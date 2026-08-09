09/08/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն կոչ է անում Մետային և TikTok-ին ուժեղացնել մոնիթորինգը և փաստերի ստուգումը

infomitk@gmail.com 09/08/2026 1 min read

Բրյուսելը «հետևողական կլինի երկուշաբթի օրը», ասել է ԵՄ տեխնոլոգիական ղեկավարը

ԵՄ-ն կոչ է արել Մետային և TikTok-ին «վճռականորեն գործել» ճգնաժամային ժամանակներում ապատեղեկատվությունը կանխելու համար, քանի որ անցյալ շաբաթ Սեուտայի ​​ճգնաժամից հետո ուրբաթ օրը բանակցություններ է վարել երկու հարթակների հետ։

Կարծում են, որ սոցիալական ցանցերում ապատեղեկատվության ալիքը մեծ դեր է խաղացել տասնյակ հազարավոր մարդկանց մահացու հոսքի մեջ Իսպանիայի հյուսիսաֆրիկյան տարածք, այն բանից հետո, երբ սոցիալական ցանցերում տարածվեց Սեուտայի ​​սահմանի բաց լինելու մասին լուրը։

«Հարթակները պետք է վճռականորեն գործեն թվային տարածքի ամբողջականությունը պահպանելու համար, մասնավորապես ճգնաժամային իրավիճակներում», – ասել է տեխնոլոգիական ինքնիշխանության, անվտանգության և ժողովրդավարության հարցերով հանձնակատար Հեննա Վիրկկունենը։

«Մոնիտորինգը պետք է մեծանա, փաստերի ստուգողների հետ համագործակցությունը պետք է ամրապնդվի», – ասել է Վիրկկունենը՝ հավելելով, որ ԵՄ-ն «հետևողական կլինի երկուշաբթի օրը»։

Իսպանիան արագորեն գործի անցավ Սեուտայից մարդկանց հետ ուղարկելու համար՝ երեքշաբթի օրը հայտարարելով, որ հուլիսի վերջին Մարոկկոյից անկլավ մտած 72,000 մարդկանցից բոլորը, բացի 2,000-ից, վերադարձել են։

Դեպքը քննադատվեց աջակողմյան ձայների կողմից՝ որպես ապացույց այն բանի, որ Եվրոպան պաշարված է անվերահսկելի ներգաղթից։ Այն դիվանագիտական ​​​​խզում առաջացրեց Իսպանիայի և ԵՄ անդամ Իտալիայի միջև, որը կոշտ դիրքորոշում է պահպանում միգրացիայի հարցում։

ԵՄ միգրացիայի հարցերով պատասխանատու Մագնուս Բրուները երեքշաբթի օրը Սեուտայի ​​դեպքը որակեց որպես դաշինքի սահմանային անվտանգության և «ապատեղեկատվության նկատմամբ դիմադրողականության» «փորձարկում»։

Անցումները «սնուցվում էին հանցավոր մաքսանենգության ցանցերի և նաև ապատեղեկատվության կողմից», – ասաց Բրուները՝ միաժամանակ զգուշացնելով, որ «դեռ վաղ է» ասել, թե ով է կանգնած իրավիճակի առցանց «գործիքայինացման» հետևում՝ մաքսանենգներ, թե օտարերկրյա ուժ, ինչպիսին է Ռուսաստանը։

Նա, սակայն, զգուշացրեց, որ ԵՄ-ն «պետք է ամրապնդի սոցիալական ցանցերում ապատեղեկատվության միտումներին հետևելու իր կարողությունները՝ համագործակցելով Եվրոպոլի և ԵՄ մյուս բոլոր գործակալությունների հետ»։

«Golden Owl» տեխնոլոգիական ընկերության կողմից անցկացված բաց կոդով հետաքննությունը «բարձր վստահությամբ» եզրակացրել է, որ միգրանտների հոսքը «դիտավորյալ կազմակերպված գործողություն էր»։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ապրելու ուժ թոռնիկներս տվեցին». Նարեկ Գրիգորյանն անմահացել է հոկտեմբերի 19-ին Ջրականում. Լուսանկարներ

09/08/2026 infomitk@gmail.com

Հայ Առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնին նախորդող պահքի Բարեկենդանը․ Լուսանկար

09/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հիշեք, տիկին։ Կան մայրեր, որ հնարավորություն չեն ունեցել վերջին անգամ համբուրելու իրենց որդու ճակատը. Զոհվածի մայրը՝ ՔՊ-ական Թագուհի Ղազարյանին

09/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախկին նախագահի որդին խոսել է հոր հիվանդության մասին

09/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տիխանովսկայան ասել է, որ «ծայրահեղական» պիտակը Լուկաշենկոյի վրեժն է

09/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ապրելու ուժ թոռնիկներս տվեցին». Նարեկ Գրիգորյանն անմահացել է հոկտեմբերի 19-ին Ջրականում. Լուսանկարներ

09/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սերբիայի նախագահ Վուչիչը ազդանշան է ուղարկում Բրյուսելին և Մոսկվային՝ Զելենսկիին շքեղությամբ և հանդիսավորությամբ ընդունելով

09/08/2026 infomitk@gmail.com