Հայտնի է՝ ով է ընտրվել ԱԺ նախագահի թեկնածու

Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է , որ ԱԺ նախագահի ՔՊ-ի թեկնածու է ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը։
Հիշեցնենք, որ այսօր տեղի է ունեցել Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նիստը, որին մասնակցել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիստի ընթացքում ՔՊ-ականներն ընտրել են ԱԺ նախագահի ՔՊ-ական թեկնածուին։
Քաղաքական որոշումը կայացված է։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ռուբեն Ռուբինյանը`անդրադառնալով ԱԺ նախագահի թեկնածու ընտրվելուն։
«Մեր վարչության ընթացակարգերը ընտրություններում միշտ նման են հիմնականում, թեկնածուները ելույթներ են ունենում, հարցեր, եզրափակիչ ելույթներ, հետո քվեարկություն։
Այս դեպքում էլ թեկնածուները ներկայացրել են իրենց տեսլականը, առավելություններն են փորձել ընդգծել, գրանցվել է այն արդյունքը, որը գրանցվել է։ Ես չեմ կարող ասել սպասելի էր, թե անսպասելի, բայց շոյված եմ արդյունքից, վստահությունն ինձ համար պարտավորեցնող է, բայց ես չեմ կարող ասել, որ ինչ-որ բան պիտի ավելի լավ անեմ, քան նախորդ նախագահը։
Ես կարծում եմ, որ պարոն Սիմոնյանը շատ լավ ԱԺ նախագահ է եղել, ի դեպ առաջին ԱԺ նախագահն է, որը ամբողջ ժամկետը նախագահել է, ՀՀ պատմության մեջ նման բան չի եղել, պարոն Կոնջորյանը փայլուն խմբակցության ղեկավար է եղել, միասին անցել ենք մեծ փորձությունների միջով, ի վերջո մեր աջակցությամբ և մասնակցությամբ է տեղի ունեցել խաղաղության հաստատումը և մենք նպատակաուղղված ենք միասին շարունակել աշխատել։
Քաղաքական առումով որոշումը կայացված է»,- ասաց Ռուբինյանը։
Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը՝ «Քաղաքացիական պայմանագրի» վարչության նիստից հետո լրագրողների հետ ունեցած զրույցումհայտնել էր, որ քննարկման և փակ-գաղտնի քվեարկության արդյունքում Ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու է ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը։
«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության անդամ, ԱԺ ՔՊ խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը շնորհավորել է Ռուբեն Ռուբինյանին՝ ԱԺ նախագահի թեկնածու ընտրվելու կապակցությամբ։
«Շնորհավորում եմ իմ գործընկեր Ռուբեն Ռուբինյանին` 9-րդ գումարման ԱԺ նախագահի թեկնածու ընտրվելու կապակցությամբ: Վստահ եմ, որ նա կկատարի այս աշխատանքը մեծ պատասխանատվությամբ և արդյունավետորեն»,- գրել է Կոնջորյանը սոցցանցի իր էջում։
Բաց մի թողեք
Խցանման դեպքում խաչմերուկ մտնելն արգելված է․ կանոնի խախտումը կառաջացնի տուգանք և տուգանային միավորի կորուստ. Տեսանյութ
Ֆոն դեր Լեյենը կայցելի Փաշինյանին՝ Հայաստանի կողմից ԵՄ-ի օգտին քվեարկելու համար
Կարևորվել է ՀՀ-ԵՄ կապակցվածության գործընկերության մասին ստորագրված համատեղ հայտարարությունը. Լուսանկարներ