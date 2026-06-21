TRIPP. ՊԱՏՐԱՆՔ և ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. (ի լրումն Արա Պապյանի հետազոտությունների)
Մինչ հանրային դիսկուրսը ողողված է «Խաղաղության խաչմերուկի» ու տարածաշրջանային ապաշրջափակման բանաստեղծական թեզերով, սառը աշխարհառազմավարական իրողությունները գծում են միանգամայն այլ պատկեր։ Խոսքը TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) նախագծի մասին է, որն իրենից ներկայացնում է բարդ կորպորատիվ, իրավական և ենթակառուցվածքային մի համակարգ, որտեղ Հայաստանի դե յուրե ինքնիշխանությունը պահպանվում է, սակայն դե ֆակտո կառավարումը ենթարկվում է լուրջ սահմանափակման։
Ինչու՞ են Թուրքիան ու Ադրբեջանը հսկայական միլիարդներ ներդնում Հայաստանը շրջանցող ենթակառուցվածքների մեջ։
Որպեսզի հասկանանք, որ ապաշրջափակման պատրանքներն արդեն բախվել են գետնի վրա առկա իրողություններին, բավական է նայել այն ենթակառուցվածքներին, որոնք Հայաստանի սահմաններից դուրս կառուցվել և կառուցվում են ահռելի տեմպերով։
Արևելքում (Ադրբեջանի հատված) Բաքուն արագացված տեմպերով ավարտին է հասցնում Հորադիզ–Աղբենդ երկաթուղային գիծը, որն ունի 110.4 կիլոմետր երկարություն։ 2026 թվականի հունիսի դրությամբ այս ռազմավարական զարկերակը պատրաստ է շուրջ 85%-ով։ Սա տեղական նշանակության գիծ չէ. այն ունի տարեկան 15 միլիոն տոննա թողունակություն և 22.5-ից մինչև 25 տոննա առանցքային ծանրաբեռնվածության հզորություն։ Այս երկաթգծի վրա արդեն իսկ կառուցվել են՝
– 9 գերժամանակակից կայարաններ՝ Հորադիզ, Վերին Մարջանլի, Շյուքյուրբեյլի, Սոլթանլի, Գումլագ, Հաքարի, Մինջիվան, Բարթազ և անմիջապես Հայաստանի սահմանագծին գտնվող Աղբենդը,
– 40-ից ավելի կամուրջներ, ներառյալ Հաքարի գետի վրայով ձգվող Ադրբեջանի ամենաերկար երկաթուղային կամուրջը (418 մետր),
– 4 հսկայական թունելներ և շուրջ 600 այլ ինժեներական կառույցներ։ Այս ամենին զուգահեռ արդեն պատրաստ է 123.5 կիլոմետր երկարությամբ 4-6 գոտիանոց ավտոմայրուղին։
Արևմուտքում (Թուրքիա և Նախիջևան), անցնելով Սյունիքի հայկական 43 կիլոմետրանոց հատվածը, պատկերն ավելի ցնցող է դառնում։ Ադրբեջանն արդեն իսկ սկսել է Նախիջևանի 180 կիլոմետրանոց երկաթուղային ցանցի (Օրդուբադից մինչև Սադարակ) ամբողջական արդիականացումը։ Իսկ Թուրքիայի տարածքում ընթանում է աշխարհի ամենաթանկարժեք և տեխնիկապես հագեցած նախագծերից մեկը՝ Կարս–Իգդիր–Արալըք–Դիլուջու (KIAD) երկաթուղին։
Մինչ Անկարան Երևանին զբաղեցնում է «Գյումրի-Կարս» հին երկաթուղու բացման շուրջ ստեղծված աշխատանքային խմբերով, սեփական տարածքում ներդնում է 2.4 միլիարդ եվրո (շուրջ 2.8 միլիարդ դոլար)՝ կառուցելու համար միանգամայն նոր, 224 կիլոմետրանոց երկաթգիծ, որը զուգահեռ է հայկական սահմանին և փաստացի շրջանցում է այն։
