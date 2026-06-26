Համոզված եմ, որ նա պատվով կշարունակի մեր միասին սկսած գործը. Սիմոնյանը շնորհավորել է Ռուբինյանին

ԱԺ 8-րդ գումարման խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը շնորհավորել է Ռուբեն Ռուբինյանին:
«Շնորհավորում եմ իմ գործընկեր Ռուբեն Ռուբինյանին՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության կողմից ԱԺ 9-րդ գումարման նախագահի թեկնածու ընտրվելու կապակցությամբ:
Համոզված եմ, որ նա պատվով կշարունակի մեր միասին սկսած գործը, հանուն Հայաստանի Հանրապետության»,- գրել է Սիմոնյանը սոցցանցերի իր էջերում:
Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ Ռուբեն Ռուբինյանն ընտրվել է ԱԺ նախագահի թեկնածու։ Այս մասին հայտնել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՔՊ վարչության նիստից հետո։
***
Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման հարցերով Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քըլըչը «X»-ում գրառում է արել՝ անդրադառնալով Ռուբեն Ռուբինյանի ԱԺ նախագահի թեկնածուի պաշտոնում ընտրվելուն։
«Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ շնորհավորում եմ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում իմ գործընկերոջը՝ Ռուբեն Ռուբինյանին, որի հետ չորս տարիների ընթացքում ձևավորել ենք արդյունավետ աշխատանքային համագործակցություն և անկեղծ բարեկամական հարաբերություններ։
Նրան մաղթում եմ հետագա հաջողություններ նաև նոր պաշտոնում»,- գրել է Քըլըչը:
Բաց մի թողեք
Հայտնի է՝ ով է ընտրվել ԱԺ նախագահի թեկնածու
Խցանման դեպքում խաչմերուկ մտնելն արգելված է․ կանոնի խախտումը կառաջացնի տուգանք և տուգանային միավորի կորուստ. Տեսանյութ
Ֆոն դեր Լեյենը կայցելի Փաշինյանին՝ Հայաստանի կողմից ԵՄ-ի օգտին քվեարկելու համար