Գուստավ Մալերը սիմֆոնիայի մեջ տեղավորեց ամբողջ տիեզերքը․ Ծննդյան օրն է այսօր

Կան կոմպոզիտորներ, որոնց ստեղծագործությունները կարելի է լսել։ Կան նաև նրանք, որոնց երաժշտությունը պարզապես լսելու համար չէ. այն ապրելու, վերապրելու, կրելո՛ւ համար է։ Գուստավ Մալերը հենց այդ երկրորդ տեսակին է պատկանում։
Նրա յուրաքանչյուր սիմֆոնիա մի ամբողջ մարդկային կյանք է՝ իր ծնունդով, սիրով, կորստով, հուսահատությամբ, աղոթքով և հարությամբ։ Նրա երաժշտության մեջ երբեք ոչինչ պարզապես գեղեցիկ չէ. ամեն գեղեցկության խորքում թաքնված է ցավը, իսկ ամեն ցավի ներսում՝ փրկության անսասան հավատը։
Այսօր՝ հուլիսի 7-ին, ծնվել է այն մարդը, որի մասին ասում էին՝ նա սիմֆոնիայի սահմաններն ընդարձակեց այնքան, մինչև այն դարձավ աշխարհ։
Գուստավ Մալերը ծնվեց 1860 թվականի հուլիսի 7-ին Բոհեմիայի փոքրիկ Կալիշտե գյուղում՝ այն ժամանակ Ավստրական կայսրության կազմում, այժմ՝ Չեխիայի Վիսոչինայի երկրամասում։ Նա հրեական համեստ ընտանիքի զավակ էր։ Հայրը՝ Բերնհարդ Մալերը, փոքրիկ թորման գործ ուներ և գինու առևտրով էր զբաղվում, մայրը՝ Մարիան, լուռ ու խոնարհ կին էր, որի կյանքը ողողված էր ընտանեկան ողբերգություններով։ Տասնչորս երեխաներից միայն վեցն էին հասնելու հասուն տարիքի։ Մահը, որը հետագայում պիտի դառնար Մալերի երաժշտության գլխավոր կերպարներից մեկը, նրա մանկության ամենօրյա ներկայությունն էր։
Թվում էր, թե այս ընտանիքում ոչինչ չէր կանխագուշակում համաշխարհային երաժշտության ապագա հանճարի ծնունդը։ Սակայն երբ ընտանիքը տեղափոխվեց Իգլաու (ներկայիս Յիհլավա), տղան հայտնվեց մի քաղաքում, որտեղ զինվորական նվագախմբերի փողային հնչյունները, եկեղեցու զանգերը, ժողովրդական երգերը, հրեական մեղեդիներն ու փողոցային երաժշտությունը միախառնվում էին մեկ անտեսանելի սիմֆոնիայի մեջ։ Հենց այդ բազմաձայն աշխարհն էլ դարձավ նրա առաջին կոնսերվատորիան։
Տասնհինգ տարեկանում նա արդեն սովորում էր Վիեննայի կոնսերվատորիայում։ Եթե Կալիշտեն նրան կյանք էր տվել, ապա Վիեննան նրան տվեց ճակատագիր։ Եվրոպայի երաժշտական մայրաքաղաքը XIX դարի վերջին մի վայր էր, որտեղ թվում էր՝ ամեն փողոցում ապրում էին Բեթհովենի ստվերը, Շուբերտի կարոտը, Բրամսի խոհականությունը և Վագների տիեզերական տեսիլքները։ Երիտասարդ Մալերը ներծծում էր այդ ամենը, բայց երբեք չէր կրկնում իր նախորդներին։ Նա սովորում էր նրանցից, որպեսզի մի օր անցնի նրանց սահմաններից։
Նրա երաժշտությունը ծնվեց հենց այդ հակասությունից։ Մի կողմից՝ խիստ դասական ձև, մյուս կողմից՝ անվերջ ընդարձակվող հոգևոր տարածություն։ Մի կողմից՝ ժողովրդական պարզ մեղեդի, մյուս կողմից՝ տիեզերական մասշտաբի ողբերգություն։ Մալերի մոտ անգամ ամենահասարակ գյուղական պարը կարող է հաջորդ վայրկյանին վերածվել աշխարհի վախճանի նախերգանքի։
