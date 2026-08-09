Կոսովոյի վարչապետի վրա խորհրդարանում ձվեր են նետել, քանի որ քաղաքական ճգնաժամը սրվում է. Լուսանկար

Դեպքը ստիպեց խորհրդարանին դադարեցնել նիստը և բարձրացրեց ևս մեկ արտահերթ ընտրությունների հավանականությունը
Կոսովոյի խորհրդարանը ստիպված էր կասեցնել աշխատանքը շաբաթ օրը, երբ ընդդիմադիր պատգամավորը ձվերով հարվածեց ժամանակավոր վարչապետ Ալբին Կուրտիին, քանի որ երկարատև քաղաքական ճգնաժամը սպառնում է հանգեցնել ևս մեկ արտահերթ ընտրությունների։
Եվրոպայի ամենաերիտասարդ ժողովրդավարությունը երկու տարուց էլ պակաս ժամանակահատվածում երեք ընտրությունների է բախվել, որոնց հաջորդական խորհրդարանները փլուզվել են խորը քաղաքական բաժանումների պատճառով։
Կուրտին, որը մի քանի օր շարունակ բանակցություններ էր վարում ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ նոր նախագահի ընտրության շուրջ, փորձեց հետաձգել կարևոր քվեարկությունը, երբ պատգամավոր Թիմե Կադրիջայը նետեց դեղնուցով լի արկերը։
«Ամոթ ձեզ», – գոռաց Կադրիջայը՝ ձվերը նետելով խորհրդարանի առաջին շարքում նստած առաջնորդի վրա։
Նիստի նախագահը կոչ արեց կտրել ուղիղ հեռարձակումը, քանի որ անվտանգությունը շտապեց պաշտպանել Կուրտիին։
Սակայն առաջնորդը, կարծես, անվրդով էր միջադեպից և ասաց, որ եթե իր վրա ձվեր նետելը երկխոսության գինն է, «ես ուրախ եմ վճարել այս գինը»։
51-ամյա նախագահը ծանոթ է խորհրդարանական խափանումներին, քանի որ իր կուսակցության անդամները նախկինում արցունքաբեր գազ էին կիրառել դահլիճում՝ բողոքելով քվեարկության դեմ, երբ նրանք ընդդիմադիր էին։
Կուրտիի «Վետեվենդոսյե» կուսակցությունը հունիսին կայացած վերջին ընտրություններում հաղթանակ տարավ՝ բավարար մեծամասնությամբ կառավարելու համար, բայց դեռևս անհրաժեշտ է երկու երրորդի մեծամասնություն՝ նոր նախագահ ընտրելու համար, ինչը նախկին ակտիվիստին բանակցություններ է վարում ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ։
Մինչ այժմ ոչ մի կողմ չի համաձայնվել թեկնածուի շուրջ, ինչը Կուրտիին թողել է ծանոթ փակուղու մեջ։
Սակայն, ուրբաթ օրը խորհրդարանի խոսնակ ընտրելու սահմանադրական վերջնաժամկետի ավարտից հետո, Կոսովոյի քաղաքական դաշտը կրկին հայտնվել է հետագա անորոշության մեջ։
Մրցակից պատգամավորները սպառնացել են դատական հայց ներկայացնել Կուրտիի՝ բանակցությունների համար լրացուցիչ ժամանակ տրամադրելու խնդրանքի կապակցությամբ, և դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք նրա՝ խոսնակի ընտրությունը հետաձգելու խնդրանքը թույլատրվելու է շարունակել։
Շաբաթ օրվա ձվադրումը, որը ընդհատեց նիստը նախքան որոշում կայացնելը, դադարեցրեց խորհրդարանի աշխատանքը, և մեկ այլ նիստ դեռևս չի նշանակվել։
Բաց մի թողեք
Եվրոպայի միգրացիոն քաղաքականության իրական խնդիրը
Սանչեսի և Մելոնիի միջև բախումը վերադարձնում է սահմանները և գլխացավեր զբոսաշրջիկների համար
ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերության հետ կապված հինգ անձանց նկատմամբ՝ Ուկրաինայի վրա հարձակումներից հետո