Թուրքիայի Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարության տվյալներով՝ երկաթուղու շինարարության ամբողջական ներդրումային արժեքը գնահատվում է շուրջ 6.05 միլիարդ դոլար։ Սա նշանակում է, որ ներգրավված 2.8 միլիարդ դոլարի արտաքին վարկը ծածկում է ծախսերի միայն մի մասը (մոտ 45%-ը), իսկ մնացած ավելի քան 3 միլիարդ դոլարի հարցը դեռ պիտի լուծվի։
Այս գիծն ունենալու է՝
– 7 հսկայական կայարաններ՝ Դիգոր, Տուզլուջա, Իգդիր, Քարաքոյունլու, Արալըք, սահմանային Դիլուջու և Սուբաթան բեռնատար հանգույցը,
– 5 մեծ երկաթուղային թունել (ընդհանուր՝ 11,373 մետր),
– 19 միացյալ սյունաշարային անցումներ (4,702 մետր),
– 10 մեծ կամուրջներ, 3 հսկա ուղեկամուրջներ (3,478 մետր),
– 144 ստորգետնյա և 27 վերգետնյա անցումներ, 480 ջրթող խողովակներ և 6 փոխարկման հանգույցներ։
Այս թվերն ու ենթակառուցվածքների մասշտաբներն անհերքելի վառ ապացույց են այն բանի, որ Թուրքիան և Ադրբեջանն արդեն գործնականում չեզոքացրել են Հայաստանի ներքին երկաթուղային ցանցի (Գյումրի, Երևան) ներգրավման տնտեսական իմաստը։ Նրանք կառուցում են զուգահեռ, ինքնաբավ համակարգ, որտեղ Սյունիքի հարավային շերտն ընդամենը ծառայելու է որպես փակ տարանցիկ խողովակ։
TRIPP նախագծի տեխնիկական պարամետրերը ցույց են տալիս, որ սովորական քաղաքացիական ուղու քողի տակ ստեղծվում է երկակի նշանակության հզոր ռազմական ենթակառուցվածք։
– Սյունիքում և KIAD նախագծում կիրառվում են UIC 60 ստանդարտի ռելսեր, որտեղ յուրաքանչյուր մետրը կշռում է 60 կգ։ Սրանք հատուկ կարծրացած պողպատից պատրաստված ռելսեր են, որոնք զուգակցվում են CWR – Continuous Welded Rail տեխնոլոգիայի հետ (անընդհատ զոդված ռելսեր)։ Սա երաշխավորում է գնացքների անձայն, արագընթաց և հարթ ընթացքը։
– Ենթակառուցվածքը նախագծված է յուրաքանչյուր սռնու վրա 22.5-ից մինչև 25 տոննա ծանրաբեռնվածության հաշվարկով։ Սովորական քաղաքացիական առևտրային բեռների համար սա ավելորդ հզորություն է։ Այս չափանիշը կենսական է ծանր զրահատեխնիկայի՝ տանկերի (թուրքական «Altay» կամ ադրբեջանական «T-90», որոնց քաշն անցնում է 60 տոննայից), հրթիռային համակարգերի և ծանր հրետանու արագ ու անխափան փոխադրման համար։ Սովորական ռելսերը նման ծանրության տակ պարզապես կդեֆորմացվեին։
– Ճանապարհի ողջ երկայնքով կառուցվող կամուրջները, թունելներն ու սյունաշարային անցումները համապատասխանում են NATO Envelope M գաբարիտային ստանդարտին։ Սա նշանակում է, որ դրանց բարձրությունն ու լայնությունը զգալիորեն գերազանցում են ստանդարտ բեռնարկղերի չափսերը՝ ապահովելով մեծաչափս ռազմական տեխնիկայի անարգել անցումը։
– Երթևեկության կառավարման եվրոպական համակարգի ERTMS Level 2 ներդրումը վերացնում է ֆիզիկական լուսակիրները։ Կառավարումն իրականացվում է թվային ռադիոալիքների (GSM-R/5G-R) միջոցով, ինչը թույլ է տալիս գնացքներին ընթանալ միմյանց շատ մոտ հեռավորությամբ՝ ավելացնելով թողունակությունը 30-40%-ով։
