Եվրոպայի թուրքական պաշտպանական դիլեման բախվում է Անկարայի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին

Երբ խոսքը վերաբերում է Թուրքիային, Եվրոպան դժվարանում է խոսել մեկ ձայնով:
Վաշինգտոնի կողմից Եվրոպային սեփական պաշտպանության համար ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնելու ճնշումը նշանակում է, որ մայրաքաղաքները ձգտում են համագործակցել հարևան պետությունների հետ, բայց երբ խոսքը վերաբերում է Թուրքիայի հետ հարաբերություններին, դա հեշտ չէ։
Եվրոպան Թուրքիայի առաջադեմ պաշտպանական արդյունաբերությունը համարում է կարևոր կարողությունների բացերը լրացնելու միջոց։ Սակայն, Անկարայի երկարատև շեղումը ԵՄ արտաքին քաղաքականությունից, զուգորդված Հունաստանի և Կիպրոսի դեմ ռազմական գործողությունների սպառնալիքների հետ, բարդացնում է կայուն ռազմավարական գործընկերության հեռանկարները։
Ավելին, Եվրոպան երբեք չի խոսում մեկ ձայնով
Ելք դաշինքի արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը գովաբանել է Թուրքիայի «շատ կարևոր դերը» եվրոպական անվտանգության մեջ։ Սակայն, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը պնդել է, որ Արևմտյան Բալկանները պետք է միանան ԵՄ-ին՝ մասամբ տարածաշրջանում Անկարայի ազդեցությունը զսպելու համար։
Հիմնական պատճառներից մեկն այն է, որ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները միշտ չէ, որ համընկնում են Բրյուսելում ներկայացված առաջնահերթությունների հետ։ Օրինակ՝ Թուրքիան չմիացավ ԵՄ-ի կողմից Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին՝ Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով, և ոչ էլ համաձայն է Իրանի և նրա դաշնակիցների նկատմամբ իր դիրքորոշման հետ։
«Մենք չենք կարող ապրել առանց նրանց»
Թուրքիան ներկայումս բացառված է ԵՄ բոլոր անվտանգության և պաշտպանության ծրագրերից, այդ թվում՝ SAFE պաշտպանական վարկային ծրագրից, քանի որ նրա լիարժեք մուտքը արգելափակված է Հունաստանի կողմից՝ ծովային վեճերի և պատերազմի սպառնալիքների պատճառով, իսկ Կիպրոսի կողմից՝ 1974 թվականից ի վեր կղզու որոշ հատվածների թուրքական օկուպացիայի պատճառով։
Այնուամենայնիվ, Ստամբուլում գործող IstanPol ինստիտուտի արտաքին քաղաքականության վերլուծաբան Ռիկարդո Գասկոն պնդում է, որ ԵՄ-ն «չի կարող ապրել առանց» Թուրքիայի իր պաշտպանական ճարտարապետության։ Սա հատկապես ճշմարիտ է դարձել այն բանից հետո, երբ երկիրը ամրապնդեց իր դերը մայրցամաքի անվտանգության ոլորտում՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից հետո։
Թուրքիան ունի ՆԱՏՕ-ում երկրորդ ամենամեծ բանակը՝ ԱՄՆ-ից հետո։
Այն նաև ունի ավելի ու ավելի ինքնաբավ ներքին պաշտպանական արդյունաբերություն, որը փորձարկվել է ոլորտում, այդ թվում՝ Սիրիայում և Ուկրաինայում, և պաշտպանական-արդյունաբերական համաձայնագրեր ավելի քան 10 եվրոպական երկրների հետ, այդ թվում՝ Իսպանիայի, Իտալիայի, Լեհաստանի և Բելգիայի։
Ըստ Գասկոյի՝ Թուրքիան կօգտագործի այս «պաշտպանական իմպուլսը» և կօգտագործի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը՝ ավելի շատ երկկողմ համաձայնագրեր կնքելու համար: Այնուամենայնիվ, մինչ եվրոպական մասնավոր հատվածը հասկանում է, որ կա ավելի շատ պաշտպանական համաձայնագրեր ստորագրելու իմպուլս, քաղաքականությունը չի կարող համընթաց քայլել, ասաց նա:
Թուրքիայի լիարժեք մասնակցությունը SAFE-ին թույլ կտա ԵՄ-ին որպես ամբողջություն համակարգել պաշտպանական հարցերը Թուրքիայի հետ, Euractiv-ին ասել է Գասկոն: Դա կնվազեցնի տարբեր երկկողմ համաձայնագրերի մասնատումը:
Այնուամենայնիվ, Հունաստանի և Կիպրոսի քաղաքական դիմադրությունը երկարաժամկետ հեռանկարում դժվար կդարձնի այս գործընթացի իրականացումը:
Առանց դատարկ ստուգման
Աթենքի դիվանագիտական աղբյուրները հայտնում են, որ վերջին ամիսներին Անկարան լոբբինգ է արել ԵՄ երկրներում՝ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում երկկողմ պաշտպանական համաձայնագրերը առաջ մղելու և Եվրոպայի պաշտպանական կարիքները քաղաքական անհամաձայնություններից առանձնացնելու համար:
ՆԱՏՕ-ի միջազգային շտաբի նախկին պաշտոնյա Ինո Աֆենտուլին Euractiv-ին ասել է, որ ԵՄ-Թուրքիա «անշրջելի» պաշտպանական հարաբերությունները կարող են իրականություն դառնալ, սակայն պետք է պայմաններ դրվեն։
