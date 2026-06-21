21/06/2026

EU – Armenia

Կա 1 զnh, 6 վիրավnր. ողբերգական վթար՝ Արագածոտնի մարզում. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 21/06/2026 1 min read

Երեկ՝ հունիսի 20-ին, խոշոր ու ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։

Ժամը 23։00-ի սահմաններում Երևան-Վանաձոր ավտոճանապարհի 42 կմ հատվածում, Մուղնիի վարչական տարածքում ճակատ ճակատի բախվել են «Chevrolet Volt» մակնիշի և «Opel» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Shamshyan.com-ի հաղորդմամբ՝ վթարի հետևանքով 7 հոգի, որոնց առաջինը օգնության են հասել քաղաքացիները, վթարի հարևանությամբ գործող բենզագազալցակայանների աշխատակիցներն ու ըստ դեպքի վայում հավաքվածների օպերատիվորեն ժամանած «Աշտարակ» բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խմբերը տեղափոխվել են«Աշտարակ» բժշկական կենտրոն։

Մինչ կժամաներ քննչական խումբը հիվանդանոցից ահազանգ է ստացվել ոստիկանության Աշտարակի բաժին, որ վիրավորներից մեկը գիտակցության չգալով մահացել է։

Դեպքի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում են ավտոմեքենաների սեփականատարերի, վարորդների, մահացածի և վիրավորների ինքնությունը։

Քննիչի հանձնարարականով ավտոմեքենաները տեղափոխվել են ոստիկանության Աշտարակի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Տավուշի մարզում տեղացած կարկուտը մեծ վնաս է հասցրել գյուղատնտեսական մշակաբույսերին, պտղատու այգիներին

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուռեկիում ծովային հոսանքը քշել է չորս մարդու, նրանցից մեկը խեղդվել է

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտովթար՝ Երևանում․ Դավիթ Բեկ փողոցում բախվել են «Mitsubishi»-ն և «Dodge»-ը. Լուսանկար

20/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության ապահովումը քաղաքական մեծ կարևորություն ունի

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարձակում Կրասնոդարի առևտրի կենտրոնում․ մեկ կին զոհվել է. Լուսանկար

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ առողջապահության նախարարը շնորհավորել է բուժաշխատողներին մասնագիտական տոնի առթիվ

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորմուզի նեղուցը շարունակում է փակ մնալ

21/06/2026 infomitk@gmail.com