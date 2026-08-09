ԵՄ-ն կոչ է անում Մետային և TikTok-ին ուժեղացնել մոնիթորինգը և փաստերի ստուգումը

Բրյուսելը «հետևողական կլինի երկուշաբթի օրը», ասել է ԵՄ տեխնոլոգիական ղեկավարը
ԵՄ-ն կոչ է արել Մետային և TikTok-ին «վճռականորեն գործել» ճգնաժամային ժամանակներում ապատեղեկատվությունը կանխելու համար, քանի որ անցյալ շաբաթ Սեուտայի ճգնաժամից հետո ուրբաթ օրը բանակցություններ է վարել երկու հարթակների հետ։
Կարծում են, որ սոցիալական ցանցերում ապատեղեկատվության ալիքը մեծ դեր է խաղացել տասնյակ հազարավոր մարդկանց մահացու հոսքի մեջ Իսպանիայի հյուսիսաֆրիկյան տարածք, այն բանից հետո, երբ սոցիալական ցանցերում տարածվեց Սեուտայի սահմանի բաց լինելու մասին լուրը։
«Հարթակները պետք է վճռականորեն գործեն թվային տարածքի ամբողջականությունը պահպանելու համար, մասնավորապես ճգնաժամային իրավիճակներում», – ասել է տեխնոլոգիական ինքնիշխանության, անվտանգության և ժողովրդավարության հարցերով հանձնակատար Հեննա Վիրկկունենը։
«Մոնիտորինգը պետք է մեծանա, փաստերի ստուգողների հետ համագործակցությունը պետք է ամրապնդվի», – ասել է Վիրկկունենը՝ հավելելով, որ ԵՄ-ն «հետևողական կլինի երկուշաբթի օրը»։
Իսպանիան արագորեն գործի անցավ Սեուտայից մարդկանց հետ ուղարկելու համար՝ երեքշաբթի օրը հայտարարելով, որ հուլիսի վերջին Մարոկկոյից անկլավ մտած 72,000 մարդկանցից բոլորը, բացի 2,000-ից, վերադարձել են։
Դեպքը քննադատվեց աջակողմյան ձայների կողմից՝ որպես ապացույց այն բանի, որ Եվրոպան պաշարված է անվերահսկելի ներգաղթից։ Այն դիվանագիտական խզում առաջացրեց Իսպանիայի և ԵՄ անդամ Իտալիայի միջև, որը կոշտ դիրքորոշում է պահպանում միգրացիայի հարցում։
ԵՄ միգրացիայի հարցերով պատասխանատու Մագնուս Բրուները երեքշաբթի օրը Սեուտայի դեպքը որակեց որպես դաշինքի սահմանային անվտանգության և «ապատեղեկատվության նկատմամբ դիմադրողականության» «փորձարկում»։
Անցումները «սնուցվում էին հանցավոր մաքսանենգության ցանցերի և նաև ապատեղեկատվության կողմից», – ասաց Բրուները՝ միաժամանակ զգուշացնելով, որ «դեռ վաղ է» ասել, թե ով է կանգնած իրավիճակի առցանց «գործիքայինացման» հետևում՝ մաքսանենգներ, թե օտարերկրյա ուժ, ինչպիսին է Ռուսաստանը։
Նա, սակայն, զգուշացրեց, որ ԵՄ-ն «պետք է ամրապնդի սոցիալական ցանցերում ապատեղեկատվության միտումներին հետևելու իր կարողությունները՝ համագործակցելով Եվրոպոլի և ԵՄ մյուս բոլոր գործակալությունների հետ»։
«Golden Owl» տեխնոլոգիական ընկերության կողմից անցկացված բաց կոդով հետաքննությունը «բարձր վստահությամբ» եզրակացրել է, որ միգրանտների հոսքը «դիտավորյալ կազմակերպված գործողություն էր»։
Բաց մի թողեք
«Ապրելու ուժ թոռնիկներս տվեցին». Նարեկ Գրիգորյանն անմահացել է հոկտեմբերի 19-ին Ջրականում. Լուսանկարներ
Հայ Առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնին նախորդող պահքի Բարեկենդանը․ Լուսանկար
Հիշեք, տիկին։ Կան մայրեր, որ հնարավորություն չեն ունեցել վերջին անգամ համբուրելու իրենց որդու ճակատը. Զոհվածի մայրը՝ ՔՊ-ական Թագուհի Ղազարյանին