Նա հաճախ էր կրկնում. «Սիմֆոնիան պետք է լինի աշխարհի նման։ Այն պետք է ներառի ամեն ինչ»։
Եվ իսկապես, նրա սիմֆոնիաներում կա ամեն ինչ՝ մանկության հիշողություն, բնության շունչ, զինվորական քայլերգ, եկեղեցու երգեցողություն, հրեական մեղեդիներ, սիրո խոստովանություն, մարդկային մենություն, մահվան սառնություն և հարության լույս։
Առաջին սիմֆոնիան դեռ երիտասարդության կանչն է։ Երկրորդը՝ «Հարություն» սիմֆոնիան, մարդու հավերժական հարցն է. արդյո՞ք մահից հետո լռություն է, թե նոր սկիզբ։ Երրորդը կարծես փորձում է երաժշտությամբ նկարագրել ամբողջ բնության շնչառությունը։ Չորրորդում մանկական անմեղությունն արդեն երկնային երազանք է։
Հինգերորդ սիմֆոնիայի «Ադաջետտոն» դարձել է սիրո ամենագեղեցիկ երաժշտական նամակներից մեկը՝ նվիրված Ալմա Շինդլերին, այն կնոջը, որին Մալերը սիրում էր գրեթե կրոնական նվիրումով։ Հետագայում այդ երաժշտությունը միլիոնավոր մարդկանց համար դարձավ սիրո և հրաժեշտի հավերժական խորհրդանիշ։
Վեցերորդ սիմֆոնիայի մուրճի հարվածները կարծես կանխազգում են ճակատագրի անողոք հարվածները։ Յոթերորդը գիշերվա միստիկան է։ Ութերորդը՝ հսկայական մարդկային և հոգևոր տոնակատարություն, որի պատճառով այն անվանեցին «Հազարի սիմֆոնիա»։ Իսկ «Երկրի երգը»՝ Das Lied von der Erde-ն, արդեն հրաժեշտ է կյանքին։ Այնտեղ Մալերը, ասես, սովորում է մահանալ՝ առանց ատելու կյանքը։
Մալերի երաժշտությունը հեշտ չէ։ Այն չի գայթակղում առաջին իսկ լսումից։ Այն պահանջում է համբերություն, ինչպես մեծ գրականությունը, ինչպես իսկական սերը։ Նրա ստեղծագործությունները չեն ավարտվում վերջին ակորդով. դրանք շարունակվում են ունկնդրի ներսում՝ երբեմն օրերով, երբեմն տարիներով։
Կյանքի ընթացքում Մալերն ավելի հայտնի էր որպես դիրիժոր, քան որպես կոմպոզիտոր։ Նա ղեկավարեց Եվրոպայի ամենահեղինակավոր օպերային թատրոններից մեկը՝ Վիեննայի արքունական օպերան, իսկ կյանքի վերջին տարիներին աշխատեց նաև Նյու Յորքի «Մետրոպոլիտեն օպերայում» և Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբում։ Միայն մահից հետո աշխարհը հասկացավ, որ իր ժամանակակիցների կողքին ապրել էր մի ստեղծագործող, որի երաժշտությունը իրականում պատկանում էր ապագային։
Այսօր աշխարհի ամենահեղինակավոր նվագախմբերը շարունակում են վերադառնալ Մալերին, որովհետև յուրաքանչյուր դար նորովի է բացահայտում նրան։ Նրա երաժշտության մեջ XX դարը ճանաչեց սեփական ողբերգությունները, XXI դարը՝ սեփական մենությունը։ Իսկ վաղվա օրը, հավանաբար, կգտնի նոր հարցեր, որոնց պատասխանները վաղուց արդեն գրված են նրա սիմֆոնիաներում։
Գուցե հենց սա է իսկական հանճարի չափանիշը։ Նա երբեք չի պատկանում միայն իր ժամանակին։
