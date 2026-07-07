07/07/2026

EU – Armenia

Աստված տա՝ մենք, Երևանն ու Բաքուն ձևավորենք մի ուժ․ Թուրքիայի խորհրդանի նախագահ

infomitk@gmail.com 07/07/2026 1 min read

Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Նուման Քուրթուլմուշը հարցազրույց է տվել պետական «TRT» հեռուստաալիքին։

Պատասխանելով լրագրողի հարցին՝ նա անդրադարձել է Թուրքիայի դիվանագիտական գործունեությանը, տարբեր պետությունների միջև միջնորդական գործողություններին, Թուրքիայում անցկացվող միջազգային գագաթնաժողովներին և տարածաշրջանային զարգացումներին։

Այդ համատեքստում նա գնահատականներ է տվել նաև Հարավային Կովկասում ընթացող գործընթացների ու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող խաղաղության գործընթացի վերաբերյալ, հաղորդում է Ermenihaber-ը։

«Կովկասում Հայաստանի և Ադրբեջանի համաձայնության հիմքն արդեն հասել է որոշակի փուլի։ Աստված տա այստեղ նաև Թուրքիայի մասնակցությամբ Թուրքիան, Հայաստանը և Ադրբեջանը կձևավորեն մի կենտրոն, մի ուժ։ Այս ամենում Թուրքիայի կառուցողական տեսլականը զզալի ներդրում է ունենում»,- հավելել է Քուրթուլմուշը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Դոնալդ Թրամփը հատուկ դեր է խաղացել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության օրակարգն առաջ մղելու գործում. Ալիև

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆլեշի Արմենը հրամայել է վերացնել խասկիին եւ նրա ձագերին․ Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կաթողիկոսի հայրապետական տնօրինությամբ կատարվել են եկեղեցականների նոր նշանակումներ

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվում հակառուսական թակարդներ են մշակվում

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվան հզոր հարձակման է ենթարկվել․ ի՞նչ վիճակ է օդանավակայաններում

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պահանջում են ԾԻԳ-ից բռնագանձել 4 միլիոն դրամ

07/07/2026 infomitk@gmail.com