TRIPP նախագծի իրավական ճարտարապետությունը ստեղծում է մի իրավիճակ, որտեղ Հայաստանը պահպանում է սեփականության իրավական տիտղոսն ու դրոշը Սյունիքում, սակայն փաստացի կառավարումն ու օրենսդրական վերահսկողությունը պատվիրակում է օտարերկրյա սուբյեկտներին։
– Նախագիծն իրականացնող «TRIPP Development Company»-ում (TDC) Հայաստանն ունի ընդամենը 26% բաժնեմաս, մինչդեռ 74%-ը պատկանում է ամերիկյան կողմին՝ ի դեմս պետական DFC (International Development Finance Corporation) գործակալության։
– 26%-ը Հայաստանին տալիս է վետոյի իրավունք բացառապես սահմանափակ ռազմավարական հարցերում, ինչպիսիք են երթուղու փոփոխությունը կամ բաժնետերերի կազմը։ Սակայն ընկերության ամենօրյա գործառնական կառավարումն իրականացվում է 74% ձայներով՝ առանց Երևանի համաձայնության։
– TRIPP շրջանակային համաձայնագրի 11-րդ հոդվածն ամրագրում է, որ ՀՀ օրենսդրության և պայմանագրի միջև հակասության դեպքում գերակայում է TRIPP պայմանագիրը։ Սա Սյունիքում ստեղծում է «իրավական անկլավ»։
– Հայաստանը պարտավորվել է ընդունել ներքին օրենսդրական բացառություններ երեք առանցքային օրենքներից՝
1. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք. Շեղումն անհրաժեշտ է, որպեսզի 26% ունեցող Հայաստանին տրվեն վետոյի սահմանափակ իրավունքները, որոնք ստանդարտ օրենսդրությամբ հասանելի չեն փոքրամասնությանը։
2. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք. TDC-ն ազատվում է պետական տենդերներից, ինչը նրան թույլ է տալիս առանց մրցույթների ընտրել կապալառուներին։
3. «Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» ՀՀ օրենք. Պետությունը զրկվում է ծրագրերի տնտեսական արդյունավետության գնահատման փուլից և պարտավոր է ավտոմատ կերպով ստորագրել կոնցեսիոն պայմանագիր յուրաքանչյուր նոր դուստր ձեռնարկության հետ։
Եթե Հայաստանը փորձի իրավական վեճ սկսել TDC-ի որոշումների դեմ, նա ստիպված է լինելու դատվել մի ընկերության դեմ, որի մեծամասնական սեփականատերը ԱՄՆ կառավարական գործակալությունն է։ Սա ցանկացած տնտեսական վեճ վայրկենապես վերածելու է ծանր դիվանագիտական ճնշման Վաշինգտոնի կողմից։ Ավելին, համաձայնագրով պարտադիր միջազգային արբիտրաժ նախատեսված չէ. վեճերը լուծվելու են բացառապես փոխադարձ խորհրդակցությունների միջոցով, որտեղ ուժերի հարաբերակցությունը հօգուտ ԱՄՆ-ի է։
TRIPP նախագծի ամենախոցելի և քննարկվող կողմերից մեկը Ադրբեջանի անուղղակի, բայց շատ շոշափելի ներկայությունն է ֆինանսական սխեմաների միջոցով։
– 2026 թվականի հունվարին Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում Ադրբեջանի պետական նավթային հիմնադրամը (SOFAZ) 1.5 միլիարդ դոլարի ռազմավարական գործընկերության պայմանագիր է ստորագրել BlackRock ներդրումային հսկայի և նրա դուստր՝ Global Infrastructure Partners (GIP) ընկերության հետ։ Այս ներդրումները թիրախավորում են «Միջին միջանցքի» ենթակառուցվածքները։