Գուստավ Մալերը ծնվեց աղքատ ընտանիքում, մի փոքրիկ գյուղում, որտեղ ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել, որ այդ երեխայի անունը մի օր կհնչի Բեթհովենի, Մոցարտի և Բախի կողքին։ Բայց մեծ երաժշտությունը երբեք չի ծնվում շքեղությունից։ Այն ծնվում է այն սրտերում, որոնք չափազանց լայն են իրենց ժամանակի համար։
Եվ երբ այսօր կրկին հնչում է նրա որևէ սիմֆոնիա, թվում է, թե ոչ միայն նվագախումբն է սկսում շնչել, այլև ամբողջ աշխարհը։ Որովհետև Մալերի երաժշտությունը պարզապես արվեստ չէ. այն մարդկային հոգու ամենախիզախ փորձն է՝ գրկելու անսահմանությունը։
Սիմֆոնիաները, որոնց մեջ տեղավորվեց մարդկության ամբողջ պատմությունը
Եթե Բեթհովենը սիմֆոնիային տվեց հերոսական կամք, իսկ Բրուկները՝ տաճարային վեհություն, ապա Գուստավ Մալերը այն վերածեց մարդկային հոգու կենսագրության։ Նրա ինը ավարտված սիմֆոնիաները և անավարտ Տասներորդը միասին կազմում են ոչ միայն երաժշտական ժառանգություն, այլև մի ամբողջ փիլիսոփայական տիեզերք, որտեղ յուրաքանչյուր ստեղծագործություն նոր հարց է կյանքի, սիրո, մահվան և հավերժության մասին։
Առաջին սիմֆոնիան («Տիտան») երիտասարդության օրհներգն է։ Այստեղ բնությունը արթնանում է, անտառները շնչում են, թռչուններն են երգում, սակայն այդ արևոտ աշխարհում արդեն լսվում են ճակատագրի առաջին մռայլ ստվերները։ Մալերն առաջին իսկ ստեղծագործությամբ ցույց տվեց, որ սիմֆոնիան կարող է լինել ոչ միայն երաժշտություն, այլև վեպ։
Երկրորդ սիմֆոնիան («Հարություն») նրա ամենահզոր հոգևոր կտավներից է։ Այն սկսվում է մահվան սուգով և ավարտվում է հարության հսկայական երգչախմբային փառաբանությամբ։ Այստեղ Մալերը տալիս է մարդկության ամենահին հարցը. «Արդյո՞ք մահը վերջն է»։ Իսկ եզրափակիչում կարծես պատասխանում է՝ «Ոչ, կյանքը շարունակվում է այլ լույսի մեջ»։
Երրորդ սիմֆոնիան երաժշտության պատմության ամենաերկար սիմֆոնիաներից է։ Այն սկսվում է բնության տարերային ուժերով, հետո անցնում է ծաղիկների, կենդանիների, մարդկանց, հրեշտակների աշխարհներով և ավարտվում է աստվածային սիրո անսահման հնչյուններով։ Սա երաժշտական տիեզերքի ստեղծման պատմություն է։
Չորրորդ սիմֆոնիան Մալերի ամենաթափանցիկ և լուսավոր ստեղծագործություններից է։ Այն ավարտվում է մանկան ձայնով, որը նկարագրում է դրախտը։ Սակայն այդ անմեղության խորքում, ինչպես միշտ Մալերի մոտ, թաքնված է անցողիկ կյանքի թախիծը։
Հինգերորդ սիմֆոնիան սկսվում է հուղարկավորության քայլերգով, բայց ավարտվում է կյանքի հաղթանակով։ Նրա չորրորդ մասը՝ հանրահայտ Adagietto-ն, համարվում է երաժշտության պատմության ամենագեղեցիկ սիրային խոստովանություններից մեկը։ Մալերն այն գրել է որպես անխոս սիրային նամակ իր ապագա կնոջը՝ Ալմային, և այսօր էլ այն շարունակում է հուզել միլիոնավոր ունկնդիրների իր անսահման քնքշությամբ։
