարդակի նվազումը նշանակում է, որ դաշինքը «մտնում է իր վերջին պատմության առաջին շրջանը, երբ աճը չի աջակցվի բնակչության աճով»։
Ինչպես նա նաև նշում է, ԵՄ-ի կողմից 2040 թվականից սկսած տարեկան 2 միլիոն աշխատողների կանխատեսվող կորուստը կարող է փոխհատուցվել արտադրողականության ավելի բարձր աճով։ Սակայն դա կպահանջի, որ այն կարգի բերի իր տնտեսական տունը, ինչը դաշինքի միգրացիայի վրա կենտրոնացած առաջնորդները, կարծես, սահմանադրորեն անկարող են անել։
Սակայն, ավելի բարձր արտադրողականության բացակայության դեպքում կան միայն երկու հնարավոր այլընտրանք՝ ներգաղթի ավելի բարձր մակարդակ կամ մշտական տնտեսական լճացում։
Ցավոք, վերջին իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ Եվրոպան, ի վերջո, կընտրի վերջինիս օգտին։ Հուսանք, որ այդպես չի լինի։
Բաց մի թողեք
Կոսովոյի վարչապետի վրա խորհրդարանում ձվեր են նետել, քանի որ քաղաքական ճգնաժամը սրվում է. Լուսանկար
Սանչեսի և Մելոնիի միջև բախումը վերադարձնում է սահմանները և գլխացավեր զբոսաշրջիկների համար
ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերության հետ կապված հինգ անձանց նկատմամբ՝ Ուկրաինայի վրա հարձակումներից հետո