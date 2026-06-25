25/06/2026

EU – Armenia

35 տարի շարունակ լեհերն ու գերմանացիները ապացուցել են, որ խաղաղությունը, բարեկամությունը հնարավոր են

infomitk@gmail.com 25/06/2026 1 min read

35 տարի առաջ Լեհաստանը և Գերմանիան բարիդրացիության համաձայնագիր են ստորագրել, չնայած այն հանգամանքին, որ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ երկու երկրները բարիկադների հակառակ կողմերում են եղել, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը Գդանսկում Ուկրաինայի վերակառուցման վերաբերյալ համաժողովի բացման ժամանակ։

Մերցը Գերմանիայի և Լեհաստանի օրինակով բացատրել է, որ եվրոպական տարածաշրջանում հարևանների միջև բարեկամությունը հնարավոր է նույնիսկ այն դեպքում, երբ նրանք դժվարին պատմություն են ունեցել։

Մերցը նշել է, որ իր համար հատուկ պահ է Գդանսկում լինելը որպես Գերմանիայի ներկայացուցիչ։ «35 տարի շարունակ լեհերն ու գերմանացիները ապացուցել են, որ նույնիսկ գերմանացիների կողմից Լեհաստանի և լեհ ժողովրդի դեմ կատարված սարսափելի հանցագործություններից հետո խաղաղությունը, բարիդրացիական հարաբերություններն ու բարեկամությունը հնարավոր են», – ասել է Մերցը։ «Ես շատ շնորհակալ եմ լեհ ժողովրդին դրա համար», – ընդգծել է նա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գերմանիան «ղեկն իր ձե՞ռքն է վերցնում»․ Մերցը դիմել է Մոսկվային

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան ստանում է ԵՄ-ի 90 միլիարդ եվրո վարկից առաջին 3.2 միլիարդը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիային չի կարելի թողնել ինքնուրույն որոշելու իր ապագան

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կարո՞ղ է Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան ուժերը պատճենել-փոստացնել Մելոնիի մեթոդը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավրամոպուլոսը չի արդարացվել, ասում է Եվրոպական հանձնաժողովը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախագահն ընդդեմ խորհրդարանի. Մետսոլան անտեսում է Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին՝ փորձելով պարտադրել երեխաների նկատմամբ բռնության մասին օրենքը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ցանկանում է, որ ազդեցիկ անձինք լուսաբանեն իր գագաթնաժողովները, բայց միայն այն դեպքում, եթե նրանք սիրում են դաշինքը

25/06/2026 infomitk@gmail.com