Հունգարիայում իշխող կուսակցությունը նախագահի նոր թեկնածու է առաջադրել. Լուսանկար

Իշխող «Տիսա» կուսակցությունը պետության ղեկավարի պաշտոնում առաջադրել է Գերագույն դատարանի նախկին նախագահ Անդրաշ Բակային։
Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մադյարը հայտնել է, որ խորհրդարանում (իշխող կուսակցությունը մեծամասնություն է կազմում), նախատեսվում է քվեարկությունը անցկացնել օգոստոսի 11-ին։
Հունգարիայի իշխող կուսակցությունը ցանկանում է, որ Օրբանի քննադատ դատավորը լինի նախագահ
Նրա նախորդը՝ Օրբանի դաշնակիցը, ստիպված էր հրաժարական տալ հուլիսին
Հունգարիայի իշխող կուսակցությունը շաբաթ օրը հայտարարեց, որ երկրի հաջորդ նախագահի պաշտոնում ընտրել է նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կողմից ազատված Գերագույն դատարանի նախկին դատավորին։
Նոր ԵՄ-ամետ վարչապետ Պետեր Մագյարի գլխավորած «Տիզա» խորհրդարանական խումբը հայտարարել է, որ պետության ղեկավարի հիմնականում արարողակարգային պաշտոնի համար առաջադրել է Անդրաս Բակայի թեկնածությունը։
Հունգարիայի միապալատ խորհրդարանը երեքշաբթի օրը կնշանակի Օրբանի դաշնակից Թամաշ Սուլյոկի իրավահաջորդին, որը ստիպված էր հրաժարական տալ հուլիսի 19-ին, այն բանից հետո, երբ օրենսդիրները ընդունեցին սահմանադրական փոփոխություն, որը կրճատում էր նրա պաշտոնավարման ժամկետը։
Բական հեռացվել է Հունգարիայի Գերագույն դատարանից 2012 թվականին, այն բանից հետո, երբ դատապարտել է Օրբանի օրոք դատավորների պարտադիր թոշակի անցնելու տարիքը 70-ից 62-ի իջեցնելու քայլը՝ այն անվանելով դատական մաքրագործում։
ԵՄ-ն և ԱՄՆ-ն տարիքային սահմանափակման կրճատումը որակեցին անօրինական, իսկ 2016 թվականին Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը որոշում կայացրեց Բակայի օգտին։
Բակայից առաջ Մադյարը հունգարացի շախմատի լեգենդ Յուդիտ Պոլգարին առաջարկել էր դառնալ նախագահ, սակայն նա մերժել էր առաջարկը։
Տիսզայի օրենսդիրները կազմեցին ևս 10 հնարավոր թեկնածուներից բաղկացած կարճ ցուցակ, և Բական ընտրվեց գաղտնի քվեարկությամբ։
Բաց մի թողեք
Սերբիայի նախագահ Վուչիչը ազդանշան է ուղարկում Բրյուսելին և Մոսկվային՝ Զելենսկիին շքեղությամբ և հանդիսավորությամբ ընդունելով
Ֆրանսիան ուժեղացնում է «զգայուն» օտարերկրյա ներդրումների ստուգումները
Բուլղարիայում ԱԹՍ-ն պայթել է Ուկրաինան Թուրքիային կապող գազատարի մոտակայքում