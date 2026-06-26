26/06/2026

EU – Armenia

Երևանում բախվել են բուժառուի տեղափոխող շտապօգնության մեքենա և «Toyota»․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 26/06/2026 1 min read

Այսօր՝ հունիսի 26-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 08:20-ի սահմաններում Դավիթ Բեկի փողոցում՝ «Դոմուս»-ի դիմաց, բախվել են Արագածոտնի մարզի բնակիչ 20-ամյա Պողոս Ի.-ի վարած «Toyota» մակնիշի և Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 41-ամյա Հայկ Բ.-ի վարած Երևանի 103 շտապօգնության հաշվեկշռում հաշվառված շտապօգնության ավտոմեքենան։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ըստ նախնական տեղեկությունների բարեբախտաբար տուժածներ չկան։

Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով՝ շտապօգնությունը բուժառուին հիվանդանոց տեղափոխելիս է եղել։ Բուժառուն մեկ այլ ավտոմեքենայով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Իսկ «Toyota»-ի վարորդն աշխատում է ավտոդպրոցներից մեկում՝ որպես ավտովարման հրահանգիչ:

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Տավուշում 18-ամյա վարորդը «Mercedes»-ով վրաերթի է ենթարկել 14-ամյա հետիոտնի, որն էլ տեղափոխվել է հիվանդանոց․ Լուսանկար

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր Հաճընի կամրջի վրա բախվել են 5 ավտոմեքենա․ հղի կինը տեղափոխվել է հիվանդանոց. Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթար Գողթ գյուղում, «Nissan»-ը բախվել է երկաթե խողովակներին և գլխիվայր հայտնվել երթևեկելի գոտուց դուրս․ Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ խորհուրդը հավանություն է տվել ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև առևտրային համաձայնագրին

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Համոզված եմ, որ նա պատվով կշարունակի մեր միասին սկսած գործը. Սիմոնյանը շնորհավորել է Ռուբինյանին

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում բախվել են բուժառուի տեղափոխող շտապօգնության մեքենա և «Toyota»․ Լուսանկար

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն դադարեցնում է փախստականների ընդունելությունը․ ինչ է պետք իմանալ

26/06/2026 infomitk@gmail.com