«Չպետք է դատարկ չեկ լինի», – ասել է նա՝ հավելելով, որ թուրքական քաղաքական ընդդիմության դեմ ճնշումները և երկրի դիրքորոշումը Հունաստանի և Կիպրոսի նկատմամբ պետք է դրվեն սեղանին։
Նա նաև կոչ է արել Աթենքին և Նիկոսիային դաշինքներ փնտրել այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսին է Ֆրանսիան՝ իրենց տարածաշրջանային անվտանգության շահերը ամրապնդելու համար։ Ի տարբերություն Թուրքիայի, Հունաստանը ֆինանսական ճգնաժամի ժամանակ թերներդրումներ է կատարել իր ներքին պաշտպանական արդյունաբերության մեջ։ Սակայն այժմ այն մեկնարկել է մինչև 28 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական ծրագիր՝ այն վերակենդանացնելու համար, և որոշակի առաջընթաց է գրանցում տարածաշրջանային դաշինքների հետ։
Օրինակ, Աթենքը միաժամանակ խորացրել է կապերը Իսրայելի և Կիպրոսի հետ՝ եռակողմ պաշտպանական գործընկերության միջոցով, ինչը Անկարային շրջապատված է զգացնում։
Թուրքիա և Իսրայել՝ հանելուկ
Միևնույն ժամանակ, Թուրքիայի և Իսրայելի միջև փխրուն հարաբերությունները ավելի բարդացնում են իրավիճակը ԵՄ-ի համար, որն արդեն բաժանված է Թել Ավիվի Մերձավոր Արևելքում գործողությունների պատճառով։
«Հակասական է, բայց շատ եվրոպացիներ, ովքեր բացասաբար են վերաբերվում Իսրայելին, նաև կողմ են Թուրքիայի հետ հատուկ գործընկերությանը», – ասաց Աֆենտուլին՝ հավելելով, որ Եվրոպան պետք է տարբերակի Իսրայելը և նրա ներկայիս կառավարությունը, որը կարող է «փոխվել մի քանի ամսվա ընթացքում», ինչը «Թուրքիայում տեղի չի ունեցել վերջին 20 տարիների ընթացքում»։
Աթենքը պատրաստվում է ձեռք բերել ԱՄՆ-ում արտադրված F-35 կործանիչներ, որոնք Իսրայելն արդեն օգտագործում է։
Թուրքիան մնում է ծրագրից դուրս մնացած՝ ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերի ձեռքբերման պատճառով, սակայն լոբբինգ է անում՝ կործանիչների ծրագրում իրեն թույլ տալու համար։
Վաշինգտոնը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում խոստացել է «նվերներ» Թուրքիային, բայց նաև չի ցանկանում դժգոհեցնել Հունաստանին կամ Իսրայելին, որոնք ասում են, որ Թուրքիայի վերադարձը F-35 ծրագրին կհանգեցնի տարածաշրջանի անկայունացմանը։
Երուսաղեմի անվտանգության պաշտոնյան Euractiv-ին ասել է, որ Անկարայում նախատեսված պաշտպանական գնումները կարող են նվազեցնել Իսրայելի որակական ռազմական առավելությունը տարածաշրջանում։
Միևնույն ժամանակ, Անկարան սրել է իր հռետորաբանությունը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ, իսկ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը հայտարարել է, որ Իսրայելը «մարդկության ընդհանուր խնդիր է»։
Իր հերթին, Իսրայելի կառավարությունը կոչ է արել Բրյուսելին չփակել աչքը Թուրքիայի ագրեսիայի և Համասի հետ մոտիկության վրա, որը ԵՄ-ի կողմից ճանաչվել է որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։
«Ես չեմ լսում, թե ինչպես է ԵՄ-ն հստակ և միանշանակ խոսում Էրդողանի նեոօսմանյան, համամասնական օրակարգի դեմ», – վերջերս ասել է Իսրայելի սփյուռքի նախարար Ամիխայ Չիկլին։
Այնուամենայնիվ, Անկարայի դիվանագիտական աղբյուրները փորձել են նվազեցնել Հունաստանի և Իսրայելի միջև լարվածությունը։ Թուրքիան, Իսրայելը և Հունաստանը արդեն մտել են նախընտրական շրջան, և վերլուծաբանները կասկածում են, որ ագրեսիվ հռետորաբանությունը շուտով կթուլանա։
«Մենք շատ ավելի մեծ հարցեր ունենք քննարկելու և ավելի լայն տեսլական։ Մենք Սոմալիում ենք, Կենտրոնական Ասիայում, Եվրոպայում՝ մենք նրանցից վեր ենք», – ասել է թուրքական դիվանագիտական աղբյուրը։
Մինչդեռ Գասկոն նշել է, որ Թուրքիան չի թաքցնում իր կապերը Համասի հետ, ինչպես նաև այն փաստը, որ զինյալ խմբավորումը գրասենյակներ ունի Ստամբուլում։ Սա, ի վերջո, կարող է օգտակար լինել Եվրոպայի համար դիվանագիտական բանակցություններում։
«Թուրքիան կարողանում է հասնել այնտեղ, որտեղ Եվրոպան չի կարող», – ասել է Գասկոն։ «Երբ անհրաժեշտություն է լինում երկխոսություն սկսել Պուտինի կամ Համասի հետ, ո՞ւմ եք դիմում։ Նրանք գալիս են Անկարա, այնպես չէ՞»։
Բաց մի թողեք
Բելգիայի պաշտպանության նախարարը զգուշացնում է Թրամփին՝ թողեք «թագուհի» Մելոնիին հանգիստ
«Թրամփի կառավարում». Բոլոր մյուսները ծրագիր ունեն ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը շարունակելու համար
Բոսնիա և Հերցեգովինայի դեսպանը նշում է, որ դժվարություններ ունեցող ԵՄ թեկնածուներին պատժելը սխալ մոտեցում է