Ավրամոպուլոսը չի արդարացվել, ասում է Եվրոպական հանձնաժողովը

ԵՄ գործադիր մարմինը հայտարարում է, որ ստուգումներ են եղել, «ոչ թե ներքին հետաքննություն»
Հունական նախկին հանձնակատար Դիմիտրիս Ավրամոպուլոսին Քաթարգեյթում նրա ենթադրյալ դերակատարման համար արդարացնելու համար հետաքննություն չի եղել, հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովը հինգշաբթի օրը։
Չորեքշաբթի օրը Euractiv-ին տված հարցազրույցում Ավրամոպուլոսը պնդել է, որ իր գործը փաստացիորեն արդարացվել է 2022 թվականին։
Նրա հայտարարությունը վիճարկվել է հանձնաժողովի կողմից, որը նշել է, որ իր հետկոմիսարական գործունեության պարբերական ստուգումներ են իրականացվել, այլ ոչ թե «Պայքար անպատժելիության դեմ» ՀԿ-ի լիարժեք հետաքննություն։
«2022 թվականի վերջին մենք որոշ ներքին ստուգումներ ենք անցկացրել, ոչ թե ներքին հետաքննություն։ Կա տարբերություն երկուսի միջև», – հինգշաբթի օրը հայտարարել է հանձնաժողովի պաշտոնյան։
Պաշտոնյայի խոսքով, այդ ստուգումների նպատակն էր ապահովել, որ նախկին հանձնակատարը պահպանել է Կոլեգիայի որոշման մեջ նշված բոլոր համապատասխան դրույթները, որոնք թույլատրում են նրա մասնակցությունը «Պայքար անպատժելիության դեմ» ՀԿ-ին, որը Բելգիայի իշխանությունները կասկածում են հանցավոր ցանցի մաս կազմող ՀԿ-ին։
«Մենք չենք ուսումնասիրել ՀԿ-ի գործունեությունը։ Դա Բելգիայի իշխանությունների, ոչ թե մեր գործն է», – հավելել է պաշտոնյան։
Ավրամոպուլոսը վերանայումը որակել է որպես հետաքննություն, որի արդյունքում պարզվել է, որ նա չի կապվել Հանձնաժողովի որևէ պաշտոնյայի հետ՝ ՀԿ-ի անունից Կատարի համար վիզայի ազատականացման վերաբերյալ որոշումների վրա ազդելու փորձ կատարելու նպատակով։
Euractiv-ը տեսել է փաստաթղթեր, որոնք ենթադրում են, որ բոլոր 27 եվրոպացի հանձնակատարները հերքել են, որ Ավրամոպուլոսը կապ է հաստատել իրենց հետ «Fight Impunity»-ի անունից՝ Կատարի վիզայի ազատման օգտին լոբբինգ անելու համար։
Երկուշաբթի օրը Ավրամոպուլոսի նկատմամբ Բելգիայի կողմից ձերբակալման օրդերի հրապարակումը «Qatargate» սկանդալի շրջանակներում ցնցումներ է առաջացրել Աթենքում։
Նա բախվում է լուրջ մեղադրանքների, այդ թվում՝ հանցավոր կազմակերպությանը մասնակցելու, պետական պաշտոնյայի բազմակի կաշառակերության և փողերի լվացման։ Ավրամոպուլոսը հերքել է բոլոր նախնական մեղադրանքները և համարվում է անմեղ։
Իրավիճակն ավելի է բարդացել այն բանից հետո, երբ լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Աթենք ուղարկված Բելգիայի գործի նյութերում կան հղումներ Եվրոպական հանձնաժողովի նախկին փոխնախագահ Մարգարիտիս Շինասի, ինչպես նաև ԵՄ մեկ այլ նախկին հանձնակատարի մասին։
Ըստ հաղորդագրությունների՝ Շինասը համարվում էր ԵՄ ինստիտուցիոնալ շրջանակներում կարևոր դեմք, որի աջակցությունը կարող էր նպաստել Կատարի պաշտոնյաների նպատակների առաջխաղացմանը, որոնք ձգտում էին ԵՄ-ի հետ առանց վիզայի ճանապարհորդության պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։
«Ես երբեք որևէ կապ, կապ կամ հարցում չեմ ունեցել Բելգիայի իշխանություններից Դիմիտրիս Ավրամոպուլոսի խորհրդարանական անձեռնմխելիությունը վերացնելու խնդրանքի հետ կապված որևէ հարցի վերաբերյալ», – Euractiv-ին ասել է Շինասը։
Սխինասը, որը ներկայումս զբաղեցնում է Հունաստանի գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնը, ասել է, որ Կատարի և Քուվեյթի համար վիզայի ազատականացման վերաբերյալ բոլոր որոշումները միաձայն ընդունվել են Հանձնակատարների կոլեգիայի կողմից՝ մանրակրկիտ գնահատումից և ԵՄ գործադիր ծառայությունների դրական առաջարկությունից հետո։
Ակնկալվում է, որ Հունաստանի խորհրդարանը առաջիկա օրերին կքվեարկի Ավրամոպուլոսի խորհրդարանական անձեռնմխելիությունը վերացնելու հարցով։
Բաց մի թողեք
Կարո՞ղ է Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան ուժերը պատճենել-փոստացնել Մելոնիի մեթոդը
ԵԱՏՄ գործընկերները Եվրամիության հետ խորացված համագործակցությունն են նախընտրում
Ադրբեջանը Իրանի բարեկամն է