Վեցերորդ սիմֆոնիան, որը հաճախ անվանում են «Ողբերգական», ճակատագրի դեմ մենակ մնացած մարդու պատմությունն է։ Վերջին մասում հնչող մուրճի խորհրդավոր հարվածները դարձել են երաժշտության պատմության ամենասարսափեցնող խորհրդանիշերից մեկը՝ որպես ճակատագրի անողոք դատավճիռ։
Յոթերորդ սիմֆոնիան գիշերվա առեղծվածն է։ Լուսնի աղոտ լույս, ստվերներ, երազներ, անհանգիստ քայլեր, մինչև վերջում արևը կրկին ծագում է փայլուն եզրափակիչով։ Սա Մալերի ամենախորհրդավոր ստեղծագործություններից մեկն է։
Ութերորդ սիմֆոնիան, որն անվանվել է «Հազարի սիմֆոնիա», երաժշտության պատմության ամենամոնումենտալ երկերից է։ Հարյուրավոր երաժիշտներ, երգչախմբեր և մենակատարներ միավորվում են մեկ գաղափարի շուրջ՝ մարդու հոգևոր վերածնունդը, ստեղծագործ ոգու հաղթանակը և աստվածային սիրո անսահման զորությունը։
Իններորդ սիմֆոնիան Մալերի վերջին ամբողջությամբ ավարտված ստեղծագործությունն է։ Այն կարծես հրաժեշտ է աշխարհին։ Այստեղ այլևս չկա պայքար, չկա ճիչ։ Մնում է միայն խաղաղ, լուսավոր հաշտություն կյանքի անխուսափելի ավարտի հետ։ Եզրափակիչ էջերը դանդաղորեն լռության մեջ են անհետանում՝ այնպես, կարծես կոմպոզիտորը ոչ թե ավարտում է երաժշտությունը, այլ հեռանում է մեզանից։
Իսկ Տասներորդ սիմֆոնիան, որը մնաց անավարտ, սկսվում է այնպիսի ցավոտ ճիչով, որ թվում է՝ արդեն ամբողջ XX դարի ողբերգություններն են նախազգացվում նրա առաջին էջերում։ Այն դարձավ Մալերի վերջին, կիսատ մնացած խոստովանությունը մարդկությանը։
Գուստավ Մալերի կյանքում սիրային պատմությունները շատ ավելի քիչ են, քան, օրինակ, Ֆրանց Լիստի, Ռիխարդ Վագների կամ Ռիխարդ Շտրաուսի կյանքում։ Մալերը բնավորությամբ բավականին զուսպ, ներփակ և ամբողջովին արվեստին նվիրված մարդ էր։ Այնուամենայնիվ, նրա կյանքում եղել են մի քանի կարևոր սիրային պատմություններ, որոնք խոր ազդեցություն են ունեցել նրա ստեղծագործության վրա։
Ամենամեծ և ամենահայտնի սերը եղել է Ալմա Մալերը (ծննդյամբ Շինդլեր)։ Երբ նրանք հանդիպեցին 1901 թվականին, Ալման ընդամենը 22 տարեկան էր, բացառիկ գեղեցիկ, խելացի և երաժշտական կրթությամբ երիտասարդ կին։ Նրան սիրահարված էին ժամանակի բազմաթիվ արվեստագետներ։ Մալերը 19 տարով մեծ էր, բայց շատ արագ առաջարկություն արեց, և նրանք ամուսնացան 1902 թվականին։
Սակայն այդ ամուսնությունը երջանիկ էր միայն արտաքինից։ Մալերը չափազանց պահանջկոտ էր։ Նա նույնիսկ նամակով խնդրեց (եթե չասենք՝ պահանջեց), որ Ալման հրաժարվի կոմպոզիտոր դառնալու իր երազանքից, քանի որ, ըստ նրա, ընտանիքում կարող էր լինել միայն մեկ ստեղծագործող։ Ալման, ցավով, համաձայնեց, բայց այդ զոհաբերությունը երկար տարիներ մնաց նրանց հարաբերությունների ամենախոր վերքերից։
