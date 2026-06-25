35 տարի շարունակ լեհերն ու գերմանացիները ապացուցել են, որ խաղաղությունը, բարեկամությունը հնարավոր են

35 տարի առաջ Լեհաստանը և Գերմանիան բարիդրացիության համաձայնագիր են ստորագրել, չնայած այն հանգամանքին, որ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ երկու երկրները բարիկադների հակառակ կողմերում են եղել, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը Գդանսկում Ուկրաինայի վերակառուցման վերաբերյալ համաժողովի բացման ժամանակ։
Մերցը Գերմանիայի և Լեհաստանի օրինակով բացատրել է, որ եվրոպական տարածաշրջանում հարևանների միջև բարեկամությունը հնարավոր է նույնիսկ այն դեպքում, երբ նրանք դժվարին պատմություն են ունեցել։
Մերցը նշել է, որ իր համար հատուկ պահ է Գդանսկում լինելը որպես Գերմանիայի ներկայացուցիչ։ «35 տարի շարունակ լեհերն ու գերմանացիները ապացուցել են, որ նույնիսկ գերմանացիների կողմից Լեհաստանի և լեհ ժողովրդի դեմ կատարված սարսափելի հանցագործություններից հետո խաղաղությունը, բարիդրացիական հարաբերություններն ու բարեկամությունը հնարավոր են», – ասել է Մերցը։ «Ես շատ շնորհակալ եմ լեհ ժողովրդին դրա համար», – ընդգծել է նա։
Բաց մի թողեք
Գերմանիան «ղեկն իր ձե՞ռքն է վերցնում»․ Մերցը դիմել է Մոսկվային
Ուկրաինան ստանում է ԵՄ-ի 90 միլիարդ եվրո վարկից առաջին 3.2 միլիարդը
Մեծ Բրիտանիային չի կարելի թողնել ինքնուրույն որոշելու իր ապագան