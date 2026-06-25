Կարո՞ղ է Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան ուժերը պատճենել-փոստացնել Մելոնիի մեթոդը

Բարդելան հետաքրքրված է, բայց նրա ռազմավարությունը կարող է չաշխատել իտալական քաղաքականությունից դուրս։
Երբ Ջորջիա Մելոնին 2022 թվականի վերջին Իտալիայի վարչապետի պաշտոնում ժամանեց իր առաջին ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովին, Բրյուսելում շատերը խնդիրներ էին սպասում։
Հետֆաշիստական արմատներ ունեցող կուսակցության առաջնորդը քարոզարշավ էր ծավալել միգրացիայի և այն բանի դեմ, ինչը նա պատկերում էր որպես գերիշխող Եվրոպական Միություն։
Դիվանագետները մտածում էին, թե արդյոք Իտալիան՝ դաշինքի հիմնադիր անդամը և նրա երրորդ խոշորագույն տնտեսությունը, պատրաստվում է դառնալ իրենց հաջորդ գլխացավանքը եվրոպական քաղաքականության մեջ։
Այս հինգշաբթի, երբ Մելոնին հանդիպում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ Ֆրանսիական Ռիվիերայում ուշադիր հետևող երկկողմ գագաթնաժողովի համար, պատկերը դժվար թե ավելի տարբեր լիներ։
Իտալացի առաջնորդը, մեկուսացված կամ որպես ամոթալի վերաբերմունքի փոխարեն, գովաբանվում է ԵՄ գործընկեր առաջնորդների կողմից, վախենում է բանակցություններում և նրան են վերագրում դաշինքի ամենազգայուն բանավեճերից մի քանիսի ձևավորումը՝ միգրացիոն քաղաքականությունից մինչև առևտուր և Ուկրաինայի աջակցություն։
«Ազգային միավորման» (RN) նախագահ Ջորդան Բարդելլայի նման երկրպագուների համար նա ցույց է տվել, որ ազգայնական առաջնորդները կարող են իշխանություն ձեռք բերել և հանգստացնել շուկաները՝ միաժամանակ քաղաքական ծանրության կենտրոնը ավելի աջ քաշելով։
Չնայած նա կարող է գայթակղվել ընդօրինակել Մելոնիի բանաձևը, քննադատները պնդում են, որ նրա ազդեցությունը ոչ թե եվրոպական համակարգը տապալելու, այլ դրան մի շարք փոխզիջումների միջոցով հարմարվելու վրա է հիմնված, ինչը կարող է դժվար լինել ընդունել այլ պոպուլիստական, ազգայնական և ծայրահեղ աջ շարժումների համար, առավել ևս՝ կրկնօրինակելու համար։
Հատկապես Ֆրանսիայում, որտեղ ավելի մեծամասնական քաղաքական համակարգը և հզոր նախագահական համակարգը շատ ավելի քիչ ներողամիտ միջավայր են ստեղծում, քան Իտալիայի կոալիցիոն համակարգը, որը տասնամյակներ շարունակ ձևավորել է կառավարությունները։
«Իրականում, Ջորջիա Մելոնիին հաճախ սխալ են մեկնաբանել», – ասել է Հռոմի ԼՈՒԻՍ համալսարանի քաղաքագետ Լորենցո Կաստելանին։
«Մարդիկ նրան ներկայացնում էին որպես հակահամակարգային պոպուլիստ, բայց նա արդեն իսկ ինստիտուցիոնալացման ավելի երկար գործընթացի մաս էր կազմում», – հավելեց նա՝ նկատի ունենալով Սիլվիո Բեռլուսկոնիի գլխավորած ավանդական կենտրոնակենտրոն կոալիցիայում նրա ձևավորման տարիները։
Սակայն «Ազգային միավորման» դեպքում այս գործընթացը շատ ավելի քիչ է զարգացած եղել։ Հարցը, պնդում էր նա, այն է, թե արդյոք կուսակցությունը կարող է նույնքան արագ հարմարվել։
«Իտալական դիվանագիտության վարպետության դաս»…