1907 թվականը դարձավ Մալերի կյանքի ամենաողբերգական շրջանը։ Մահացավ նրանց ավագ դուստրը՝ չորսամյա Մարիան, բժիշկները Մալերի մոտ հայտնաբերեցին սրտի ծանր հիվանդություն, և նա ստիպված հեռացավ Վիեննայի պետական օպերա-ից։ Այդ եռակի հարվածը կոտրեց նրան։ Շատ երաժշտագետներ կարծում են, որ հենց այդ ժամանակ ստեղծված գործերում՝ հատկապես «Երկրի երգում» (Das Lied von der Erde) և Իններորդ սիմֆոնիայում, հնչում է ոչ միայն մահվան, այլև սիրո կորստի զգացողությունը։
Ամենածանր հարվածը վրա հասավ 1910 թվականին, երբ Ալման սիրային կապ հաստատեց երիտասարդ ճարտարապետ Վալտեր Գրոպիուս-ի հետ։ Զավեշտական պատահականությամբ Գրոպիուսը սիրային նամակը սխալմամբ ուղարկեց հենց Մալերին։ Դա սոսկալի ցնցում էր նրա համար։ Նա, որն իր ամբողջ կյանքը վերահսկում էր նվագախմբեր, հանկարծ հասկացավ, որ անկարող է ղեկավարել սեփական ընտանիքը։
Հուսահատությունից դրդված Մալերը դիմեց նույնիսկ Զիգմունդ Ֆրոյդ-ին։ 1910 թվականի օգոստոսին նրանք շուրջ չորս ժամ քայլեցին և զրուցեցին Լեյդեն-ում։ Սա հոգեվերլուծության պատմության ամենահայտնի հանդիպումներից մեկն է։ Ֆրոյդը փորձեց բացատրել Մալերի մանկության փորձառությունների և նրա ամուսնական ճգնաժամի կապը։ Հանդիպումից հետո Մալերը կարծես նորից մոտեցավ Ալմային, և նրանց հարաբերությունները որոշ չափով ջերմացան, բայց նախկին ամբողջականությունը այլևս չվերադարձավ։
Հետաքրքիր է, որ Մալերը երբեք չի ունեցել այնպիսի աղմկահարույց սիրային արկածներ, որոնցով հայտնի էին իր ժամանակակիցներից շատերը։ Նրա կյանքի մեծ սերը, մեծ ցավը և մեծ ներշնչանքը նույն կինն էր՝ Ալման։ Այդ իսկ պատճառով նրա երաժշտության սիրային աշխարհը երբեք չի թվում թեթև կամ խաղային։ Այն միշտ սիրո մասին է որպես ճակատագիր, որպես նվիրում, երբեմն՝ որպես զոհաբերություն։
Գուցե հենց սա է պատճառը, որ Հինգերորդ սիմֆոնիայի Adagietto-ն մինչ օրս ընկալվում է ոչ թե պարզապես գեղեցիկ մեղեդի, այլ որպես երաժշտության պատմության ամենաանկեղծ սիրային խոստովանություններից մեկը։ Իսկ եթե ուշադիր լսեք Տասներորդ սիմֆոնիայի անավարտ ձեռագիրը, կզգաք մի մարդու ձայնը, որը դեռ սիրում էր, բայց արդեն գիտեր, որ սերն էլ կարող է ցավի ամենախորը աղբյուրը դառնալ։
Մալերի յուրաքանչյուր սիմֆոնիա առանձին աշխարհ է։ Դրանք չեն պատմում որևէ կոնկրետ պատմություն, այլ արտացոլում են մարդու ամբողջ ներքին տիեզերքը։ Հենց այդ պատճառով էլ նրա երաժշտությունը յուրաքանչյուր նոր սերունդ լսում է այլ կերպ. այն չի տալիս պատրաստի պատասխաններ, այլ սովորեցնում է լսել սեփական հոգու ձայնը։
Սիմոն Սարգսյան
Բաց մի թողեք
Սյունիքի սրտում համախմբվել են համաշխարհային երաժշտարվեստի նշանավոր ներկայացուցիչներ. կայացել է «Կապան Ֆեստ»-ը. Լուսանկարներ
Երբ բեմն այլևս սահման չէր. «JAZZ Պոետիկա․ Պոետիկ թռիչք մեկ գործողությամբ». Լուսանկարներ
Երբ թատրոնը դառնում է ճակատագիր․ Մեծերի անունից դեպի սեփական ճանապարհ՝ Հակոբ Ղազանչյանի ծննդյան օրն է