– ԱՄՆ պետդեպարտամենտի հովանու ներքո Սյունիքի 43 կմ հատվածի տեղազննումն ու երկաթուղու նախագծումը պատվիրակվել է ամերիկյան AECOM ինժեներական հսկային։
– Ֆինանսական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ BlackRock-ը հանդիսանում է AECOM-ի խոշորագույն բաժնետերերից մեկը՝ տնօրինելով բաժնետոմսերի շուրջ 12%-ը։ Սա նշանակում է, որ BlackRock-ը, կառավարելով ադրբեջանական նավթադոլարները և տիրապետելով նախագծող ընկերության որոշիչ փայաբաժնին, կարող է ճնշում գործադրել AECOM-ի վրա՝ նախագծի տեխնիկական և անվտանգային պարամետրերը Բաքվի պահանջներին հարմարեցնելու համար։
Վերջնական շահառուի քողարկում. սա իրավաբանական այն խորամանկ սխեման է, որտեղ BlackRock-ը կարող է բաժնեմաս ձեռք բերել TRIPP-ն իրականացնող TDC ընկերությունում։ Թղթի վրա բաժնետերը կձևակերպվի որպես ամերիկյան հիմնադրամ, սակայն այդ հիմնադրամում ներդրված կապիտալը կարող է պատկանել հենց SOFAZ-ին։ Հայաստանի համար իրավաբանորեն անհնար կլինի ապացուցել ադրբեջանական կապիտալի ներկայությունը, քանի որ ներդրումային հիմնադրամներում իրական ներդրողների անունները պահվում են գաղտնի։ Ավելին, BlackRock-ն ու ադրբեջանական պետական SOCAR-ը համատեղ կառավարում են Թուրքիայի խոշորագույն կոնտեյներային տերմինալները, որտեղ հանգրվանելու են Սյունիքով անցնող բեռները։
TRIPP նախագծի գործնական իրականացումը Սյունիքի հարավային շրջանների (Մեղրի, Ալվանք, Շվանիձոր, Նռնաձոր) գյուղատնտեսության և ժողովրդագրության համար կրում է ճակատագրական բնույթ։
– Ըստ նախնական ինժեներական տվյալների՝ AECOM-ի նախագծած ազդեցության կամ բուֆերային գոտին ունենալու է 5-6 կմ լայնություն և 42 կմ երկարություն։ Սա կազմում է շուրջ 210-252 կմ² տարածք։
– Մեղրի խոշորացված համայնքի ընդհանուր տարածքը 664 կմ² է։ Սա նշանակում է, որ համայնքի հողերի 31.6%-ից մինչև 38%-ը անցնելու է հատուկ, խիստ սահմանափակված ֆիզիկական և իրավական ռեժիմի տակ։
– Գերակա հանրային շահի ներքո պետությունը սեփական միջոցներով հարկադիր կարգով խլելու է մասնավոր սեփականություն հանդիսացող այգիները, արոտավայրերն ու հողերը և 99 տարով (49+50) հանձնելու է TDC-ին՝ բացառիկ օգտագործման իրավունքով։
– Ճանապարհն ու երկաթգիծն անցնելու են Արաքսի հունի անմիջական երկայնքով և երկկողմանի ցանկապատվելու են բարձր պատնեշներով։ Սա ֆիզիկապես կտրելու է տեղի գյուղացիներին Արաքսի վրա գտնվող իրենց ոռոգման պոմպակայաններից և բերրի այգիներից, ինչպես նաև անասունների բնական ճանապարհից դեպի ձմեռային արոտավայրեր։
Մեղրիի նուռն ու թուզը դառնում են աշխարհաքաղաքականության զոհ, իսկ Արաքսի ափը՝ հայ գյուղացու համար անհասանելի գոտի։
