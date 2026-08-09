Ֆրանսիան ուժեղացնում է «զգայուն» օտարերկրյա ներդրումների ստուգումները

Նոր կանոնը հաջորդում է խորհրդարանական զեկույցին, որը խրախուսում է կառավարությանը պաշտպանել Ֆրանսիայի ռազմավարական ակտիվները։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայի կառավարությունը պետք է կանաչ լույս տա ոչ եվրոպացի ներդրողների կողմից ԵՄ-ից դուրս ֆոնդային շուկայում գրանցված ֆրանսիական ընկերությունների բաժնետոմսերի ավելի քան 10 տոկոսը ձեռք բերելու փորձերին, ասել է վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուն։
«Աշխարհաքաղաքական լարվածության աճի ֆոնին մենք ուժեղացնում ենք զգայուն ոլորտներում օտարերկրյա ներդրումների վերահսկողությունը», – կիրակի օրը X-ում գրել է Ֆրանսիայի առաջնորդը։ «Մեր պատասխանատվությունը կրկնակի է. աջակցել ֆրանսիական բիզնեսի աճին՝ միաժամանակ պաշտպանելով մեր ռազմավարական շահերը»։
Շեմը կկիրառվի կառավարության կողմից նշանակված ոլորտների, այդ թվում՝ պաշտպանության, կարևորագույն ենթակառուցվածքների և հիմնական տեխնոլոգիաների վրա։
Այս տարվա սկզբին Լեկորնյուն խնդրել էր իր կենտրոնամետ աջ կոալիցիայի երեք խորհրդարանականների զեկույց ներկայացնել Ֆրանսիայի տնտեսական անվտանգության վերաբերյալ։
Փաստաթղթում կոչ է արվում «դիրքորոշման արմատական փոփոխության» և կոչ է արվում կառավարությանը «համալիր մոտեցում» ցուցաբերել ռազմավարական ակտիվների պաշտպանության, կարևորագույն մատակարարման շղթաների անվտանգության, կախվածության նվազեցման և տեխնոլոգիական ինքնիշխանության ամրապնդման հարցում։
Շեմի փոփոխության վերաբերյալ մամուլի հաղորդագրության մեջ Լեկորնուի գրասենյակը նշել է, որ կառավարությունը կպատասխանի ցանկացած առաջարկվող օտարերկրյա ներդրման վերաբերյալ ծանուցումից հետո 10 օրվա ընթացքում՝ «խուսափելու ֆինանսական շուկաներում ընկերությունների կապիտալ ներգրավելու կարողության վրա չափազանց մեծ բեռ դնելուց»։
Քայլը նպատակ ունի «պաշտպանվել ԵՄ-ից դուրս ցուցակված ֆրանսիական ընկերություններում ԵՄ անդամ չհանդիսացող ներդրողների կողմից օպորտունիստական ձեռքբերումներից, որոնք կարող են ռիսկեր ներկայացնել ազգային անվտանգության համար», նշվում է հայտարարության մեջ։
Ֆրանսիան նախկինում Covid-19-ի ընթացքում եվրոպական շուկաներում ցուցակված ֆրանսիական ընկերությունների բաժնետոմսերի ավելի քան 10 տոկոսի պլանավորված ձեռքբերումների ստուգման գործընթաց էր սահմանել՝ ճգնաժամի ժամանակ «ռազմավարական ընկերությունները պաշտպանելու» նպատակով։ Միջոցառումը հետագայում դարձավ մշտական և այժմ տարածվում է ԵՄ-ից դուրս ցուցակված ֆրանսիական ընկերությունների վրա։
Նոր կանոնները ուժի մեջ կմտնեն առաջիկա օրերին։
ԵՄ այլ երկրներ, ինչպիսիք են Գերմանիան և Իսպանիան, ունեն նմանատիպ օտարերկրյա ներդրումների ստուգման ռեժիմներ, որոնք որոշակի ռազմավարական ոլորտներում ձեռքբերումների համար կիրառում են 10 տոկոսի շեմ։
Բաց մի թողեք
Սերբիայի նախագահ Վուչիչը ազդանշան է ուղարկում Բրյուսելին և Մոսկվային՝ Զելենսկիին շքեղությամբ և հանդիսավորությամբ ընդունելով
Հունգարիայում իշխող կուսակցությունը նախագահի նոր թեկնածու է առաջադրել. Լուսանկար
Ողջույն Հայաստան. NVIDIA-ի հիմնադիր Ջենսեն Հուանգը շնորհավորել է Firebird-ի ԱԲ գործարանի բացման առիթով. Տեսանյութ