Իր առաջին գագաթնաժողովից կարճ ժամանակ անց Ջորջիա Մելոնին արագ սովորեց եվրոպական համակարգը իր օգտին օգտագործել, ասում են ԵՄ դիվանագետները՝ մատնանշելով մի շարք շոշափելի հաջողություններ։ Դրանց թվում են դաշինքի միգրացիոն օրակարգի վրա ազդեցությունը և 90 միլիարդ եվրոյի Ուկրաինայի վարկի շուրջ բանակցությունների վերջին փուլերը։ Մի ոչ իտալացի դիվանագետ Հռոմի կողմից Մերկոսուրի համաձայնագրի վարումը նկարագրել է որպես «իտալական դիվանագիտության վարպետության դաս», մինչդեռ մեկ այլ դիվանագետ նրան նկարագրել է որպես «կայունացնող գործիչ»։
Եվրոպական խորհրդարանում Իտալիայի Ֆրատելի դ’Իտալիայի պատվիրակության ղեկավար Կառլո Ֆիդանզան Euractiv-ին ասել է, որ Մելոնին կամուրջներ է կառուցել այլ աջակողմյան առաջնորդների հետ, ինչպիսին է Վիկտոր Օրբանը, և օգնել է առաջ շարժվել «իր անձնական ուժերով»։ և քաղաքական հարաբերություններ այն առաջնորդների հետ, ովքեր խոչընդոտում էին առաջընթացը՝ նպատակ ունենալով ապահովել ընդհանուր եվրոպական արդյունք»։
Այնուամենայնիվ, որոշ դիվանագետներ պնդում են, որ այս նվաճումները ավելի քիչ փոխակերպող են թվում ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրության դեպքում, քանի որ նրա ուժեղ կողմը եղել է զիջումներ կորզելու մեջ՝ եվրոպական փոխզիջումները ներքին քաղաքական հաղթանակների վերածելու համար, այլ ոչ թե դաշինքի համար հստակ աջակողմյան տեսլական առաջ մղելու մեջ։
… կամ «անկման վարչակազմ»
Այն, ինչ Բրյուսելը և ԵՄ իստեբլիշմենթը սկզբում համարում էին պրագմատիզմ կամ օպորտունիզմ, մյուսները՝ ծայրահեղ աջակողմյանները, համարում էին հանձնվել։
ՌՆ-ն ավանդաբար քննադատել է Մելոնիի համագործակցությունը Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ և նրա անկարողությունը կտրուկ կրճատել միգրացիան։
Այնուամենայնիվ, Բարդելան այժմ նրան մատնանշում է որպես ապացույց, որ աջակողմյանները կարող են կառավարել և ապահովել կայունություն։ Նա վերջերս գովաբանել է նրան որպես «մեծ առաջնորդ», նախքան խոստանալը «փոխել ամեն ինչ՝ առանց ոչինչ ոչնչացնելու»՝ ռազմավարություն, որը հիշեցնում է «Իլ Գատտոպարդոյի» հայտնի ասացվածքը. «եթե մենք ուզում ենք, որ իրերը մնան այնպես, ինչպես կան, ամեն ինչ պետք է փոխվի»։
«Իր բոլոր թերությունների հետ մեկտեղ, Մելոնին ընդհանուր առմամբ հաջողության է հասնում», Մարին Լե Պենի մտերիմ դաշնակիցը։ բացատրեց։ «Տնտեսապես նա Իտալիային դուրս է բերում անհարմար իրավիճակից»։
Այստեղ դիվանագետները կրկին ավելի նրբերանգային պատկեր են ներկայացնում՝ մատնանշելով Իտալիայի դանդաղ աճը և կառուցվածքային խնդիրները, որոնք կապված են ցածր աշխատավարձերի և աճող պարտքի հետ, որոնց հետ Մելոնին ստիպված կլինի հաղթահարել իր պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից առաջ։
Նա նաև չկարողացավ ընտրողների աջակցություն ստանալ սահմանադրությունը փոխելու համար, և, ըստ Le Grand Continent-ի ֆրանս-իտալացի տնօրեն Ժիլ Գրեսանիի, նա թերակատարեց նախընտրական խոստումները, ինչպիսիք են միգրացիան, երկրի ժողովրդագրական անկման դեմ պայքարը և քրիստոնեական արժեքների պաշտպանությունը։
Բաց մի թողեք
Ավրամոպուլոսը չի արդարացվել, ասում է Եվրոպական հանձնաժողովը
ԵԱՏՄ գործընկերները Եվրամիության հետ խորացված համագործակցությունն են նախընտրում
Ադրբեջանը Իրանի բարեկամն է