Տնտեսական կենսունակության կորուստը, զուգորդված իրենց տների կողքով անցնող փաստացի «արտատարածքային փակ միջանցքի» հոգեբանական ճնշմամբ, որտեղ ՀՀ պետական ուժային կառույցները չունեն լիարժեք տեսանելի վերահսկողություն, անխուսափելիորեն հանգեցնելու է Սյունիքի հարավային համայնքներից երիտասարդ բնակչության արտագաղթին և տարածքի դատարկմանը։
Ինչպե՞ս պահպանել Հայաստանի ինքնիշխանությունը թղթի վրա, բայց միաժամանակ բավարարել Ալիևի՝ ադրբեջանցիների հայ սահմանապահի երես չտեսնելու պահանջը։ Լուծումը հիբրիդային «Front Office / Back Office» մոդելն է։
– Front Office (Առաջնային գրասենյակ). Սահմանային անցակետերում բեռների և անձնագրերի հետ անմիջական ֆիզիկական շփումն իրականացնում է մասնավոր օպերատորը։ Այստեղ առնչվում են միայն մասնավոր սպասարկող ընկերության աշխատակիցների հետ։
– Back Office (Ետին գրասենյակ). ՀՀ սահմանապահներն ու մաքսավորները նստելու են առանձին սենյակներում և գործընթացին հետևելու են բացառապես թվային էկրանների ու սկաներների միջոցով։
Անխոչընդոտ տարանցումն ապահովելու համար AECOM-ը նախագծում է գերժամանակակից համակարգեր՝
– Էլեկտրոնային հայտարարագրումը նախապես է իրագործվում, որպեսզի սահմանին կանգառը տևի ընդամենը րոպեներ՝ QR-կոդերի ընթերցման համար։
– Կիրառվում են ոչ ինտրուզիվ հսկողության (NII) համակարգեր, որոնք թույլ են տալիս զննել բեռն առանց բեռնարկղը բացելու։
– Կիրառվում են նեյտրոնային ակտիվացման սկաներներ. Միակ տեխնոլոգիան է, որը ճառագայթման միջոցով հայտնաբերում է պայթուցիկներին բնորոշ ազոտի բարձր պարունակությունը։
– Արհեստական բանականությամբ աշխատող ծրագիրը (AI-Enabled ATR) վայրկենապես համադրում է սկան պատկերը զենքերի 3D մոդելների հետ։
Այս թվային վերահսկողությունը ստեղծում է կատարյալ խոցելիություն Back Office-ի համար։ Մասնավոր օպերատորը՝ Front Office-ը կարող է «աչք փակել» կեղծ հայտարարագրերի վրա կամ սիմուլյացիայի ենթարկել տեխնիկական խոտաններ (սարքավորումների ժամանակավոր անսարքություն) հենց այն ժամերին, երբ ճանապարհով անցնում են զգայուն կամ ռազմական բեռներ։ Բացի այդ, թեև օպերատորի ընտրությունը պահանջում է ՀՀ համաձայնությունը, Բաքուն կարող է օգտագործել համատեղ ձեռնարկություններ կամ օֆշորային ընկերություններ՝ ներկայանալով որպես «արևմտյան» կամ «միջազգային» օպերատոր։
Հակառակ տարածվող թեզերի, թե TRIPP-ը տնտեսական թռիչք է ապահովելու, ռեալ հաշվարկները ցույց են տալիս հակառակը։
– Հայաստանը տրանզիտից եկամուտ է ստանալու ոչ թե որպես պետական տուրք, այլ որպես TDC ընկերության զուտ շահույթի 26% բաժնետեր։ Գործառնական ծախսերն ու DFC-ի տրամադրած վարկերի սպասարկումը հանելուց հետո, Հայաստանի տարեկան զուտ եկամուտը կարող է կազմել ընդամենը 1-1.5 միլիոն դոլար, ինչը չնչին գումար է Սյունիքում արված տարածքային և իրավական զիջումների դիմաց։
