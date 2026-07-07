Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ անպտղությունը մինչև 2036 թվականը կազդի 80 միլիոն կնոջ վրա՝ 35 տարեկանից բարձր կանանց շրջանում կտրուկ աճով

Նոր ուսումնասիրությունը կանխատեսում է, որ կանանց անպտղության դեպքերի թիվը հաջորդ տասնամյակում ամբողջ աշխարհում կհասնի գրեթե 80 միլիոնի՝ գրեթե 1,5 անգամ ավելի՝ համեմատած 2023 թվականի հետ, հիմնականում պայմանավորված ուշացած մայրությամբ։
The Lancet-ում հրապարակված նոր հետազոտության համաձայն՝ անպտղությունը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում աճել է, հատկապես 35-ից 49 տարեկան կանանց շրջանում։
Այս տարիքային խմբի կանանց շրջանում անպտղության դեպքերը մինչև 2036 թվականը կհասնեն 80 միլիոնի՝ կտրուկ աճ 2023 թվականի մոտ 53,60 միլիոնի համեմատ՝ կտրուկ աճով, իսկ ամենամեծ աճը սպասվում է 35-39 տարեկան կանանց շրջանում։
Հեղինակները նշում են, որ սա հիմնականում պայմանավորված է ձվաբջիջների պաշարների և դրանց բեղմնավորման ունակության տարիքային անկմամբ, ինչը նվազեցնում է պտղաբերությունը, մեծացնում վիժման ռիսկը և իջեցնում օժանդակ վերարտադրողական տեխնոլոգիաների հաջողության մակարդակը։
«Քանի որ բնակչության ծերացումը և սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները արագանում են, տարեցների անպտղության ռիսկի ենթարկվող կանանց թիվն աճում է, ինչը ընդլայնում է դրա հանրային առողջապահության արդիականությունը», – գրել են հեղինակները։
Վերլուծելով «Հիվանդությունների գլոբալ բեռը 2023» ուսումնասիրության տվյալները, որը ընդգրկել է 204 երկիր և տարածաշրջան 1990-ից 2023 թվականներին, չինացի հետազոտողները պարզել են, որ անպտղությունն ամենաշատն է աճել ավելի զարգացած երկրներում։
Ինչո՞ւ են դեպքերը աճում
Շատ միջին եկամուտ ունեցող և արագ զարգացող երկրներում անպտղությունն ավելի տարածված է դառնում, քանի որ միաժամանակ տեղի են ունենում մի քանի սոցիալական և ժողովրդագրական փոփոխություններ։
Մարդիկ ամուսնանում են և փորձում են երեխաներ ունենալ ավելի ուշ տարիքում. ավելի շատ կանայք 30-ականների վերջին և 40-ականների վերջում դեռ ցանկանում են հղիանալ. և անպտղության խնդիրների մասին ավելի մեծ իրազեկվածությունը նշանակում է, որ ավելի շատ զույգեր են օգնություն փնտրում։
Այնուամենայնիվ, այս միջավայրերից շատերում անպտղության թեստերը և բուժումները մնում են թանկ, սահմանափակ կամ դժվար հասանելի, ինչը նշանակում է, որ խնամքի պահանջարկը շատ ավելի արագ է աճում, քան հասանելիությունը։
Սակայն, ըստ կենսաբան և բեղմնավորման փորձագետ Ռոսիո Նունյես Կալոնջեի, որը չի մասնակցել ուսումնասիրությանը, տարեց կանանց շրջանում անպտղության աճը չի կարող լուծվել միայն օժանդակ վերարտադրողական թերապիայի տարբերակների ընդլայնմամբ։
«Իսպանիայի նման երկրներում անհրաժեշտ է նաև անդրադառնալ սոցիալական գործոններին, որոնք նպաստում են մայրության ուշացմանը, մասնավորապես՝ աշխատանքի և անձնական կյանքի հավասարակշռությանը, տնտեսական կայունությանը և վաղ մայրության համար ինստիտուցիոնալ աջակցությանը», – ասաց նա։
Անպտղությունը միայն կանանց խնդիր չէ։ Հաշվարկվում է, որ աշխարհում յուրաքանչյուր վեցերորդ մարդ իր կյանքի որոշակի պահին տառապելու է դրանից, և ամբողջ աշխարհում վերարտադրողական տարիքի զույգերի 8-12%-ը կունենա դա։
Բաց մի թողեք
Ի՞նչ անել, եթե կենդանին կծել կամ ճանկռել է, ինչպե՞ս կանխել կատաղության հնարավոր զարգացումը
«Լավանդա» ակնաբուժական կենտրոն. երբ հումանիզմը տեղ չի գտնում բժշկական ծառայության մեջ
«Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի նախկին տնօրենը մեղադրվում է խոշոր չափի հափշտակության մեջ. 30 մլն դրամը վերականգնվել է. Լուսանկար