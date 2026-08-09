Սերբիայի նախագահ Վուչիչը ազդանշան է ուղարկում Բրյուսելին և Մոսկվային՝ Զելենսկիին շքեղությամբ և հանդիսավորությամբ ընդունելով

Զելենսկիի և Վուչիչի միջև բանակցությունները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ կրկին սրվում է։ Չնայած Սերբիայի պատմական կապերին Ռուսաստանի հետ, ԵՄ-ին անդամակցելու նրա հայտը, կարծես, առաջատար տեղ է գրավել քննարկումներում։
Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հայտարարել է, որ հույս ունի տեսնել պատերազմի ավարտը Ուկրաինայում, բայց կասկածում է, որ դա շուտով տեղի կունենա։
«Եթե ինձ հարցնեք, և որպես քաղաքական վետերան, կարող եմ ասել ձեզ, որ ես վստահ չեմ դրանում, և շատ եմ վախենում, որ մենք ևս մեկ դժվար ձմեռ կունենանք», – ասել է Վուչիչը Բելգրադ այցելող Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
«Բայց ես պարզապես հույս ունեմ, առանց այդ հույսերի համար որևէ իրական փաստի, որ սա վաղը կավարտվի», – հավելել է նա։
Զելենսկին ուրբաթ օրը ժամանեց Բելգրադ՝ 2019 թվականին նախագահ դառնալուց ի վեր Սերբիա կատարած իր առաջին պաշտոնական այցով։
Շաբաթ օրը Ուկրաինայի նախագահին դիմավորեց պատվո պահակախումբը, որին հաջորդեց Նախագահական պալատում հանդիպումը իր սերբ գործընկերոջ հետ։
Այցի շրջանակներում Սերբիայի գյուղատնտեսության նախարարությունը և Սերբիայում Ուկրաինայի դեսպանը ստորագրեցին փոխըմբռնման հուշագիր։
Երկկողմ ստորագրումից հետո Վուչիչը հայտարարեց, որ երկու երկրները շուտով կկնքեն ազատ առևտրի համաձայնագիր՝ նշելով, որ այն «չափազանց կարևոր է մեր երկրի և Ուկրաինայի համար»։
«Մենք կաշխատենք քրտնաջան, և ես հավատում եմ, որ արագ և արդյունավետ կերպով կհասցնենք այն մեր ժողովրդին», – հավելեց Վուչիչը։
Մինչ Ուկրաինան ձգտում է ամրապնդել միջազգային աջակցությունը Ռուսաստանի շարունակական և ուժգնացող հարվածների ֆոնին, Բելգրադը ձգտում է հավասարակշռել այս հարաբերությունները Մոսկվայի հետ՝ Եվրամիության ճնշման դեմ՝ դաշինքի արտաքին քաղաքականությանը համապատասխանելու համար։
Զելենսկիին հյուրընկալելով՝ Վուչիչը ուժեղ ազդանշան է ուղարկում ոչ միայն ԵՄ-ին, այլև Ռուսաստանին։
Սերբիան այն քիչ եվրոպական երկրներից մեկն է, որը պահպանել է սերտ կապեր Մոսկվայի հետ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից հետո՝ գրեթե ամբողջությամբ հույսը դնելով Ռուսաստանի վրա իր էներգամատակարարման համար։
Զելենսկիի հետ հանդիպումից առաջ Վուչիչը վերահաստատեց Բելգրադի դիրքորոշումը, որ Ռուսաստանի նկատմամբ ավելի խիստ պատժամիջոցներ չի կիրառի։ Սակայն Սերբիան օգնություն է ցուցաբերել Ուկրաինային ուղղակի ֆինանսական և մարդասիրական օգնության տեսքով, թեև ոչ ռազմական։
Զելենսկիի այցը Սերբիա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Մոսկվան շարունակում է հարվածներ հասցնել Ուկրաինային։ Գիշերը ռուսական ուժերը մի քանի հարձակումներ են իրականացրել Կիևի վրա, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն երեք մարդ, այդ թվում՝ մեկ երեխա, և մի քանիսը վիրավորվել են։
Վերջին ամիսներին Ռուսաստանը զգալիորեն ակտիվացրել է իր հարձակումները Ուկրաինայի մայրաքաղաքի վրա՝ հաճախ արձակելով դժվար որսալի բալիստիկ հրթիռներ։
«Երեկ երեկոյան ևս մեկ հրթիռային հարված է եղել՝ բալիստիկ հրթիռներ, որոնք ուղղված էին մեր ենթակառուցվածքներին։ Կային նաև հարձակողական անօդաչու թռչող սարքեր։ Մասնավորապես, ռեակտիվ Շահեդ անօդաչու թռչող սարքերը կրկին թիրախավորում էին մեր էներգետիկ օբյեկտները և երկաթուղիները», – ասաց Զելենսկին Վուչիչի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի հետ՝ Սերբիայի պալատում, Բելգրադ, Սերբիա, շաբաթ, օգոստոսի 8, 2026թ.։ AP Photo/Darko Vojinovic
Խոսելով Ուկրաինայի պաշտպանության մասին ռուսական ագրեսիայից՝ Ուկրաինայի առաջնորդն ասաց, որ զենքի բաշխման վերաբերյալ համաձայնագրեր կան, բայց մատակարարումը բավարար չի եղել։
«Ո՞վ ունի բալիստիկ հրթիռներ և համակարգեր։ Արտադրողը։ Դա առաջին հերթին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է։ Կարո՞ղ են նրանք օգնել։ Մենք աշխատում ենք դրա վրա։ Արդյո՞ք նրանք մեզ ամեն ամիս հրթիռներ կմատակարարեն։ Այո, մենք համաձայնագրեր ունենք։ Բայց արդյո՞ք այդ հրթիռները բավարար են։ Ոչ», – ասաց Զելենսկին։
Մի քանի ամերիկյան լրատվամիջոցներ հաղորդել են Վաշինգտոնի զենքի պաշարների նվազման մասին, որոնք նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերքել է։
Զելենսկին ասել է, որ արտասահմանյան գործընկերներից ՀՕՊ համակարգերի մատակարարումները 2026 թվականին նվազել են նախորդ տարվա համեմատ, և կոչ է արել Եվրոպային ավելի շատ ներդրում կատարել։
«Մենք ասում ենք, որ ամերիկացիները պետք է դրանք մատակարարեն, բայց նաև եվրոպացիները. մենք դա քննարկում ենք նրանց հետ։ Այս լիցենզիաներից մի քանիսի գործընթացը նույնպես երկար ժամանակ է պահանջում։ Եվ սա է ճշմարտությունը», – ասել է Ուկրաինայի նախագահը։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիան ուժեղացնում է «զգայուն» օտարերկրյա ներդրումների ստուգումները
Հունգարիայում իշխող կուսակցությունը նախագահի նոր թեկնածու է առաջադրել. Լուսանկար
Բուլղարիայում ԱԹՍ-ն պայթել է Ուկրաինան Թուրքիային կապող գազատարի մոտակայքում