(Տես՝ Արա Պապյան https://www.youtube.com/watch?v=TlU8IiskeH8… Գագիկ Աղաջանյան https://www.youtube.com/watch?v=z_si5vWPTmY )
– Համաձայնագրով TDC-ն և նրա բոլոր դուստր ձեռնարկություններն ազատվում են գրեթե բոլոր գործառնական հարկերից, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանի պետական բյուջեն զրկվում է հարկային վերահսկողության գործիքներից։
– Քանի որ բեռները լինելու են կապարակնքված, իսկ Սյունիքի հատվածում չեն նախատեսվում բեռնատար կայարաններ, հայկական բիզնեսը ֆիզիկապես զրկվում է այդ բեռնահոսքից օգտվելու կամ սեփական ապրանքները բարձելու հնարավորությունից։
Ամփոփելով TRIPP նախագծի իրական պատկերը՝ ակնհայտ է դառնում, որ Հայաստանը կանգնած է ռազմավարական բարդ առևտրի առջև։ Սյունիքի հարավային սահմանին ստեղծվում է «արտատարածքային փակ միջանցք», որն օգտագործում է հայկական հողը, բայց մեկուսացնում է հայկական տնտեսությունն ու իրավական համակարգը։ Մինչդեռ Թուրքիան և Ադրբեջանը պատրաստ են միլիարդավոր դոլարներ ծախսել այս նոր ճանապարհի վրա, որպեսզի ազատվեն Վրաստանից ունեցած կախվածությունից։ Վրացական երթուղին երկար է (ավելի քան 240 կմ) և լիովին ենթարկվում է վրացական օրենքներին։ Իսկ Հայաստանի պարագայում Սյունիքի ընդամենը 43 կիլոմետրանոց հատվածի վրա նրանք ստացել են իրականում անխոչընդոտ և արտատարածքային (էքստերիտորիալ) անցման իրավունքներ։ Եվ նրանք վճարում են այդ հսկայական գումարները Հայաստանի վերահսկողությունը չեզոքացնելու և իրենց սեփական, լիովին վերահսկվող անխոչընդոտ միջանցքն ունենալու դիմաց։
Հայաստանը կամավոր զիջում է իր ֆունկցիոնալ և իրավական ինքնիշխանության մի զգալի մասը։ Սակայն, արդյո՞ք պետության վերածումը լոկ արտաքին ուժերի շահերին սպասարկող «աշխարհագրական հարթակի» կարող է երաշխավորել տևական և անվտանգ խաղաղություն, թե՞ սա հերթական աշխարհաքաղաքական պատանդառությունն է, ցույց կտա միայն ժամանակը։
Այս ամենի խորքում, սակայն, մնում է չլուծված գլխավոր հանելուկը․ ո՞րն է Վաշինգտոնի իրական շարժառիթը Սյունիքի այս ցամաքային շերտը տնօրինելու հարցում։ Արդյո՞ք դա Կենտրոնական Ասիայի հսկայական բնական պաշարներին տիրանալու տնտեսական նպատակն է, թե՞ Իրանի շուրջ օղակը սեղմելու աշխարհառազմավարական գերխնդիրը։
Թե՞ TRIPP-ը ոչ թե ճանապարհ է, այլ մի ահռելի, անտեսանելի կողպեք՝ տեղադրված Թուրքիայի կենսական զարկերակի վրա։
Մի բան հաստատ է։ Այսօր, 21-րդ դարում, պատերազմներից ու ռազմական բախումներից անհամեմատ ավելի զորեղ ու գործուն մեխանիզմ է միջպետական լոգիստիկ կապուղիները վերահսկելը։ Հակառակորդին հաղթում է նա, ով տիրանում է դրանց։
Գրել է Քրիստինա Ադամյանը
Բաց մի թողեք
Փաշինյանի վտանգավոր ինքնախաբեությունը
Մեզ համար կենսական նշանակություն ունի «Ազգ-Տաճար»-«Ազգ-Բանակ» հայեցակարգ-համակարգը. Բագրատ Սրբազան
Աննախադեպ հետընտրական ճգնաժամ․ յոթ ուժ ընդդեմ պաշտոնական արդյունքների